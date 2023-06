Mit Rabatten und Prosecco in die Ladies Night

Stadtmarketing: Kunden und Geschäftsinhaber mit neuer Aktion in Wertheim zufrieden - Sommerlicher Abend, Schnäppchen und Musik

Wertheim 25.06.2023 - 19:04 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Verschiedene Angebote lockten auf dem Marktplatz, unter anderem eine Fotobox. Julia Brümmer und Manuel Harter sorgen beim Einkaufen musikalisch für eine gute Stimmung. Fotos (2): Nadine Schmid

Die Besucherinnen und Besucher - auch Männer waren natürlich erlaubt - konnten von 18 bis 22 Uhr in 30 beteiligten Geschäften stöbern, einkaufen und sich dabei mit Sekt, Snacks und Rabattangeboten verwöhnen lassen.

Auch für den Außenbereich hatte sich der Stadtmarketing- Verein als Veranstalter einiges ausgedacht. Das Fazit von Geschäftsinhabern und Besucherinnen gleichermaßen: eine tolle Idee, die man fest etablieren sollte auch wenn durchaus einige Verbesserungsideen ins Spiel gebracht wurden. Am Anfang war der Besuch eher verhalten, aber gegen 20 Uhr füllte sich der Marktplatz immer mehr.

Große Beteiligung

Miriam Swiegot ist nicht nur Inhaberin des Kinderbekleidungsgeschäfts Fuchsnest, sondern auch Mitinitiatorin der Aktion im Stadtmarketing-Verein. Sie kann bereits zur Halbzeit eine positive Bilanz ziehen. Die Resonanz ist gut. Viele Kunden kommen ins Geschäft, manche zum ersten Mal. Die Idee zur Ladies Night sei entstanden, als man im Stadtmarketing diskutiert habe, wie man mehr Leute in die Innenstadt bringt.

«Und da haben wir uns gefragt, was uns selbst gefallen würde« , so Swiegot. «Wir gehören ja zur Zielgruppe der jungen Frauen. Und die wollen nach einem gemeinsamen Abendessen gerne noch bummeln und shoppen. Normal haben die Geschäfte dann aber zu. Doch heute Abend ist es möglich. « Sie sei überrascht gewesen, wie viele Geschäfte sofort ihre Beteiligung zugesagt hätten. Swiegots Idee ist, die Ladies Night bei positivem Resümee zwei Mal im Jahr anzubieten. Wichtig sei dabei, dass es sich für die beteiligten Geschäfte finanziell lohnt.

Spontaner Haarschnitt

Begeistert von der Aktion verkauft Shazaman Safi, der das Taschen Flair in der Maingasse betreibt, Handtaschen und Accessoires an die verschiedenen Kundinnen, die in seinen Laden kommen. Rabatte vergibt er dabei spontan, während seine Kollegen in anderen Geschäften mit Prozentrabatten und Gutscheinen locken. «Das ist hervorragend «, freut Safi sich. «Alles ist gut organisiert, die Stimmung ist gut und das Wetter passt auch.« Er hofft auf jeden Fall auf eine Wiederholung.

Susen Gebel ist Mitarbeiterin beim Friseursalon Hairlight von Kristian Herzog und teilt eifrig Sekt, Orangensaft und Täschchen mit Conditioner und Shampoo aus: »Wer möchte, bekommt auch eine Beratung oder sogar einen Haarschnitt. Das haben tatsächlich einige spontan wahrgenommen, auch solche, die bisher gar nicht unsere Kundinnen waren.«

Wiederholung gewünscht

Dass viele Neukunden in die Geschäfte strömen, dies bestätigen etliche der teilnehmenden Unternehmen und finden deshalb, dass es sich gelohnt hat, auch wenn nicht jeder gleich etwas kauft. Einer Wiederholung stehen alle positiv gegenüber, auch wenn ein Angestellter zu bedenken gibt, dass man natürlich auch an die Mitarbeiter denken müsse, die abendliche Überstunden in Kauf nehmen müssten.

Julia Brümmer und Manuel Harter, die gemeinsam als Duo Breakaway Paradise auftreten, wurden von Innenstadtmanager Christian Schlager angesprochen, ob sie spielen würden. So pendeln sie zwischen verschiedenen Orten in der Innenstadt und sorgen mit bekannten Songs für Stimmung. Das Konzept gefällt ihnen.

»Es ist doch toll, wenn die Leute beim Einkaufen etwas zu sehen und zu hören bekommen. Dann bleiben sie vielleicht auch am einen oder anderen Geschäft etwas länger stehen« , meint Brümmer. Das komme gut an. Die etwas schwermütigere Musik eines Saxophonspielers habe dagegen nicht so zur gewünschten Atmosphäre gepasst, wie ein Mitarbeiter von Optik Nohe meinte. Er schlägt vor, bei einer eventuellen Wiederholung noch mehr unterschiedliche Musikstile und insgesamt fröhliche Musik zu präsentieren.

Was Kundinnen sagen

Dem schließt sich die Geschäftsführerin eines Wertheimer Bekleidungsgeschäfts an. Sie hätte sich allerdings noch mehr Kunden gewünscht. Dass sie sich mit ihrem Geschäft beteilige, wäre gleich bei der Anfrage klar gewesen. «Wenn was ist, machen wir mit .« Die Besucherinnen genießen die Möglichkeiten, den Freitag Abend zu verbringen, haben aber auch Verbesserungsvorschläge. Die Wertheimerin Anke Brümmer zum Beispiel findet das Konzept schön, fragt sich aber, warum nicht noch mehr Werbung gemacht wurde. Eine andere Dame rechnet damit, dass umso mehr Kundinnen kommen, je öfter die Veranstaltung stattfindet.

Annika Herbert ist mit ihrer Freundin extra aus Werbach gekommen. Sie findet das Shoppen und Schöppeln eine ideale Kombination. Es sei ein schönes Fest und da mache Einkaufen gleich mehr Spaß wie im Alltagstrott. Sie freut sich über die kostenlosen und Knabbereien in den meisten Geschäften, kritisiert aber andere andererseits, dass sie mitbekommen habe, das manche Getränke nur bei Kauf anbieten.

Ein Hort für Männer

Die Wertheimer Christian Mayr und Tarek Nasser begleiteten ihre Frauen in die Innenstadt. Dass sie als Männer nicht die direkte Zielgruppe sind, stört sie nicht. «Wenn wir für einen so schönen Abend ein Motto brauchen, dann gerne« , fasst Nasser seine Ansicht zusammen und bezeichnet die Veranstaltung als Volltreffer.

Für einen entsprechenden Abend für Herren haben die beiden auch schon eine Idee: Da können die Geschäfte geschlossen sein, dafür öffnen die Kneipen. Als Kompromiss schlagen sie schmunzelnd vor, für die nächste Ladies Night einen Männerhort einzurichten, damit die Frauen in Ruhe shoppen können. Sicher eine von vielen Ideen für die nächste Ladies Night, bei der anzunehmen ist, dass sie nach dieser allgemeinen Zufriedenheit sicher kommen wird.

NADINE SCHMID

HIntergrund: Feuerwehrauto auf dem Marktplatz Ein Blickfang bei der Ladies Night war ein historisches Feuerwehrauto auf dem Marktplatz. Die Freiwillige Feuerwehr bot hier in Zusammenarbeit mit dem M-Hotel (Hotel am Malerwinkel) vom Hotel gestiftetes Slush-Eis an. Damit sammelten die Feuerwehrleute Geldspenden für den Förderverein der Wertheimer Feuerwehr. Die Idee, mit der das M-Hotel auf die Feuerwehr zukam, kam an, besonders, aber nicht nur bei den Kindern. «Eis und Feuerwehrauto«, das ist einfach eine unschlagbare Kombination , meinte Markus Friedrich Vorsitzender des Fördervereins und Gruppenführer der Wertheimer Feuerwehr. ()