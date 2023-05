Mit Pendla die richtige Mitfahrgelegenheit im Main-Tauber-Kreis finden

Fahrgemeinschaften: Erstmals können Berufstätige Fahrten im Kreis auf gemeinsamer Plattform organisieren

Wertheim 12.05.2023

Nein, "Pendla" ist kein Dialekt-Ausdruck für das tägliche Pendeln von Zuhause zum Arbeitsplatz und wieder zurück. Auch, wenn der Titel der neuen digitalen Mitfahr-App im Main-Tauber-Kreis genau das suggeriert. Seit dem 1. Januar können Berufstätige ihre täglichen Fahrten im Landkreis, aber auch über die Kreisgrenzen hinweg, erstmals auf einer gemeinsamen Plattform im Netz organisieren. Ziel sei es, so erläutert es Thorsten Haas, als Geschäftsführer der Verkehrsgemeinschaft Main-Tauber (VGMT) Initiator des neuen gemeinsamen Angebots der Städte, Gemeinden und des Landkreises, "Fahrgemeinschaften auf dem täglichen Arbeitsweg zu fördern".

Ein Berufspendler, der beispielsweise mit dem eigenen Auto von Würzburg nach Wertheim fährt, will eine Fahrgemeinschaft bilden. Er meldet sich bei Pendla kostenlos an, hinterlegt seine persönlichen Daten. Teilt anderen auf der Plattform aber auch mit, an wie vielen Tagen und zu welchen Uhrzeiten er zur Arbeit und wieder nach Hause fährt. Er kann vermerken, ob in seinem Auto geraucht werden darf oder auch, ob Tiere mitgenommen werden dürfen, ob Fahrer oder Fahrerin gegen Corona geimpft sind. Auf einer Karte wird dem neuen Nutzer dann seine Fahrtstrecke von der Heimatadresse bis zum Arbeitsplatz angezeigt.

Gemeinsam Fahrt organisieren

Das so erstellte Profil ist dann für alle Nutzer der App zugänglich. Und bereits nach der Eingabe findet der Würzburger Berufspendler in einer Menüleiste eine Auswahl von anderen Berufspendler, deren Ziel ebenfalls Wertheim ist. Angezeigt wird auch, welche Strecke man gemeinsam fahren könnte. Mit einem Klick in die Auswahl ist auf der Karte zu sehen, welche Strecke der andere Berufspendler zurücklegt. Es kann auch ausgelesen werden, mit welchem Fahrzeug und an welchen Tagen dieser sich wann auf den Weg nach Wertheim macht. Passt das Angebot, können beide über Pendla die gemeinsame Fahrt zur Arbeit organisieren.

Die VGMT sieht das neue Angebot nicht als Konkurrenz zum Bus- oder Ruftaxi-Verkehr im Landkreis. " Mit Bussen, Bahnen und dem Ruftaxi können wir nicht alle Mobilitätsbedarfe abdecken. Schon gar nicht zu jeder Uhrzeit", sieht Haas die Bildung von Fahrgemeinschafte über Pendla als eine Ergänzung zu bestehenden Nahverkehrsangeboten, das sich vor allem an Berufspendler wende, die ihren Heimatort oft außerhalb des Landkreises haben. Darüber hinaus gebe es auch Industrieparks im Landkreis, die nicht so gut an den öffentlichen Nahverkehr angebunden seien. Dort sei es für Arbeitnehmer, aber auch für Firmen attraktiv, Fahrgemeinschaften zu bilden, allein schon um Energiekosten einzusparen, schildert Haas Hintergründe.

Dass dieses Angebot bereits vier Monate nach seinem Start ein Erfolg ist, kann Haas anhand von Zahlen belegen. Mehr als 300 Nutzer haben sich inzwischen auf der Plattform angemeldet, 27 Fahrgemeinschaften haben sich gebildet. Am Ende des ersten Quartals waren es erst 283 Nutzer, die sich in 25 Fahrgemeinschaften zusammengefunden hatten. Geht man von einer einfachen Wegstrecke zwischen Wohn- und Arbeitsort je angemeldeter Person von durchschnittlich 28 Kilometer aus, dann legen die registrierten Nutzer der App jeden Tag knapp 17.200 Kilometer auf ihren Pendelstrecken zurück.

Bilden sie über die Pendla-App ihre jeweils passenden Fahrgemeinschaften und verringern so die Zahl ihrer Fahrten mit dem eigenen Auto, dann hat ihr Verhalten schon jetzt spürbare Auswirkungen: Laut Hochrechnungen des Pendla-Systems, in dem alle Fahrgemeinschaften zusammengeführt werden, werden jetzt schon mehr als 563.000 Kilometer im Jahr gegenüber dem Individualverkehr mit einer Person im Auto eingespart. Was auch einer Einsparung von 120 Tonnen Kohlendioxid jährlich entsprechen würde. 9900 Autos weniger wären jedes Jahr auf den Straßen des Landkreises unterwegs, wenn sich alle im System angemeldeten Berufspendler schließlich auch zu einer Fahrgemeinschaft zusammenfinden würden. Ob das schließlich geschieht, lässt sich anhand der Zahlen

Einspareffekte errechnet

Thorsten Haas betont, dass es sich bei den Zahlen über die Einspareffekte um Berechnungen des Systems handele. So können zum Beispiel auf Basis der gebildeten Fahrgemeinschaften die Einsparungen bei gefahrenen Kilometer oder Kohlendioxid errechnet werden. Konkret hinterlegt in der App seien die jeweiligen Fahrtstrecken und die Nutzerzahlen, was in der Summe dann eine aktuelle Gesamtfahrstrecke vom jeweiligen Wohn- zum Arbeitsort und zurück ergebe. Zugleich sei in der App allerdings auch hinterlegt, ob und welche Fahrgemeinschaften sich auf welcher Strecke letztlich gebildet haben.

Anhand dieser Daten können dann die eingesparten Kilometer und - damit einhergehend - etwa auch der geringere Kohlendioxidausstoß berechnet werden, erläutert Haas die Funktionsweise. "Das System sagt mir dann, die gebildeten Fahrgemeinschaften führen zu einer Einsparung von 2500 Kilometer pro Tag", weist Haas zugleich aber auch darauf hin, dass es durchaus Abweichungen von den einmal getätigten Eingaben geben könnte, die gar nicht in der App und somit auch nicht bei den jeweiligen berechneten Einspareffekten auftauchten. "Es kann natürlich auch sein, dass ein Mitfahrender erkrankt ist, und seinem Fahrer über Whats-App absagt",würde laut VGMT-Geschäftsführer dieser Krankheitstag und die sich daraus ergebenen geringeren Einspareffekte in den Berechnungen nicht auftauchen können.

Zahlen und Fakten: Einpendlerstadt Wertheim Wertheim ist eine Einpendler-Hochburg im Landkreis Main-Tauber. Nach den aktuellsten Zahlen des Pendleratlasses Deutschland fuhren 2021 mehr als 7680 Menschen nach Wertheim zur Arbeit. Zugleich verließen aber auch 5417 Personen die Stadt, um woanders zu arbeiten. Sowohl Ein- wie auch Auspendler legen dabei zum Teil täglich erhebliche Strecken zurück, von denen die meisten alleine im eigenen Fahrzeug zurückgelegt werden dürften. Zahlen, wie viele Menschen Fahrgemeinschaften auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit bilden, weist der Pendleratlas keine aus. Hier könnte die neue digitale Mitfahr-App Pendla, sollte sie in den kommenden Monaten weiter von zahlreichen Personen für die Bildung einer Fahrgemeinschaft genutzt werden, in Zukunft zumindest für den Main-Tauber-Kreis annähernd Zahlen liefern. Ende April hatten sich über die App bislang 27 Fahrgemeinschaften organisiert. Dabei sind die Fahrten vom Wohn- zum Arbeitsort selbst im ländlich strukturierten Landkreis Main-Tauber mit durchschnittlich 28,5 Kilometer für Berufspendler eher kurz. Vor allem, wenn man diese Strecke mit Strecken vergleicht, die Pendler aus Wertheim in andere Städte zu ihrem Arbeitsort zurücklegen. Allein 87 Personen pendelten laut Pendleratlas im Jahr 2021 zu ihrem Arbeitsplatz im knapp 76 Kilometer entfernten Frankfurt. gufi