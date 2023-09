Gabriele Bauer hat als Sopranistin viele Veranstaltungen in Wertheim bereichert

90. Geburtstag

Wertheim 11.09.2023

Gabriele Bauer hat ihren 90. Geburtstag gefeiert.

Sie wurde am 11. September 1933 in Würzburg geboren und wuchs dort mit vier Geschwistern auf. Ihre Eltern förderten schon früh ihr musikalisches Talent. Sie besuchte eine Sing- und Sprachschule und erhielt ab ihrem zehnten Lebensjahr Klavierunterricht. »Bei uns wurde viel gesungen und musiziert«, erinnert sich Gabriele Bauer. Die Liebe zur Musik hat sie später auch an ihre drei Töchter weitergegeben.

Die Kriegszeit bedrückte ihr Aufwachsen, besonders nach dem großen Bombenangriff auf Würzburg am 16. März 1945. Ihrer Mutter gelang es, das Elternhaus zu retten, indem sie eigenhändig fünf Brandbomben vom Dachboden hinauswarf. Anschließend lebten zeitweise bis zu 25 Personen in der Wohnung von Bauers Familie, die von ihrer Mutter versorgt wurden.

Nach zwei Jahren ohne Schulunterricht nach Kriegsende konnte Gabriele Bauer ihre Schulausbildung in der Pestalozzischule, bei den Ursulinen und in der Höheren Handelsschule fortsetzen und arbeitete einige Jahre bei der Landeswohnungsfürsorge Bayern als Sachbearbeiterin. Ihr späterer Mann Helmut Bauer, der Mutter und Schwester verloren hatte, zog als Abiturient bei Gabriele Bauers Familie zur Untermiete ein. Der spätere Leiter des Wertheimer Tiefbauamts und die damals 15-Jährige kamen sich näher, und so läuteten im August 1955 die Hochzeitsglocken.

Zu dieser Zeit wurde Bauer von einer Gesangsprofessorin ausgebildet, sang unter anderem im Domchor in Würzburg und wurde mehrmals gefragt, ob sie ihr Talent nicht beruflich nutzen wolle. »Aber mein Mann wollte eine Familie, und das war zu dieser Zeit nur schwer vereinbar«, erinnert sich die Jubilarin. So blieb es bei Hobby und Ehrenamt. Sie sang an ungewöhnlichen Orten, unter anderem schon als Elfjährige im Würzburger Lazarett im König-Ludwig-Haus und später bei Gottesdiensten im Gefängnis. An der Wand ihrer Wohnung hängt eine Urkunde, die nur selten vergeben wird: Der Cäcilienverband hat sie der Sopranistin für 75 Jahre im Dienst der Musica Sacra verliehen.

Gabriele Bauer als junge Frau.

Ein einschneidendes Ereignis im Leben der Bauers war neben der Geburt der drei Kinder der Umzug nach Wertheim 1965, als Helmut Bauer seine Stelle dort antrat. Die Veränderung war schwierig für Gabriele Bauer, doch bald suchte sie Kontakt zu Wertheimer Chören, vor allem den Kirchenchören in St. Elisabeth und St. Venantius, und war schnell eingebunden. In den folgenden Jahren gestaltete sie viele hochkarätige Konzerte, die vom Wertheimer Musizierkreis veranstaltet wurden. »Man muss selbst die Initiative ergreifen«, erklärt Bauer ihr Lebensmotto.

1968 bezog die Familie ihr Eigenheim in Grünenwört, in dem Bauer heute noch lebt. Ihr Mann verstarb bereits 1996. Gerne war Gabriele Bauer Vorreiterin. Zum Beispiel machte sie kurz vor dem Umzug nach Wertheim - damals noch unüblich für Frauen - ihren Führerschein, um ihre Tochter die ersten Wochen von Würzburg aus in ihre neue Schule in Wertheim zu fahren. Im Besuchsdienst von Sankt Elisabeth und mehreren Selbsthilfegruppen brachte sie sich aktiv ein. Dem Kirchenchor St. Elisabeth stand sie viele Jahre als Vorsitzende vor.

Ihren Geburtstag hat Gabriele Bauer mit vielen Weggefährten und ihrer Familie gefeiert, zu der auch zwei Enkel und eine Urenkelin gehören.

