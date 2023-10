Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mit Leidenschaft und Herzblut Barock und Klassik präsentiert

Konzert

Kreuzwertheim 17.10.2023 - 15:58 Uhr 1 Min.

Das Bronnbacher Bläserensemble mit Leiterin Regina Oetzel an der Orgel und (von links) Marianne Heinrich, Michael Hemmerich, Sonja Miranda Martinez, Bianca Schütz, Heiko Busse, Matthias Heinrich und Sophia Heinrich. Foto: Petra Folger-Schwab

Das Bronnbacher Bläserensemble gedachte mit dem ganz besonderen Benefizkonzert ihres im April verstorbenen langjährigen Posaunisten und Mentoren Manfred Lutz. Spenden kamen den evangelischen Kindergärten Kreuzwertheim zugute.

Das Ensemble gestaltet seit knapp 20 Jahren in wechselnder Besetzung Gottesdienste in der Klosterkirche Bronnbach. Unter der Leitung von Regina Oetzel (Dirigat und Orgel) spielten und sangen Sonja Miranda Martinez (Sopran), Bianca Schütz (Alt, Querflöte), Heiko Busse und Matthias Heinrich (Trompete, Flügelhorn), Sophia Heinrich (Trompete), Michael Hemmerich (Posaune) und Marianne Heinrich (Bassklarinette).

Das Konzertprogramm mit 17 sehr unterschiedlichen Kompositionen konnte sich sehen lassen, spannte sich der Bogen doch von Barock über Klassik bis in die Neuzeit. Das Motto des Abends »Leidenschaft und Herzblut« treffe auch auf das Wirken von Manfred Lutz zu, so die Pfarrerin. Aus dessen Feder stammte das Instrumentalstück »Freudig bewegt«, fröhlich, jazzig, zum Mitwippen, fast zum Tanzen, am Schluss triumphierend und mit viel Applaus bedacht. Sehr berührend »Auf den Flügeln des Gesangs« von Mendelssohn-Bartholdy, bei dem Kaskaden von Orgeltönen mit der Altstimme von Bianca Schütz harmonierten.

Oder »The Call« aus den »Mystical Songs« des Engländers Ralph Vaughan Williams, bei dem Sonja Miranda Martinez ihrer eindruckvollen Sopranstimme tatsächlich mystischen Charakter verlieh. Die beiden Solistinnen im Duett überzeugten bei dem ausgesprochen schwierigen »Ave Maris Stella« von Josef Gabriel Rheinberger, bei dem alle Instrumente einschließlich der Orgel zum Einsatz kamen.

Virtuos Marianne Heinrich mit der Bassklarinette zu Posaune und Trompeten bei »Swing that Song« des zeitgenössischen Komponisten Ingo Luis. »What a wonderful World« in einer interessanten Bearbeitung für Orgel und vier Bläser kam ebenso gut an, wie das gefühlvoll vorgetragene Lied aus dem Film »Die Kinder des Monsieur Mathieu«.

Multitalent Regina Oetzel

Das absolute Highlight des Abends war der weltbekannte Song »Music«, ein Klassiker des 2021 verstorbenen Engländers John Miles aus dem Jahr 1976, das einen wahren Begeisterungssturm entfachte. Eine echte Herausforderung, wie Multitalent Regina Oetzel nach dem Konzert gestand. Sie hatte sich um die Arrangements gekümmert, spielte bei den meisten Stücken die Orgel und dirigierte gleichzeitig erfolgreich.

Nach Abendsegen und »Vater Unser« erklang »Nun danket alle Gott« von Johann Sebastian Bach. Das begeisterte und bewegte Publikum sang zum Abschluss zwei Strophen des Chorals mit.

