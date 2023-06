Mit höchstens Tempo 10 durch die Obere Eichelgasse

Verkehrsberuhigte Zone

Wertheim 14.06.2023 - 15:02 Uhr 2 Min.

Auch Radfahrer dürfen in der Oberen Eichelgasse nicht schneller als zehn Stundenkilometer fahren. Foto: Gunter Fritsch Zu schnell unterwegs ist dieser Pkw in der Oberen Eichelgasse. Hier dürfen nur zehn Stundenkilometer gefahren werden. Foto: Gunter Fritsch

Der Grund für diese Maßnahme ist einfach: Immer wieder, so Hofmann, hätten sich Anlieger beschwert, dass durch diese Straße zu schnell gefahren werde.

Da es sich bei dem kurzen Straßenabschnitt nach dem Eichelkreuz beginnend um eine Verkehrsberuhigte Zone handelt, sind die Regeln für alle Verkehrsteilnehmer klar - egal, ob im Auto, auf dem Motorrad oder dem Fahrrad sitzend. Auf dem Streckenabschnitt dürfe höchstens Schrittgeschwindigkeit gefahren werden, erläutert Hofmann die Regeln. Fußgänger haben in einem verkehrsberuhigten Bereich grundsätzlich Vorrang, Autos müssen im Zweifelsfall sogar stehen bleiben und sollten deshalb entsprechend langsam unterwegs sein, um schnell bremsen zu können.

Besondere Parkregeln

In verkehrsberuhigten Zonen gelten übrigens auch besondere Regeln für Parker: Grundsätzlich darf hier nur in dafür gekennzeichneten Flächen geparkt werden. Weil es die in der Oberen Eichelgasse allerdings nicht gibt, ist hier ein Halten lediglich zum Be- und Enthalten oder zum Ein- und Aussteigen erlaubt.

In Wertheim zeigt die Geschwindigkeitsmessung zehn Stundenkilometer an, mit denen der nicht einmal 100 Meter lange Straßenabschnitt von Autos aber auch Radfahrern befahren werden darf. Alle Geschwindigkeiten jenseits von zehn Stundenkilometern werden mit einer rot unterlegten, blinkenden Zahl angezeigt. Autofahrer und Radler wissen sofort, sie sind jetzt zu schnell unterwegs. Bei der Frage, was Schrittgeschwindigkeit bedeutet, sind sich allerdings nicht einmal die Gerichte und Experten einig. Der ADAC verweist darauf, dass in der Straßenverkehrsordnung (STVO) »dazu kein Wert beziehungsweise keine Höhe« angegeben sei. Weil eine solche Festlegung in der STVO fehle, komme es immer wieder zu Auseinandersetzungen vor Gericht. Doch auch die Rechtssprechung sei nicht einheitlich, das von Gerichten im Streitfall festgelegte Tempo »teilweise sehr unterschiedlich«, heißt es in der Stellungnahme des Automobilfahrer-Clubs weiter. Urteile verschiedener Oberlandesgerichte definieren Schrittgeschwindigkeit zwischen sieben und zehn Stundenkilometer. Der Jurist Peter Hentschel geht in seinem Kommentar zum Straßenverkehrsrecht davon aus, dass ein Autofahrer ein Tempo von zehn Stundenkilometer »problemlos einhalten« könne, wenn das Standgas nicht zu hoch eingestellt sei. Sollten Radfahrer bei zehn Stundenkilometer unsicher werden und zu schwanken beginnen, seien sie »volltrunken« und müssten ihr Rad allein deshalb schon schieben, legt der Jurist die Schrittgeschwindigkeit fest.

Folgen wird eine Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf dem verkehrsberuhigten Abschnitt der Wertheimer Eichelgasse für die Verkehrsteilnehmer allerdings erst einmal nicht haben. »Wir werden die gefahrenen Geschwindigkeiten jetzt in den kommenden Wochen messen und dann entscheiden, ob es vor Ort weiterer Maßnahmen bedarf, damit sich die Verkehrsteilnehmer an die Regeln halten«, schließt Frank Hofmann allerdings zugleich aus, dass zum Aufbringen von Schwellen auf dem Straßenabschnitt kommen könnte.

gufi