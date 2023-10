Bis zu 25 Men­schen in Be­di­e­nung und Küche sor­gen wäh­rend der Mes­se für das leib­li­che Wohl der Gäs­te in der Main-Tau­ber-Hal­le. Am Hähn­chen­grill fin­det man Ge­org Munz. Für den aus Lau­fen am Ne­c­kar stam­men­den 77-Jäh­ri­gen ist Hähn­chen gril­len Hob­by und gro­ße Lei­den­schaft. Dies be­rich­tet er im Ge­spräch mit un­se­rem Me­di­en­haus am Don­ners­tag.