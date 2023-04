Mit Flixbus von Wertheim zum Flughafen

Verkehr: Knapp 30 Stopps pro Woche am Almosenberg in Bettingen

Wertheim 19.04.2023 - 16:11 Uhr < 1 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Darüber informiert die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

Die Busse halten an der im Dezember 2020 geschaffenen Haltestelle »Kreisverkehr Almosenberg« in Bettingen. Derzeit ist Wertheim mit zwei Linien am Flixbusnetz angeschlossen. Ziele der Linie 084 sind Essen, Duisburg, Düsseldorf, Köln, Frankfurt Flughafen, Frankfurt, Würzburg, Nürnberg, Pilsen und Prag. Die grünen Busse fahren täglich um 12.25 Uhr in Richtung Prag und täglich um 17.45 Uhr in Richtung Essen.

Die Linie 181 verkehrt zwischen Essen und Budapest und macht Halt in Duisburg, Düsseldorf, Leverkusen, Köln, Montabaur, Limburg, Frankfurt Flughafen, Frankfurt, Würzburg, Erlangen, Nürnberg, Regensburg, Passau, Wien und Gyor. Die Busse halten täglich um 20 Uhr in Richtung Budapest und um 12.45 Uhr in Richtung Essen.

Damit wird Wertheim ab Ende April 28 Mal pro Woche von den Flixbussen angefahren. Tickets sind auf https://www.flixbus.de oder in der App buchbar. Die Ankunftszeiten sind dort ebenfalls zu finden. Wirtschaftsförderer Jürgen Strahlheim freut sich über die direkte Anbindung von Wertheim an den Frankfurter Flughafen: »Dass wir zukünftig das europäische Luftdrehkreuz von Wertheim aus ohne Umstieg erreichen, rückt die Welt noch ein Stückchen näher an die Stadt der Weltmarktführer heran.«

bal