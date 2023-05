Rauenberger tüftelt an einfachen und effizienten Kleinwindrad-Anlagen

Für den Garten

Freudenberg 08.05.2023 - 08:55 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Rudolf Blümel aus Rauenberg mit den Prototypen seiner Kleinwindkraftanlagen zum Selbstbauen, links Prototyp eins, rechts die Weiterentwicklung. Foto: Birger-Daniel Grein Der neueste Prototyp des von Rudolf Blümel entwickelten Kleinwindrads. Foto: Birger-Daniel Grein

Blümel arbeitet an der Entwicklung eines effektiven Kleinwindrades, das als günstiger Bausatz zum einfachen Selbstbau angeboten werden könnte. Der 72-Jährige ist seit 36 Jahren Kassier bei der Gruppe Main-Wildbach des Naturschutzbundes (Nabu) und setzt sich stark für regenerative Energiegewinnung sowie die Nutzung von Regenwasser als Brauchwasser im eigenen Haus ein.

Schon seit seinen Schulzeiten begleitet ihn sein Erfindergeist. "Ich habe schon in der Schule experimentiert und versucht, ein Perpetuum mobile zu bauen", erzählt er im Gespräch mit unserem Medienhaus. Windenergie sehe er generell positiv, trotz der Auswirkung der großen Windparks auf die Natur. Bereits Mitte der 1990er-Jahre habe er sich bei einer Erfindermesse in Nürnberg über Kleinwindkraftanlagen für den eigenen Garten informiert. "Bereits zuvor hatte ich die Idee für die Entwicklung eines eigenen Windrads."

Wind sei eine kostenlose Energiequelle wie die Sonne, erklärt Blümel. Bis zur Umsetzung seiner Windkraftidee hat es wegen Zeitmangel zum Tüfteln aber etwas gedauert. Seit zwei Jahren arbeitet er nun an der Entwicklung seiner eigenen Kleinwindräder zur Stromerzeugung. Dabei setzt er auf die Wiederverwendung von Bauteilen aus anderen Dingen.

Sein erster großer Prototyp besteht aus zwei Fahrradfelgen mit Achsendynamo, etwas Holz für den Rahmen und Gewindestangen sowie Teilen aus einer alten Werbetafel. Die Tafelteile trieben durch die Windkraft das System an, erklärt er. Sie seien beweglich und stellten sich selbst passend zur Windrichtung ohne zusätzliche Technik. Sie stellten sich dabei so, dass sie einerseits gut vom Wind angetrieben würden, zugleich aber kein bremsender Luftwiderstand entstehe, verdeutlicht Blümel das Prinzip.

Im Vergleich mit Windkraftanlagen mit starren Rotorblättern soll seine Lösung effizienter sein, sagt er. Messtechnische Prüfungen dazu stünden aber noch aus. Außerdem könne das Modell aus einfachen Materialien selbst gebaut werden. Aktuell kann das Modell je drei Watt pro Dynamo, also insgesamt sechs Watt Leistung erzeugen. Sein Ziel sei es, die Effizienz zu verbessern.

Ein zweiter Prototyp besteht aus Aluminiumflügeln, die ebenso beweglich sind wie beim ersten Modell. Er setze hier auf längere Flügel, um die Hebelwirkung besser nutzen zu können. Beide Modelle stehen bereits in seinem Vorgarten und werden vom Wind angetrieben. "Bei Modell zwei fehlt noch die Generatorinstallation." Nutzen möchte Blümel einen 120-Watt-Generator.

Erzeugt werde bei beiden Modellen Gleichstrom, der in einem Wechselrichter, wie ihn auch PV-Anlagen einsetzen, in Wechselstrom umgewandelt werde. Alternativ könne ein Laderegler zum Einspeisen des Gleichstroms in eine Batterie eingesetzt werden.

Den Vorteil von Kleinwindkraftanlagen sieht der 72-Jährige unter anderem darin, dass diese im Winter eine höhere Energieausbeute hätten als Photovoltaikanlagen.

Eine Herausforderung seien für ihn die handwerklichen Arbeiten, wie das Anpassen und Biegen der Bauteile. "Der Kippmechanismus der Blätter funktioniert wie ausgedacht, die nötige Anbringung an den Gewindestangen der Flügel muss aber noch optimiert werden", sagt Blümel. Wichtig sei, dass die Kippbewegung zur Anpassung an den Luftstrom ganz leicht gehe.

Als Nächstes möchte er in seinen zweiten Prototyp einen Generator einbauen. Diesen habe er gebraucht gekauft. "So schone ich Ressourcen." Außerdem möchte er Leistung und Stromertrag messen. Sein Ziel sei es, so viel Strom zu erzeugen, dass dieser für den Grundbedarf eines Haushalts mit zwei Personen reicht. Als nötigen Zwischenspeicher bei Flaute wolle er eine Autobatterie einsetzen.

Zur weiteren Umsetzung seiner Idee sucht Blümel noch Unterstützung von einem Handwerker mit Metallbauerfahrung und entsprechenden Werkzeugen und Geräten zum Verarbeiten der Bleche. Wer ihn dabei unterstützen möchte, könne sich gerne bei mir melden.

bdg

Hintergrund: Kleinwindkraftanlagen Baurecht und Netzanbindung Auf dem Markt gibt es bereits verschiedene Kleinwindkraftanlagen für Hausdächer und Gärten. Die Landesanstalt für Umwelt in Baden-Württemberg erklärt zur Rechtslage, das Aufstellen von Windenergieanlagen (WEA) bedürfe in aller Regel einer Genehmigung. WEA bis zehn Meter Höhe seien in Baden-Württemberg aber verfahrensfrei gestellt. Daher erforderten Kleinwindanlagen bis zu dieser Höhe grundsätzlich kein baurechtliches Verfahren und somit keine Baugenehmigung. In diesem Fall habe der Bauherr die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen Vorschriften in eigener Verantwortung sicherzustellen. Bei größeren Anlagen seien Baugenehmigung und - je nach Höhe und Anzahl der WEA - weitere Genehmigungs- und Prüfverfahren nötig. Generell ist bei Kleinwindkraftanlagen wie auch bei Photovoltaikanlagen sowohl die Eigennutzung des Stroms als auch eine Einspeisung ins Netz möglich. Eric Schuh, technischer Leiter bei den Stadtwerken Wertheim, erklärt, bei ihnen seien noch keine Anfragen zu Kleinwindkraftanlagen angekommen. Weiter sagt er, man werde eingehende Einspeiseanfragen für Kleinwindkraftanlagen im Zuge der Netzverträglichkeitsprüfung ähnlich wie bei PV-Anlagen prüfen. (bdg)