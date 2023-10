Musikschule Freudenberg: Mit der Ukulele musikalisch über den Regenbogen

Crashkurs für Kastenhalslaute

Freudenberg 26.10.2023 - 22:27 Uhr 2 Min.

Michael Korn (links) und das aktuelle Ukulelenensemble "Mainsaiten" bei der Probe. Foto: Musikschule Freudenberg

Was muss man tun, wenn man an dem Kurs teilnehmen will? Interessierte bittet Musikschulleiter Michael Korn, sich bei ihm zu melden. Sie bekommen dann eine Einladung zum ersten Informationstreffen, an dem die Termine gemeinsam festgelegt werden.

Ukulele in Nordbaden? Ist das nicht ein bisschen zu exotisch? Nein, lacht Michael Korn beim Gespräch mit unserem Medienhaus. Ganz und gar nicht.

Der Klang sei wunderschön, und gleich nach der ersten Stunde könne man ohne Grundkenntnisse schon den ersten Akkord spielen und dazu »Bruder Jakob« singen. Am Ende des Kurses könne man Weihnachtslieder begleiten und Schlager, wie beispielsweise »Mendocino« spielen.

Klein und handlich

Die Ukulele sei klein und handlich, man könne sie ganz einfach mitnehmen, und die Grundkenntnisse seien schnell gelernt. Es gebe schon preiswerte Instrumente um die 40 Euro. Für 10 Euro pro Monat könne man sich bei der Musikschule auch ein Instrument ausleihen. Man komme schnell voran, denn man spiele nicht nach Noten, sondern nach Akkorden. »Ich habe ein Portfolio mit an die 2000 Songs, die ich selber umarrangiert habe«, versichert Korn. Das sei für die Anfänger eine große Erleichterung. Die Angst vor dem kleinen Griffbrett sei völlig unbegründet, sagt der erfahrene Musiklehrer. Das bekomme man hin. Michael Korn ist Vollblutmusiker, der auf mehr als 6000 Auftritte zurückblickt. Seit 2009 leitet er die Freudenberger Musikschule. Er unterrichtet Popgesang, Klavier, Keyboard, Schlagzeug, Gitarre und auch Ukulele.

Seine Frau habe sie ihm vor Jahren geschenkt, und er habe dann einen Kurs für Kinder angeboten. Überraschung: Es meldeten sich lauter Erwachsene, kein einziges Kind. Seitdem richtet sich das Schnellkurs-Angebot an Erwachsene.

Einzelunterricht möglich

Und wie geht es weiter nach dem Schnellkurs? Bei Interesse ist eine Weiterführung oder auch Einzelunterricht möglich. Außerdem gibt es das Ukulelen-Ensemble »Mainsaiten«, in dem vor der Pandemie zwölf Musizierende zusammen spielten und unter anderem im Pavillon am Main in Freudenberg auftraten.

Momentan sind unter der Leitung von Michael Korn noch sechs Spieler in dem Ensemble, die sich über Zuwachs freuen. Es mache einfach Spaß, gemeinsam zu musizieren, und das Lampenfieber bei Auftritten zu überwinden lerne man auch.

Das Repertoire geht von Oldies und Evergreens bis hin zu »Highway to Hell« oder »Somewhere over the Rainbow«, mit dem der Hawaiianer Israel Kamakawiwo' ole Ende der 90er Jahre weltbekannt wurde.

bKontakt: Festnetz: Tel. 09375 8278; Handy: 0176 42029782; E-Mail: michaelkorn@musikschule-freudenberg.de; weitere Infos unter https://www.musikschule-freudenberg.de

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund: Die Ukulele - der "hüpfende Floh" Ukulelen werden als gitarrenähnliche viersaitige Kastenhalslauten beschrieben. Die oberste Saite ist, anders als bei der Gitarre, höher als die mittleren Saiten gestimmt. So kommt der typische exotische Klang zustande. Die Instrumente werden meist aus Holz gefertigt. Die Saiten sind heute aus Kunststoff und waren ursprünglich aus Darm. Es gibt Sopran-, Konzert-, Tenor-, Bariton- und Bass-Ukulelen. Die kleinste, die auch für Anfänger empfohlen wird, ist die Sopran-Ukulele. "Ukulele" (der hüpfende Floh) lautet der polynesische Name, den die Hawaiianer dem Saiteninstrument gaben, das Ende des 19. Jahrhunderts von portugiesischen Einwanderern über Madeira und die Azoren zu ihnen gebracht wurde. Den Namen verdankt sie wohl der schnellen Bewegung der Finger beim Spielen. Hawaii wurde 1959 Bundesstaat der Vereinigten Staaten, die Ukulele kam nach Nordamerika und von dort wieder zurück nach Europa. International bekannt wurde das Instrument durch den in seiner Heimat populären Hawaiianer Israel Kamakawiwo?ole (1959 bis 1997), der mit dem Medley "Somewhere over the Rainbow - What a wonderful World" Kultstatus erreichte und posthum 2010 Platz eins der deutschen Single Charts belegte. Unterrichtet wird das Spiel auf der Ukulele nach den Recherchen unseres Medienhauses in Wertheim und Umgebung nur an der Städtischen Musikschule Freudenberg. Zweitägige Kompaktkurse für Anfänger und Fortgeschrittene bietet Gitarrist Bernd Brümmer in der Ebenmühle Dörlesberg.(pefs)