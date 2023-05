Mit den Alltagsradlern die Stadt erfahren

Verkehr: Landtagsabgeordneter Katzenstein und OB Herrera Torrez erkunden Wertheim auf zwei Rädern

Wertheim 04.05.2023 - 14:43 Uhr 2 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Auf dem Rad erkennt man am besten, wo es im Wertheimer Radverkehr hängt. Auf dem Rad erkennt man am besten, wo es im Wertheimer Radverkehr hängt.

Die Neue Vockenrother Steige erklommen letztlich nur Katzenstein und der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Gemeinderat, Richard Diehm. Die anderen Teilnehmer hatten die E-Bikes umsonst mitgebracht - am Main entlang nach Eichel fährt es sich auf jedem Rad gut.

Dabei hatte das gute Dutzend Teilnehmer vorgesorgt. Katzenstein, Rad- und Fußverkehrsexperte im Landtag, war samt eigenem Rad im Zug angereist, sportlich mit Dropbar und dezenter Motorisierung. Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez rollte auf dem E-Dienstrad der Stadtverwaltung zum Termin. Das hat schon bessere Tage gesehen und ist für den hochgewachsenen Rathauschef etwas klein.

Neu und in Schuss waren hingegen die Räder der Mobilitätszentrale. Der Wertheimer Chef-Radplaner Jonas Rastelbauer hatte die Gelegenheit genutzt, um eines davon auszufahren. Organisator Braunschweig brachte mit einem Boost-Kit zum E-Bike aufgerüstete Räder ins Spiel. Nur einige wenige zählten einzig auf die Kraft ihrer Beine, um den Alltagsverkehr in Wertheim zu meistern. »Zu Wertheim gehört der Berg«, so Organisator Falk Braunschweig.

»Alltagsradverkehr vs. 5-Sterne-Radtourismus« hatte Braunschweig seine Runde genannt. Er wolle testen, wie der Radtourist fährt, wie der Schüler, wie der Alltagsradler. An der ersten Etappe der Tour reibt sich jeder von ihnen. Die Wertheimer Innenstadt ist für Radfahrer tabu. Fußgängerzone, Radfahrer absteigen, heißt es überall - auch wenn die Radbeschilderungen durch die Stadt weisen. Man muss eben absteigen und schieben, um zum Ziel zu kommen.

Ein speziell Wertheimer Problem sei das nicht, bemerkte Hermino Katzenstein. Man könne Fußgängerzonen freigeben, eventuell auch nur für bestimmte Zeiten, oder mit einem Schild »Radfahrer zu Gast«. »Das muss man ausprobieren, um zu sehen, ob es Konflikte gibt.« Dagegen wandte sich OB Herrera Torrez. Im Sommer bekäme er alle zwei Wochen Nachrichten, die Radler »rasen durch die Stadt«.

An der Stiftskirche thematisierten die Radler die Radabstellanlagen. Solche, wie dort stehen, nützten wenig, lautete der Tenor. Näher am Marktplatz, am Boden befestigt, mit richtigen Bügeln müssten sie sein. Besonders Tourenradler wollten ihr Gepäck im Auge haben und sicherlich nicht alle Taschen abladen, um sie in Schließfächern zu verstauen. Doch was ist mit Veranstaltungen in der Stadt, dem Fußverkehr und dem historischen Gesamtbild der Innenstadt, fragten Herrera Torrez und Jonas Rastelbauer. Hinweisschilder auf die Fahrradständer könnten helfen, schlug ein Teilnehmer vor. Katzenstein erinnerte an die hervorragenden Fördermöglichkeiten in diesem Bereich durch das Land.

Zwischen dem Schiefen Turm und Eichel drehte sich fast alles um die Beschilderung. Woher wissen Radfahrer, wo sie langfahren sollen? Wann braucht es einen Fußweg, der für Radfahrer freigegeben ist, wann einen gemeinsamen Geh- und Radweg? Wie macht man sichtbar, wo der Mainradweg abzweigt? Deutlich wurde: An der L2310 ist in den vergangenen Jahren viel entstanden, das auch Radfahrern entgegenkommt. Noch ist aber nicht alles bis zum Ende durchgedacht.

Auf den Brückenneubau vertrösten mussten sich die Radler an der Alten Mainbrücke nach Kreuzwertheim. Die Abbiegesituation ist komplex, die Beschilderung widersprüchlich. Radfahrer sollen die Brücke auf der Straße befahren. Doch vom Radweg liegt die Fußgängerrampe näher. Bis zum Neubau könnten neue Piktogramme helfen, meint der Abgeordnete.

Anders sieht es an der Odenwaldbrücke aus. »Da können Sie uns helfen!«, nahm der OB den Abgeordneten in die Pflicht. Der offizielle Radweg nach Bestenheid führe hier über die Tauberbrücke, dann am Kaufland vorbei. Die Odenwaldbrücke könnten Radfahrer nicht queren. Katzenstein sagte zu, die Radwegeplanung zu überprüfen und nachzufragen. Es brauche eine pragmatische Lösung.

Zuletzt nahm Richard Diehm den Abgeordneten über die Neue Vockenrother Steige mit auf den Wartberg und erläuterte, was dort für Radler geplant sei. Durch das Aufkommen der E-Bikes hat die Frage eines Radwegs auf die Höhe an Relevanz gewonnen - vorher war die Steigung für die meisten Radler einfach zu viel. Diehm hält wenig davon, Bäume zu fällen und weiteren Boden zu versiegeln, um, wie aktuell geplant, einen zusätzlichen Radweg zu bauen. Er schlägt vor, die vorhandene, nicht genutzte Spur an den Radverkehr zu geben. Für Hermino Katzenstein ist die Strecke bergauf ein »klassischer Fall für einen Schutz- oder einen Radstreifen«. Auch dieses Thema will er mitnehmen, diesmal in sein nächstes Gespräch mit dem Regierungspräsidium.

Lena Schwaiger