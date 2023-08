Mit 10.227 Kilometern an die Spitze gefahren

Stadtradeln: Die Firma Wilhelm König MTM hat die sportlichsten Mitarbeiter in Wertheim - Kreisweit Rang 3 für die Stadt

Wertheim 09.08.2023 - 13:00 Uhr 3 Min.

Erfolgreiche Radler: Vier von 37 Teilnehmern am Stadtradeln der Wertheimer Firma König Metallbau MTM GmbH. Die Firma belegte beim Wertheimer Stadtradeln 2023 den ersten Platz. Foto: Gunter Fritsch

Damit waren die 37 Mitarbeiter von König Maschinenbau, die in sich in diesem Jahr auch auf dem Weg zur Arbeit regelmäßig auf ihre Fahrräder setzten, klar besser als die zweitplatzierte Firma Pink Vakuumtechnik. Nach der Auswertung durch den Landkreis Main-Tauber schafften es die 46 Beschäftigten von Pink auf 9813 Kilometer. Auch das ein herausragendes Ergebnis.

Mit insgesamt 59.634 Kilometern erreichten alle 236 Wertheimer Radlerinnen und Radler zusammen im kreisweiten Vergleich damit in diesem Jahr einen dritten Platz. Deutlich weiter fuhren die Teilnehmer am Stadtradeln in der Kurstadt Bad Mergentheim: Sie schafften rund 99.800 Kilometer innerhalb des Aktionszeitraums. Allerdings war die Zahl der Radfahrer mit 453 auch im Süden des Landkreises deutlich höher.

Stadtradeln hat bei der Wertheimer Firma König Maschinenbau schon fast Tradition: Seit 2021 schwingen sich mal mehr, mal weniger Beschäftigte auf ihre Fahrräder und nehmen an der dreiwöchigen Veranstaltung teil. Dabei sind die mehr als 10.000 Kilometer, die in diesem Jahr gefahren wurden, eine neue Bestleistung. 2021 hatten 36 Radler knapp 9000 Kilometer zurückgelegt.

Dass Radfahren einen hohen Stellenwert in der Firma hat, zeigt auch der jüngste Abschluss eines Tarifvertrags zum Fahrradleasing. »Die Leasing-Laufzeit beträgt 36 Monate, und die Versicherung für das Fahrrad trägt der Arbeitgeber«, erläutert Verena Gutsch von der kaufmännischen Verwaltung der Firma die Rahmenbedingungen. Dabei variiert die Leasingrate je nach Kaufpreis des Fahrrads. Die Höchstpreise der Räder legen die beiden möglichen Leasinggeber fest. Als kleinen Ansporn werden unter den Teilnehmern am Stadtradeln zusätzlich Gutscheine verlost, berichtet Verena Gutsch, darunter auch zwei Wertheim Cards, die mit 20 Euro aufgeladen sind.

Silke Wolf, David Ries, Jürgen Schwarz und Christian Düll sind vier der 37 Teilnehmer, die heuer für die Firma König am Wertheimer Stadtradeln teilnahmen. Ein erster Blick auf ihre Fahrräder zeigt: Sie sind auch außerhalb des Stadtradelns viel mit dem eigenen Rad unterwegs. Beim 62-jährigen Jürgen Schwarz sind es nicht nur der persönliche Ehrgeiz und der Spaß am Fahren, die ihn am Stadtradeln-Wettbewerb teilnehmen lassen: »Auch die Förderung der eigenen Gesundheit« ist ihm wichtig.

Schwarz, der auf dem Reinhardshof wohnt, beklagt allerdings, dass die Wertheimer Radwege nicht so ausgebaut sind, dass das Alltagsradeln wirklich angenehm ist. So fehle etwa immer noch eine direkte Verbindung von Bestenheid hinauf auf den Wartberg und den Reinhardshof. Dass das Stadtradeln für ihn zusätzlicher Ansporn ist, noch häufiger auf das eigene Rad zu steigen, zeigen seine Kilometerzahlen: In den 17 Tagen des Stadtradelns legte Schwarz alleine 1900 Kilometer zurück. In den 13 Tagen davor waren es zwar immer noch 1100 Kilometer, aber doch deutlich weniger als im Aktionszeitraum.

David Ries ist sicherlich eine Ausnahme unter den Stadtradlern der Firma König. Sein täglicher Weg zur Arbeit von Hasloch über die Eisenbahnbrücke nach Bestenheid ist zwar einfach nur vier Kilometer lang. Die Strecke hat Ries während des Stadtradelns mit seinem sogenannten Alltragsrad zurückgelegt - einem Rennrad, das komplett aus Karbon gefertigt ist und deutlich weniger als zehn Kilo wiegt.

Während der Woche trainiert der 35-Jährige 400 bis 500 Kilometer auf einem speziell für Radrennen gefertigten Fahrrad. Ries ist Mitarbeiter in der Konstruktion der Firma König und seit 2017 begeisterter Radfahrer. Auf dem Mountainbike nimmt er seit 2018 an sogenannten »Jedermann-Rennen« teil. Von der Firma werden ihm die Trikots - mit dem Firmenlogo - und eine Trainerin gesponsert. Dabei ist er bereits Radrennen wie »Rund um Köln« und den Rad-Marathon Tannheimer Tal gefahren. 15 bis 20 Stunden in der Woche trainiert Ries mit dem Rad.

Hintergrund: Stadtradeln Wertheim In diesem Jahr haben sich im Aktionszeitraum vom 14. Juni bis zum 4. Juli an der Aktion "Stadtradeln Wertheim" insgesamt 236 Radlerinnen und Radler beteiligt. Die Teilnehmer legten zusammen genau 59.634 Kilometer zurück und erreichten damit Platz drei in der Städtewertung des Main-Tauber-Kreises. Besser waren nur die Radler in den Städten Bad Mergentheim (98.589 Kilometer) und Igersheim mit 98.589 Kilometern. In Wertheim landete das Radteam von König Maschinenbau MTM auf Platz eins, gefolgt von der Pink Vakuumtechnik und der Firma Industronic. Die bundesweite Aktion "Stadtradeln" wird in Baden-Württemberg durch die Landesinitiative Radkultur und vom Umweltministerium gefördert. Ziel des kommunalen Wettbewerbs ist es, innerhalb von drei Wochen möglichst viele Wege mit dem Rad zurückzulegen. In diesem Jahr nahmen landkreisweit 2015 Radfahrerinnen und Radfahrer aus acht Kommunen teil. Sie legten mehr als 480.000 Kilometer zurück und sparten so rein rechnerisch 78 Tonnen Kohlendioxid ein, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamtes. gufi