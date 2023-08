Mirwais Wafa ist Europa-Kandidat der FDP Main-Tauber

27-Jähriger aus Bad Mergentheim einstimmig aufgestellt

Main-Tauber-Kreis 10.08.2023 - 17:27 Uhr 1 Min.

In seiner Vorstellungsrede betonte der aus Bad Mergentheim stammende 27-jährige Master-Student der Politikwissenschaften mit Schwerpunkt Internationale Beziehungen und Europaforschung an der Universität Bamberg seinen persönlichen Zugang zu Fragen der internationalen Politik. Neben seinem kommunalpolitischen Engagement als früherer Vorsitzender des Kreisverbandes der Jungen Liberalen (JuLis), und seiner Funktion als Stellvertretender Vorsitzender der FDP in Stadt- und Landkreis engagiert sich Wafa seit geraumer Zeit in Gremien der Vereinten Nationen. Mirwais Wafa ist Vorsitzender und Mitbegründer der Unesco Global Youth Community. Seit Juni wurde er als eines der 114 Mitglieder der deutschen UNESCO-Kommission gewählt.

»Sowohl aufgrund meiner familiären Herkunft, meines Studienschwerpunktes, als nicht zuletzt auch begründet durch mein ehrenamtliches Engagement bei den Vereinten Nation sind mir Fragen der internationalen Zusammenarbeit und der Europäischen Union seit jeher ein Herzensanliegen«, sagte Warfa. »In Zeiten, in denen der Populismus aller Orten um sich greift, und extremistischen Gruppierungen drohen, immer mehr an Einfluss auf politische Entscheidungen zu gewinnen, sehe ich es als junger Europäer und leidenschaftlicher Demokrat als meine Verantwortung an, nicht zuletzt auch in Wahlkämpfen offen Gesicht zu zeigen.«

»Unsere junge Generation profitiert wie keine andere zuvor von dem einmaligen Friedensprojekt der Europäischen Union«, unterstrich Wafa. »Dieses Projekt zu stärken und die kommunale Ebene mit Europa noch enger zu verzahnen, ist mir besonders wichtig.« Wafas Rede wurde im Anschluss von der versammelten Parteibasis mit langanhaltendem Beifall bedacht. Das Ergebnis der Nominierung fiel einstimmig aus.

»Mit Mirwais Wafa haben wir einen jungen und gleichzeitig international bereits bestens vernetzten Kandidaten aus unserem Kreisverband, der sicher auch auf der Landes- und Bundesebene beim Wahlkampf und der Erstellung des Programms der FDP eine zentrale Rolle spielen wird«, zeigte sich die stellvertretende Kreisvorsitzende der Freidemokraten, Susanne Löffler aus Wertheim, überzeugt.

Pressemitteilung FDP