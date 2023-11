Mirwais Wafa auf Platz 3 der FDP-Landesliste

Europawahlen: 27-Jähriger aus Bad Mergentheim kommt gut an

MAIN-TAUBER-KREIS 02.11.2023

Mit lautem und lang anhaltendem Klatschen hätten die Delegierten aus dem FDP-Kreisverband Main-Tauber und der gesamten Region Heilbronn-Franken sowie zudem zahlreiche Jungliberalen die Bekanntgabe des Abstimmungsergebnisses durch das Parteitagspräsidium im Anschluss an die Wahl des dritten Landeslistenplatzes der baden-württembergischen FDP für die Europawahlen im kommenden Jahr quittiert. Womit vor Beginn des FDP-Parteitages sicher nicht allzu viele Teilnehmer unter den knapp 400 Delegierten gerechnet hätten, sei dann tatsächlich eingetreten.

Alle sehr stolz

Jungpolitiker Wafa setzte sich bei den Wahlen in der Kehler Stadthalle sowohl gegen den Spitzenkandidaten des mitgliederstärksten Bezirksverband Region Stuttgart als auch gegen den südbadischen FDP-Lokalmatadoren durch. »Ein Ergebnis, was in der Landespartei aufhorchen lässt und uns alle mit großem Stolz erfüllt«, so der ebenfalls in Kehl anwesende FDP-Kreisvorsitzende Benjamin Denzer aus Tauberbischofsheim.

Mirwais Wafa, der erst vor knapp einem Jahrzehnt im Zuge einer Familienzusammenführung nach Deutschland gekommen ist und auf dem Technischen Gymnasium in Bad Mergentheim sein Abitur gemacht und nach dem Bachelor-Abschluss an der Universität Würzburg mittlerweile im Masterstudiengang Politikwissenschaften an der Uni Bamberg studiert, ging in seiner Bewerbungsrede auf die Grundpfeiler der Europäischen Union ein. Dabei verknüpfte er diese in seiner emotionalen Rede mit seiner eigenen Lebensgeschichte.

Einzigartiges Friedensprojekt

Mit Blick auf die mannigfaltigen, weltweiten Herausforderungen vor die der Kontinent aktuell mit dem Ukraine-Krieg sowie den Terrorakten im Nahen Osten gestellt werde, forderte Mirwais Wafa dazu auf, die Europäische Union als Wertegemeinschaft und einzigartiges Friedensprojekt zu begreifen.

Freie Demokraten stünden nun mal in der Nachfolge des legendären Bundesaußenministers Hans-Dietrich Genscher in der Pflicht, mehr denn je am gemeinsamen Haus Europa aktiv mitaufzubauen. Wäre Deutschland aus der EU führen wolle und einen deutschen Sonderweg predige, habe die Lehren aus der eigenen Geschichte nicht gelernt, so Wafa weiter.

Demokratie ein Gehör verleihen

»Nur gemeinsam mit unseren europäischen Nachbarn können wir Freiheit, Demokratie und der Achtung der Menschenrechte in der Welt des 21. Jahrhunderts unter den Weltmächten spürbares Gehör verleihen, lautete das Credo des Kandidaten.

el