Messesplitter: Von niedriger Durchfahrt bis Traditionbesuch

Kolumne zur 200. Wertheimer Michaelismesse

Wertheim 01.10.2023 - 13:23 Uhr 1 Min.

Schwierig zu unterfahren ist für Paddler die THW-Pontonbrücke über die Tauber. Foto: Siegfried Albert

Niedrige Durchfahrt: In bewährter Weise hat das THW Wertheim in der Unteren Leberklinge wieder eine Pontonbrücke aufgebaut, die den Weg vom Parkplatz beim Wölfel-Gelände zum Festplatz enorm verkürzt. Von Fußgängern kann der Steg problemlos benutzt werden, doch wer wie am Samstag bei schönem Wetter noch mit einem Paddelboot auf der Tauber unterwegs war, hatte mit der Überwindung des Hindernisses so seine Probleme. Die Durchfahrtshöhe ist dort nämlich so niedrig, dass etwa ein halbes Dutzend Paddler aus Großostheim ordentlich den Kopf einziehen oder in halbliegender Position unten durchfahren mussten.

Umzug vom Feinsten: Voll des Lobes waren am Samstag wohl die meisten der vielen Tausend Zuschauer angesichts eines rekordverdächtigen Eröffnungsumzugs zur Jubiläums-Michaelismesse. Dabei war nicht nur das Wetter optimal, sondern auch die Beteiligung von etwa 1600 Menschen in an die 60 Wagen- oder Fußgängergruppen.

Tatsächlich waren dabei nicht nur zahlreiche Wertheimer Vereine aktiv, sondern ausnahmslos auch alle Ortschaften, meist mit Umzugswagen. So war unter anderem Sonderriet mit seinem Dorfcafé vertreten, Reicholzheim mit einem Modell des Schalen-Brunnens und die »Metropole Urphar« nach 25 Jahren wieder mit einem Modell der Jakobskirche.

Traditionsbesuch: Von Freitag bis Montag hatte eine große, mehr als 30-köpfige Abordnung des Patenschiffs Tender »Main« wieder das Vergnügen eines traditionellen Messe- und Wertheim-Besuchs (wir berichteten).

Dieses Mal gab es zum Jubiläum »60 Jahre Patenschaft 1963 - 2013« natürlich einen besonderen Anlass. Korvettenkapitän Martin Paul Rose weilte indessen nicht zum ersten Mal in Wertheim.

Bereits 2005 war er als Besatzungsmitglied mit dabei, damals noch im Range eines Maats (Unteroffiziers), und er war eben nicht nur als Matrose, sondern als Maat Rose bei einer Gastfamilie in Urphar untergebracht. Dieses Mal bei Marlene Schuon in Bestenheid.

