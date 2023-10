Messesonntag ist ein Besuchermagnet in der Stadt und auf dem Festplatz

Volksfest: Platzkonzert bringt die Jubiläumsmesse auf den Marktplatz

Wertheim 03.10.2023

Beim ersten Platzkonzert zur Jubiläumsmesse erfreute der Musikverein Uissigheim zahlreiche Zuhörer auf dem Wertheimer Marktplatz.

Der Musikverein Uissigheim fand zahlreiche Zuhörer in der Außengastronomie und unter Spaziergängern. Passend zum Anlass ließen sie unter anderem das Stück »Jubiläumsklänge« ertönen.

Im Laufe des Tages gab es auch in der Main-Tauber-Halle abwechslungsreiche musikalische Unterhaltung inklusive Gesang. Nach dem Erntedankgottesdienst spielten die Dertinger Musikanten in der Festhalle. Nahtlos abgelöst wurden sie vom »Böhmischen Zauber«. Ab dem Vorabend spielte »Jerry James The Jet's«. Auch an den Marktständen und dem Vergnügungspark herrschte reges Treiben. Bei den Leckereien reichte das Spektrum von Klassikern wie gebrannten Mandeln und Magenbrot über Herzhaftes vieler Art bis zu internationalen Spezialitäten. Übrigens waren nicht nur die schnellen Fahrgeschäfte gefragt. Stets gut belegt waren auch die beiden Kinderkarussells. Bei einem von ihnen wurde der Traum des ein oder anderen Elternteils wahr, auf der Messe wieder Kind zu sein. So gab es extra ein fliegendes Auto am Karussell für Erwachsene. »Die Eltern wollen ihre Kinder nicht allein fahren lassen«, meinte Fahrgeschäftsbetreiberin Linda Neudert-Ueberfeld aus Amberg. »Manche werden selbst wieder Kind, wenn sie mitfahren dürfen«, sagte sie. /Foto:

