Menschen gibt's

Von Gusti Kirchhoff

03.08.2023 - 18:04 Uhr 2 Min.

Hab' ich doch jetzt schon geradezu Panik, wenn mir auffällt, dass die Abende schon nicht mehr so warm sind und es viel früher dunkel wird. Jetzt schon soll es vorbei sein mit diesen wunderbaren sternenklaren Nächten, bei denen man fast bis 23 Uhr noch auf der Terrasse lesen konnte?

Regen ja, doch nicht jetzt

Ich mag nicht an den Herbst denken, auch wenn es momentan wirklich sehr danach aussieht. Schuld ist der lang ersehnte Regen, dringend gebraucht, heiß ersehnt. Aber doch nicht gerade jetzt. So lange haben die Kinder in Bayern und Baden Württemberg auf die Sommerferien warten müssen. Und nun das!

Statt Eiskaffee am Nachmittag koche ich mir einen heißen Tee - mitten im Sommer. Nur diese schrecklichen »Herbst- und Winter Kataloge, die jetzt schon ins Haus flattern, bleiben in der hintersten Ecke liegen, die fasse ich nicht an.

Kann nur besser werden

Nein, das kann es doch nicht gewesen sein. Da müssen wir nur durch, kann nur besser werden. Denn heute habe ich eine Pressemitteilung des Landratsamts Main-Spessart und Gesundheitsregion Plus gelesen, die im August mehrere Termine für »Hitze-Infos« anbietet auf den Marktplätzen einiger Landkreisgemeinden.

An den Infoständen informieren dann Mitarbeiterinnen der Behörde, wie sich die Bürger bei großer Hitze schützen und verhalten sollen. Na also, die Hoffnung stirbt zuletzt.

Es ist zu hoffen, dass es sich diese Woche »ausregnet«, schließlich ist am kommenden Wochenende der Autofreie Sonntag im Main-Tauber-Kreis angesagt. Da darf es im lieblichen Taubertal einfach nicht regnen.

Mühevolle Vorbereitungen

Von Wertheim bis Tauberbischofsheim und mainabwärts bis Freudenberg machen sich die Radfahrer auf den Weg. Man hat sich Mühe gegeben, entlang der Strecke können sich überall durstige und hungrige Radfahrer und Inlineskater versorgen. Und der gute Frankenwein wird auch überall angeboten.

Ach, ich wär so gern dabei! Der erste Autofreie Sonntag war 1973. Kein so schöner Anlass. Es ging um die Ölkrise, denn die Scheichs hatten den Ölhahn plötzlich zugedreht, und die Bundesregierung führte vier Autofreie Sonntage im November ein, um damit vielleicht diese Katastrophe einigermaßen zu bewältigen.

Jahre später wurde dieser Radler-Sonntag zu unser aller Freude einmal im Jahr im Main-Tauber-Kreis eingeführt.

Alles hat seine Zeit

Alles hat seine Zeit. Da muss mal wieder eines meiner Lieblingsgedichte herhalten. Es ist von Johann Wolfgang von Goethe:

Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe,

aus ein paar sonnenhellen Tagen

sich soviel Licht ins Herz zu tragen,

dass, wenn der Sommer längst verweht,

das Leuchten immer noch besteht.