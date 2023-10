Mensch gegen Biber: Nervenprobe in Wertheim-Dertingen

Naturschutz: Setzte jemand die Tiere im Aalbach aus? - Schadensausgleich nur in Bayern, nicht in Baden-Württemberg - Zaun soll Schutz bieten

Wertheim 13.10.2023

Der Dertinger Biberdamm wurde schon einmal behördlich versetzt, um die Spülung des Wasserwerks zu gewährleisten. Udo Schlund sagt, durch Hochwasser sei er wieder einige Meter bachabwärts gewandert. In diesem Graben steckt ein Zaun, der die Biber von der Untertunnelung des Spielplatzes abhalten soll. Die städtische Biberbeauftragte Alexandra Thielen am neuen Schutzbauwerk vor den Bibern. Das Wasser stinke und die Wasserqualität leide, beklagen einige Dertinger. Schuld daran: Der Biberdamm. Wehren sich gegen den Vorwurf, nichts zu tun: Die Ortschaftsräte Stefanie und Udo Schlundt.

An einem Abend Anfang Oktober ist Alexandra Thielen auf dem Spielplatz nahe der Dertinger Mandelberghalle unterwegs. Bauarbeiter haben an diesem Tag einen langen Graben gezogen, einen 90 Meter langen, unterirdischen Zaun errichtet. Die Mitarbeiterin der städtischen Umweltschutzabteilung und Biberbeauftragte fotografiert das Werk und beantwortet den interessierten Bauarbeitern Fragen rund um den pelzigen Wasserbaumeister im nahen Aalbach. Der neue Zaun soll verhindern, dass die Tiere noch einmal den Spielplatz unterhöhlen, bis der Boden einbricht - so wie im April geschehen.

Die Dertinger und die Biber, das ist seit vielen Jahren ein emotional diskutiertes Thema. Wie sehr, hat Thielen bei einer Informationsveranstaltung im Februar erlebt. »Es war aufgeheizt, ich bin manchmal kaum zu Wort gekommen«, erinnert sie sich. Wenn sie vor Ort sei, werde sie manchmal persönlich angegangen, sagt die Landschaftsplanerin. »Es gibt Leute, die behaupten, ich persönlich hätte Biber in den Aalbach eingesetzt«, erklärt sie und schüttelt den Kopf. Seit 2019 arbeitet sie in der Umweltabteilung der Stadtverwaltung. Solche Konflikte wie in Dertingen gebe es mit dem Biber in keiner anderen Wertheimer Ortschaft.

Der Biber ist EU-weit streng geschützt. Jagd und Tötung sind verboten, die Bauten dürfen nur mit Sondergenehmigung verändert werden. Und die wird, wenn überhaupt, nur von der Oberen Naturschutzbehörde, dem Regierungspräsidium, erteilt. So wie 2017, als nahe des Spielplatzes ein Damm abgetragen und Biberbauten geöffnet wurden, weil dadurch eine Spülklappe des Wasserwerks unter Wasser gesetzt wurde. Allerdings hatten die Biber den Damm binnen Tagen erneut errichtet. Auch das monatliche teilweise Abtragen des Dammes egalisierten die Tiere umgehend. Erst eine Versetzung des Dammes einige Meter bachaufwärts brachte später die Lösung. »Der Biber hat den versetzten Damm angenommen«, sagt Thielen.

Seit Jahren ein Thema

Der Damm an dieser Stelle müsse weg, sagen Udo und Stefanie Schlundt. Beide sind Mitglieder im Ortschaftsrat. »Ich finde es nicht in Ordnung, dass der Biber mehr Rechte hat als der Mensch«, sagt Stefanie Schlund. »Wir werden persönlich angegriffen, weil wir im Ortschaftsrat sind. Und nichts gegen den Biber tun«, sagt Udo Schlundt. Doch das stimme nicht, sagt das Ehepaar beim Ortstermin. Der Bach stinke durch die Anstauung, ein Mähdrescher sei schon in einen Biberbau eingebrochen. Kindern drohe potenziell Lebensgefahr, wenn sie im angestauten Wasser beispielsweise bei der Suche nach einem Ball ertrinken könnten. »Das wir mit dem Biber leben müssen, ist Fakt«, sagt Stefanie Schlundt. »Aber dieser Damm muss versetzt werden, bevor etwas passiert. Und das sich die Gemüter beruhigen.«

Ein knappes Dutzend Dämme gibt es im 5,5 Kilometer langen Abschnitt zwischen der Aalbach-Mündung bei Bettingen und Wüstenzell. Ein Teil des Unmuts rührt auch daher, dass im nahen Bayern Biberschäden entschädigt werden, in Baden-Württemberg nicht. »Grundsätzlich setzt ein Schadensausgleich ein Verschulden oder die Schaffung einer Gefährdungslage voraus. Beides ist bei wildlebenden und damit herrenlosen Tieren wie dem Biber nicht gegeben«, argumentierte das Umweltministerium im März in einem SWR-Bericht. Anders als in Bayern sei der Biber in Baden-Württemberg nicht aktiv angesiedelt worden.

Biber aus Tschechien?

Ein Dertinger Bachpächter, der namentlich nicht in Erscheinung treten will, behauptet das Gegenteil: »2012 oder 2013« habe er am Aalbach nahe der Autobahnanschlussstelle zwei Männer mit Käfigen getroffen, die zwei Biber eingesetzt hätten, erklärt der Mann gegenüber unserer Redaktion. »Die kommen aus Tschechien, haben die gesagt.« Von welcher Organisation die Männer kommen, weiß er nicht. Der Bachpächter hat seine Beobachtungen später handschriftlich dokumentiert. Akten zu diesem Vorgang gibt es nicht. Die ersten ausgesetzten Biber seien mit Chips versehen gewesen und so ortbar. »Ich wusste, dass wir keine Chance mehr haben«, erklärt der Dertinger, der sich als Bachpächter und später Bachpate fast 50 Jahre um das Gewässer kümmerte. »Seit 2017 haben wir keine Fische oder Aale mehr eingesetzt, das ist zwecklos.« Er denke ans Aufhören. »Wie wir über Jahrzehnte das Bächle gepflegt haben, zählt eh nicht mehr.« Der größte Fehler sei gewesen, in den 1980er Jahren Weiden am Ufer zu pflanzen, um die Bisamratten zurückzudrängen. »Was Besseres konnte dem Biber nicht passieren.«

Thielen und ihre Kollegen im Umweltamt hat die Aussage zur Aussetz-Aktion, die der Mann auch bei der Infoveranstaltung gemacht hat, hellhörig werden lassen. Man habe alle Unterlagen geprüft, mit Landratsamt und Regierungspräsidium gesprochen. »Es gibt keinen Hinweis darauf, dass das stimmt«, sagt Thielen. Dagegen spricht auch eine Archiv-Recherche: 2010 berichtete unser Medienhaus über Bibervorkommen bei Freudenberg, später auch in Tauber und Aalbach. 2002 seien die ersten Biber über den Main von Bayern kommend ins Taubertal vorgedrungen, sagte der damalige Fachmann des Landratsamtes, der die Population im Kreis 2014 auf 120 schätzte.

In Bayern habe man »Problembiber« gefangen und in andere Reviere gebracht, in Baden-Württemberg sei ihm kein einziger Fall einer Aussetz-Aktion bekannt, sagt Uwe Scheurich im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Naturfotograf hat sich lange ehrenamtlich auf beiden Mainseiten für Fledermäuse und Biber eingesetzt. »Eine solche Aktion kann nur vom Regierungspräsidium ausgehen, da hätte die Stadtverwaltung dann auf jeden Fall Kenntnis«, sagt Scheurich. Er ist sicher, dass auch die Biberpopulation im Aalbach ganz natürlich entstanden ist. Das sieht auch Alexandra Thielen so, die durchaus Verständnis für den Unmut hat. Aber: Eine Umsiedlungsaktion sei wenig erfolgversprechend, denn das so frei werdende Revier werde dann umgehend wieder von anderen Bibern besiedelt.

Abfall im Bach

»Der Bach riecht«, räumt die Umweltexpertin ein. »Aber nach Phosphat. Und das kommt von menschlichen Einleitungen.« Sie geht 250 Meter bachaufwärts zu den Kleingärten und zeigt Rasenschnitt und Gartenabfälle, die in den Bach geworfen wurden. Nicht an allem sei der Biber schuld. »Ich habe aber wenig Hoffnung, dass sich die Emotionen hier wieder beruhigen.« Manche Anwohner seien durch Argumente schlicht nicht mehr erreichbar.

Als Erste-Hilfe-Maßnahme vor dem Verbiss von Bäumen stellt der Landkreis schon lange kostenlos Maschendraht zur Verfügung, der am Bauhof abgeholt werden kann. Genutzt habe das Angebot aber bisher niemand, sagt Thielen. Im Februar hatte sie eine »Wunschliste« der Dertinger in Bezug auf den Biber angeregt. Bisher habe sie vergeblich darauf gewartet.

Matthias Schätte

Hintergrund: Ausbreitung des Bibers Stand 2022 wird die Biberpopulation in Baden-Württemberg auf etwa 7500 Tiere geschätzt, im benachbarten Bayern sind es mehr als 20.000 - und damit die Hälfte der für ganz Deutschland geschätzten 40.000 Biber. Laut einer Broschüre des Regierungspräsidiums Stuttgart wandern die Biber über Main und Donau in ihre früheren Reviere. In fast allen Landkreisen des Regierungsbezirks Stuttgart gibt es mittlerweile Biberreviere. Die Tiere siedeln vor allem an langsam fließenden Bächen oder Weihern, die von Bäumen gesäumt sind. Die Tiere leben als Familien mit bis zu acht Tieren zusammen und verteidigen ihre Reviere. Die Tiere leben entweder in einer Biberburg oder in in die Uferböschung gegrabenen Höhlen, die Zugänge liegen stets unter Wasser. Jahrlich kommen zwei bis drei Nachkommen zur Welt, die nach zwei Jahren geschlechtsreif werden und sich eigene Reviere suchen müssen. Die Biber sind meist in 20 Meter breiten Streifen entlang der Gewässer aktiv. Konflikte zwischen Mensch und Biber entstehen vor allem dort, wo auch der Mensch diese Streifen land- oder forstwirtschaftlich nutzt. Der Biber findet dort teils keine Nahrung mehr und weicht auf Feldfrüchte oder Obstbäume aus. Die Folgen für den Menschen sind vernässte Felder oder einbrechende Bibergänge. Die Broschüre schlägt verschiedene Gegenmaßnahmen vor - stets in Absprache mit den Biberfachberatern der Naturschutzbehörden. So können Drahtgitter an Bäumen die Tiere davon abhalten, die Stämme anzunagen. Mit Drainagerohren in Biberdämmen können auch landwirtschaftliche Flächen teils wieder genutzt werden. Und Biberschutzmatten schützen Erdwälle und Dämme davor, ausgehöhlt zu werden. In Bayern dürfen die Tiere mit Genehmigung der Naturschutzbehörden abgeschossen werden, 2300 waren es 2022 laut Nachrichtenagentur DPA. Außerdem gibt es einen eigenen Ausgleichfonds des Freistaats für Biberschäden, derzeit in Höhe von 450.000 Euro. Fallen die gemeldeten Schäden höher aus, werden die Geschädigten anteilig bedacht. Die Tiere waren 1966 von Zoologen in Bayern ausgewildert worden. In Baden-Württemberg gibt es keine solche Entschädigung, weil der Biber anders als in Bayern nicht ausgesetzt wurde, sondern ab den 1970er Jahren eingewandert ist. Seit 2022 wird das Bibermanagement in einem Modellversuch überarbeitet. Dabei wird bis Ende 2023 auch geprüft, ob der Abschuss von Bibern freigegeben werden kann. (scm)