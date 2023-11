Meinung zu neunjährigem Gymnasium im Main-Tauber-Kreis ist differenziert

Wertheim 14.11.2023

Bildung ist mehr als reine Wissensvermittlung. Dies zeigte die Baumpflanzaktion der Fünftklässler des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium zum Schuljubiläum. Eine Rückkehr zum G9 würde dafür mehr Freiräume schaffen, so die Befürworter. Bildung gibt es neben der Schule auch in Vereinen, wie hier bei den Jungen Forschern Main-Tauber. Die Befürworter des G9-Gymnasiums sehen einen der Vorteile der neun Jahre bis zum Abitur in mehr Zeit auch für Vereinsaktivitäten.

Ulrike Müller ist Elternbeirat einer fünften Klasse am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium in Wertheim. Sie sagte: »Ich präferiere G8 für meine Kinder, weil ich der festen Überzeugung bin, dass die Kompetenzen, die unsere Kinder brauchen, um auf die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts vorbereitet zu sein, auch im G8 vermittelbar sind.« Ihre Betonung liege hier auf Kompetenzen und nicht auf Schulstoff. »Wir können es uns als alternde Gesellschaft nicht leisten, dass die Kinder so lange in der Schule sind.«

Mit dem zunehmenden Fachkräftemangel und dem demografischen Wandel brauche man sie am Arbeitsmarkt. »Zudem hinken wir mit so alten Abiturienten im internationalen Vergleich hinterher.« Auch jetzt könnte man sein Abitur nach neun Jahren abgelegen, hier in Wertheim zum Beispiel auf den beruflichen Gymnasien, verwies sie auf die Wahlmöglichkeit. Generell sprach sie sich dafür aus, sich nicht in Details wie G8/G9 zu verlieren. »Das deutsche Bildungssystem fährt, zumindest gefühlt, mit Vollgas gegen die Wand, und die Politik tut in meiner persönlichen Wahrnehmung nichts, um die Fahrt abzubremsen oder gar den Crash zu verhindern.«

Man brauche eine gesellschaftliche Übereinkunft über das, was Kinder zukünftig in der Schule lernen sollen. »Wir müssen den Fokus stärker auf das Vermitteln von Kompetenzen wie Kommunikationsfähigkeit, Kreativität, Anpassungsfähigkeit, kritischem Denken, Team-Skills oder Flexibilität richten und weniger auf das Vermitteln von Stoff.« Weiterhin müsse individuelle Förderung im Mittelpunkt stehen. »Es bräuchte einheitliche Absprachen über alle Bundesländer hinweg, einen Bildungsgipfel, der den Namen verdient.«

Axel Wältz, Vorsitzender des TV Wertheim, sagte mit Blick auf die Jugendarbeit der Vereine, er begrüße mehr G9-Angebote, aber mit echter Wahlfreiheit zwischen G8 und G9. »Dazu ist ein flächendeckender Ausbau von G9 nötig.« Schülerinnen und Schüler hätten mit G9 mehr Zeit für außerschulische Aktivitäten und zum Heranwachsen, mehr Zeit für Sport, Kultur und Vereine. »Der Zugang zum Verein erfolgt im Kinder- und Jugendalter.«

Katrin Ullrich ist Mutter einer Drittklässlerin und Lehrerin an einer Wertheimer Grundschule. Sie sieht das Thema differenziert. Es müsse, was die Aufnahme am Gymnasium betreffe, auch eine Auslese erfolgen, sagte sie. Nach Wegfall der verbindlichen Grundschulempfehlung habe das Gymnasium ein Problem, da viele der Schüler nicht mehr auf dem gymnasialen Leistungsstand seien. »Der G8-Erhalt würde helfen den Sonderstatus Gymnasium beizubehalten.« Andererseits habe das G9 den Vorteil, dass die Kinder mehr Zeit für Freizeit und Hobbys haben. »Es ist ein zweischneidiges Schwert.«

Markus Forster, Lehrer am DBG, ist ein Befürworter des G9. »Die Jugendlichen brauchen oft noch ein Jahr nach dem Abitur zur Orientierung, weil sie nicht wissen, wo sie hinwollen.« Dieses Jahr könnte man auch nutzen, um den Stoff zu entzerren.

Reinhard Lieb, Schulleiter des DBG, sagte, er habe die Zeiten mit G9 und G8 erlebt. In Wertheim habe der Turbozug als freiwilliges Angebot bereits vor der flächendeckenden G8-Einführung begonnen. »Das war aus meiner Sicht damals eine gute Entscheidung.« Er stelle fest, sehr viele Schüler kämen mit G8 zurecht. Man sei dort aber schon schneller unterwegs und habe mehr Zeitaufwand in der Woche. Damit werde es enger, um Krankheiten oder andere Probleme aufzufangen.

Sein Wunsch wäre eine echte Wahlmöglichkeit zwischen G8 und G9 für die Schüler. Dazu müssten die Schulen ausreichend personell aufgestellt sein. Durch G9 habe man mehr Zeit für Kooperationen mit Partnern und dem ganzheitlichen Lernen nicht nur mit dem Kopf. Eine Umstellung auf G9 würde mit vielen Umstrukturierungen einhergehen. Ihre Umsetzung müsste in Klasse fünf oder spätestens in der Mittelstufe starten, sagte er.



Hintergrund: Volksbegehren G9 Die Initiative "G9 jetzt!" fordert in einem Volksantrag den Landtag von Baden-Württemberg zur Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium auf. Bisher gibt es die Wahl zwischen G8 oder G9 nur an wenigen Modellschulen im Land. Die Landesverfassung sieht vor, dass sich Bürger Baden-Württembergs mit einem Volksantrag zu einem bestimmten Anliegen an den Landtag wenden können. Anders als bei einer Petition, bei der ein einzelner Petent reicht, muss ein Volksantrag innerhalb eines Jahres von 0,5 Prozent der Wahlberechtigten unterzeichnet werden. Das sind 39.000 Unterschriften. Liegen diese vor, muss sich der Landtag mit dem Entwurf befassen. Lehnt er den Antrag ab und beinhaltet der Volksantrag ein Gesetz, dann können die Vertrauensleute des Antrags innerhalb von drei Monaten ein Volksbegehren beantragen. Mit Stand 13. November hatte die Initiative bereits über 100.000 Unterschriften gesammelt, so dass sich nun der Landtag mit dem Antrag beschäftigt. Die Initiative selbst zählt als ihre Ziele auf: "Wir möchten kein leichteres Abitur. Das allgemeinbildende Abitur soll zu einer fundierten Hochschulreife führen, die keine Vor- oder Nullsemester (wie momentan unter G8 nötig geworden) erfordert. G9 als Regelweg an allgemeinbildenden Gymnasien mit der Möglichkeit des G8 für diejenigen, die es leisten können und auch möchten. Die Vermittlung der Lerninhalte zum geeigneten Entwicklungszeitpunkt der Schüler, durch die Beschleunigung im G8 ist dies besonders in Deutsch, Gemeinschaftskunde häufig nicht mehr gegeben. Gymnasiasten sollen wieder mehr Zeit bekommen, den Stoff zu lernen und Inhalte durch Üben/Anwenden zu vertiefen - Lernen kann man nicht im Akkord. Wieder mehr Zeit und Möglichkeiten für Gymnasiasten, sich am Nachmittag sportlich, musikalisch, sozial, politisch, kirchlich oder für Natur und Umwelt zu engagieren (= außerschulisches Lernen und Reifen). Die Qualität des neuen G9 darf nicht durch abgespeckte Lehrpläne gemindert werden." bdg