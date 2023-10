»Mein Ziel war es, über mich selbst hinauszuwachsen«

Vortrag: Helga Hengges Besteigung des Mount Everest

Freudenberg 09.10.2023 - 14:17 Uhr 2 Min.

Helga Hengge am Gipfel des Mount Everest. Über ihre Erlebnisse auf dem Weg dorthin berichtet sie in Freudenberg auf Einladung der KAB. Foto: Helga Hengge

Unser Medienhaus sprach im Vorfeld mit Hengge über ihre Leidenschaft für das Bergsteigen und was sie daraus für ihr Leben mitnimmt.

Alles habe 1996 begonnen, erinnert sich Hengge. Damals lebte die heute 57-Jährige in New York und war in der Modebranche tätig. Im Fitnessstudio, in dem sie damals ihren Yogakurs besuchte, habe es eine zehn Meter hohe Kletterwand mit sechs Meter Vorsprung gegeben. Zuerst habe sie den Männern zugeschaut, es dann selbst ausprobiert. »Danach wechselte ich von Yoga zum Klettern«, berichtet sie.

Ein halbes Jahr später begann sie ihr Training für das Besteigen des Aconcagua, des höchsten Berges in Argentinien. Inspiration für den Plan sei das Buch über die »Seven Summits« gewesen. Es beschreibe die Idee, auf jedem Kontinent auf den höchsten Berg zu steigen.

Den Horizont erweitern

Ihr Training habe aus Laufen, Fitnesstraining und Kletterwand bestanden. Den Plan dafür habe ihr ein Bergführer zusammengestellt. Der Aconcagua sei eher ein riesiger Schotterhügel. Er sei technisch nicht besonders anspruchsvoll. Eine Herausforderung seien aber die knapp 7000 Meter Höhe. Ihre Mutter habe damals gemeint, sie solle lieber nach Hause kommen und die Zugspitze besteigen.

An Weihnachten 1996 bestieg Hengge den argentinischen Berg. »Ich wollte etwas Neues machen, meinen Horizont erweitern«, sagt sie. Es sei total schön am Berg gewesen, sie habe nette Leute kennengelernt. »Es war ein Abenteuer und etwas ganz anderes, als das, was ich aus der Modewelt kannte,« so Hengge. Am Berg seien Kontakte entstanden, die weitere Touren folgen ließen. Zu den Höhepunkten zählte sie die Besteigung des Mount Everest im Jahr 1999. Später habe sie erfahren, sie sei die erste Deutsche gewesen, die ihn bestieg. Oben am Gipfel zu stehen sei Wahnsinn gewesen.

Zuvor standen drei Jahre Training und sie habe zwei Monate vor dem Aufstieg am Berg gelebt. Man gehe immer wieder ein Stück auf und ab. Dabei sei auch die Einrichtung der Camps erfolgt, da man den Bergriesen nicht in einem Tag besteigen könne. Außerdem müsse man den Körper an die Höhe gewöhnen. »Über 7000 Meter hat die Luft nur noch ein Drittel des Sauerstoffgehalts im Vergleich zur Höhe des Meeresspiegels«, berichtet Hengge.

Es habe gute Tage gegeben, aber auch schwierige, an denen man zweifle, erinnert sie sich. Es sei ein kompaktes Erleben gewesen. »Mein Ziel war es, über mich selbst hinauszuwachsen«, sagt sie zu ihrer Motivation.

Über 40 Berge erklommen

Inzwischen habe sie über 40 Berge verschiedener technischer Ansprüche erklommen. Auch heute klettert sie noch. Aktuell widme sie sich Expeditionen zu den »Heiligen Bergen.«

Hengge unterstützt auch Hilfsprojekte, vor allem Schulprojekte in der Himalaya-Region. »Der Tourismus in den Bergen wird immer größer. Die Menschen dort müssen Lesen und Schreiben lernen.« Dies helfe ihnen, ein selbst bestimmtes Leben im Zuge des Tourismus in ihrer Region zu führe. Dies sei ihr wichtig.

Bei ihrem Vortrag in Freudenberg werde sie die Menschen an ihrer Besteigung am Mount Everest teilhaben lassen und dabei auch beeindruckende Bilder zeigen. Sie wird aber auch auf kritische Themen, wie die negativen Veränderungen im Gebiet, eingehen.

Ihr gehe es aber nicht nur um einen reinen Reisebericht. Sie berichte, was man aus dem am Berg Erlebten für das eigene Leben lernen kann. »Jeder Mensch hat im übertragenen Sinn einen Everest in seinem Leben«, sagt sie.

BIRGER-DANIEL GREIN