Mehrweg kommt in Wertheimer Gastronomie nicht an

Hintergrund: Akzeptanz des Mehrwegsystems

Stefanie Fischer ist die Geschäftsführerin von Local to Go aus Cleebronn. Sie arbeitet in Wertheim derzeit mit Stefan Kempf und Tino Rempt zusammen. Die schlechte Akzeptanz des Pfandsystems in Wertheim sei keine Blaupause für das Gesamtsystem, sagt sie. In größeren Städten wie Ludwigsburg führten Pfandsysteme mittlerweile den Markt an. "Auch im Hohenlohekreis läuft es super."

Dreh- und Angelpunkt sei, was der Kunde wolle. Dabei sei es gar nicht mal so wichtig, dass alle sich auf ein und dasselbe Pfandsystem einigten. "80 bis 90 Prozent der Kunden bringen die Pfandbehältnisse sowieso dorthin zurück, wo sie sie herhaben." Es sei eine Umstellung, die man wollen müsse, aber die Mühe des Beginnens lohne am Ende für alle.

Im Hohenlohekreis, sei es zudem so, dass Schulen die Schüler aktiv auf das Mehrwegsystem ansprächen und so zusätzliche Resonanz schafften. Das Argument, dass fünf Euro Pfand die Schüler finanziell überforderten, lässt Fischer nicht gelten. "Da muss man den Kindern eben einmal fünf Euro mehr mitgeben", sagt sie. Auch Städte könnten das Pfandgeschirr fördern, wenn sie ausreichend Kapazitäten hätten, um ihr Klima- und Nachhaltigkeitsmanagement zu forcieren. (Ge)