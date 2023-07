Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mehr Verkehrssicherheit für Kreuzwertheim

Bau- und Umweltausschuss

Kreuzwertheim 05.07.2023 - 14:47 Uhr 3 Min.

Der Bereich an der Kreuzung zwischen Kaffelstein- und Philipp-Günzelmann-Weg soll verbessert werden.

Bürgermeister Klaus Thoma verwies darauf, dass der Abschnitt unter anderem als Schulweg genutzt wird. Diskutiert wurde unter anderem, ob man den Bereich zur Tempo-30-Zone umwandeln soll. Die auf der Straße angebrachten Schwellen sorgten sowieso dafür, dass die Fahrzeuge langsam fahren. Thoma erklärte jedoch dazu, im verkehrsberuhigten Bereich gelte nur Schrittgeschwindigkeit, Schwellen seien bei einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Stunde problematisch.

Vorgeschlagen wurde weiter, das bestehende Schild wenn nötig freizuschneiden und an Anfang und Ende des Bereichs auf beiden Straßenseiten entsprechende Schilder aufzustellen. Zudem soll eine Fahrbahnmarkierung auf die Ausfahrsituation hinweisen. Diskutiert wurde auch, ob man den gesamten Bereich inklusiv des Philipp-Günzelmann-Wegs zum verkehrsberuhigten Bereich machen sollte. Dabei wurde auch darauf hingewiesen, dass die Zufahrt zur Straße Richtung Schule während der Schulzeit nicht befahren werden darf.

Zu beachten sei bei der Entscheidung auch, dass das Parken in einem verkehrsberuhigten Bereich nur in markierten Flächen erlaubt ist. Rätin Silvia Klee bemerkte, dass wegen der haltenden Busse und den Schulwegbegleitern generell vorsichtig gefahren werde. So beschloss der Ausschuss das Beibehalten der bisherigen Lösung mit zusätzlichen Schildern und neuer Fahrbahnmarkierung.

Ein weiteres Thema rund um die Verkehrsführung betraf den Radverkehr in Kreuzwertheim. Ortsunkundige Radfahrer, die im Mainvorland über die Mainbrücke nach Wertheim wollen, würden sich häufig verfahren, so Thoma. Ein möglicher Lösungsvorschlag war, den Radfahrern offiziell zu erlauben, in der Brückenstraße entgegen der Einbahnstraße zu fahren. Dies wurde mehrheitlich abgelehnt. Mehrheitlich angenommen wurde der Vorschlag, die Radfahrer über den Mehrgenerationenplatz zur Brückenstraße umzulenken. Klee sah hier wegen des nahen Spielplatzes ein Sicherheitsrisiko für die Kinder durch den Radverkehr.

Ein verkehrsberuhigter Bereich wurde auch für die Sandspitze in Unterwittbach beantragt. Antragsteller waren mehrere dort wohnende Familien. Sie begründeten dies mit gefährlichen Situationen für Fußgänger, vor allem Kinder. Aus Reihen des Ausschusses wurde darauf hingewiesen, dass dann nicht mehr an der Straße geparkt werden dürfe, da es dort keine Parkplatzmarkierungen gibt. Einstimmig beschloss der Ausschuss, dass die Antragsteller Unterschriften aller Anwohner für ihren Antrag einreichen sollen und diese dabei auch auf die Auswirkung für das Parken hinweisen sollen. Liegen die Unterschriftenlisten vor, wolle man das Thema wieder aufgreifen.

Im Bau- und Umweltsauschuss kurz notiert Kreuzwertheim. Im Bau- und Umweltausschuss in Kreuzwertheim gab es noch folgende Themen: Feuerwehrhaus: Um einen schöneren Platz für kameradschaftliche Treffen im Freien zu schaffen, möchte die Feuerwehr Kreuzwertheim neben ihrem Feuerwehrhaus einen Bereich in Eigenleistung pflastern. Eingeschlossen wird auch der Gebäudeteil des BRK. Der Ausschuss stimmte einstimmig zu, dass die Gemeinde die Materialien bereitstellt. Alte Schule: Aufgrund der vielen Nutzergruppen der alten Schule - neben öffentlicher Nutzung auch Wohnungen - gibt es rund um das Gebäude viele Mülltonnen. Ausschussmitglied Jan Klüpfel hatte angeregt, Mülltonnenboxen anzuschaffen, um sie zu verdecken und so ein schöneres Bild zu schaffen. Die Kosten für solche Boxen liegen aber bei rund 4000 Euro. Bei einem Vor-Ort-Termin entschied man, von der Abfallwirtschaft prüfen zu lassen, ob man statt einzelner Tonnen zwei jeweils 1,1 Kubikmeter große Container für Restmüll und Paper aufstellen könnte. Wasserversorgung: Im Turnus von vier Jahren prüfen die Mitarbeiter der Stadtwerke Wertheim im Rahmen der Betriebsführung die Wasserschieber und spülen das Wasserleitungsnetz. Geprüft wurde, ob das dabei anfallende Wasser in einem Behälter des Bauhofs gesammelt und für Grünanlagen verwendet werden könnte. Dies ist aus Sicht der Stadtwerke nicht möglich. Begründet wurde dies einerseits mit dem zusätzlichen Fahrzeug des Bauhofs, das dazu an den Schiebern auf der Straße stehen müsste und dort den Verkehr behindert. Zum anderen erschwere der hohe Spüldruck das sinnvolle Befüllen eines Bauhofbehälters. Straßenbeleuchtung: Ausschussmitglied Gerd Flick verwies auf die nächtliche Abschaltung der Straßenbeleuchtung in Teilen Wertheims und schlug dies auch für Kreuzwertheim vor. Bürgermeister Klaus Thoma erinnerte daran, dass der Gemeinderat dies in einem Beschluss abgelehnt hatte, da fast die komplette Beleuchtung bereits auf LED basiert und die Einsparung daher gering wäre. Zudem sei dem Gemeinderat die Sicherheit durch Beleuchtung wichtiger gewesen. Trockenheit: Ausschussmitglied Stefan Schuck regte an, die Entwässerungsgräben an den Waldwegen zurückzubauen, damit das Oberflächenwasser im Waldboden versickert. Dies soll vom Revierleiter geprüft werden. bdg