Mehr Platz für Fußgänger und Parkende gewünscht

Gemeinderat: Freudenberger Gremium priorisiert den Bereich Wertheimer Tor - Der Zeitpunkt der Umsetzung ist noch völlig offen

Freudenberg 14.06.2023 - 13:00 Uhr 2 Min.

Freudenbergs Ortskern: Der Gemeinderat legte eine Priorisierung für die kommunalen Projekte der Altstadtsanierung fest. Zunächst soll sich die Verwaltung um Fördermittel und weitere Planungen für den Bereich Dyroff-Haus und Wertheimer Tor kümmern. Foto: Birger-Daniel Grein

Aus diesem Grund legte der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend eine Prioritätenliste für die Verwaltung fest, in welcher Reihenfolge sich diese mit den Projekten beschäftigen soll.

Die Verwaltung wurde beauftragt, gemäß der Festlegung Zuschussmöglichkeiten zu suchen und weitere Details zu planen. Wann die Projekte angegangen werden können, ist noch vollkommen offen.

Lob für Sanierungsausschuss

Bürgermeister Roger Henning lobte die Arbeit des 2022 wiederbelebten beratenden Sanierungsausschusses, der aus gewählten Bürgern vor allem der Altstadt, Vertretern der Stadt und des technischen Ausschusses des Gemeinderats besteht. Dieser hatte bereits eine Priorisierung als Empfehlung an den Gemeinderat festgelegt.

Klaus Weimer, Leiter des Bauamts der Stadt Freudenberg, stellte die die fünf möglichen kommunalen Projekte im Sanierungsgebiet vor. Weiterhin berichtete er über die bisherigen Ideen für deren Umgestaltung. Die Verwaltung hatte sich entschieden, die Projekte Ringgasse 1 (Dyroff-Haus) und Hauptstraße 224/226 (Am Wertheimer Tor) gegenüber zusammenzufassen.

Es handelt sich hier um den Bereich der engsten Stelle der Ortsdurchfahrt mit sehr schmalem Gehweg auf Seiten des Dyroff-Hauses. Beides befindet ich nahe der neuen Kirche.

Teilabriss oder Arkade

Die Idee beim Dyroff-Haus ist ein Teil-Abriss oder die Umgestaltung als Arkade. Die Quellfassung im Haus soll erhalten bleiben. Die Idee für den Bereich am Wertheimer Tor legt den Schwerpunkt auf Parken und Freiflächengestaltung unter Einbeziehung des Brunnenhauses (Ringgasse 1). Neben der Erhöhung der Fußgängersicherheit will man den Parkdruck durch die Schaffung eines zweigeschossigen Parkdecks entlasten. Bürgermeister Henning ergänzte, die Förderung im Rahmen der Stadtentwicklung liege bei 60 Prozent. Man wolle aber versuchen, für dieses Projekt zusätzliche Förderungen aus der Denkmalförderung sowie Fördergelder für die Verkehrssicherheit zu erhalten, um den Eigenanteil der Stadt deutlich zu minimieren.

Modernere Gestaltung

Objekt zwei sind die Häuser Hauptstraße 105 und Hallengasse 1. Laut Weimer gibt es einen Vorschlag, das ältere Haus moderner zu gestalten und das Fachwerkhaus im Aussehen zu erhalten. Es gibt verschiedene Varianten für die neue Nutzung (Tante-Emma-Laden, Einzug von Tourismus- und Familien-Senioren- und Integrationsbüro sowie Wohnungen).

Projekt drei ist der Platz am Gasthaus Rose. Auch hier gibt es Planungen für eine umfassende Umgestaltung. Rat Hartmut Beil empfahl, auch das alte Feuerwehrgerätehaus einzubeziehen. Henning erklärte, dieses wolle die Stadt verkaufen.

Um dem späteren Käufer eine Sanierung zu ermöglichen, wolle man mit der Umgestaltung des Platzes an der Rose bis zum Aufwerten des alten Gerätehauses warten, so dass der Platz zum Beispiel als Kranstandort genutzt werden könne. Am »Garagenhof« könnte man ein weiteres Parkdeck schaffen.

Klare Wertung

Für die Priorisierung erhielt jeder Gemeinderat drei Stimmen, die er auf die Projekte verteilen konnte. Eindeutig priorisiert wurde das Dyroff-Haus in Verbindung mit dem Bereich am Wertheimer Tor (32 Stimmen). Der Bereich Hauptstraße 105/ Hallengasse 1 erhielt acht Stimmen, der Platz an der Rose sechs und der Garagenhof drei Stimmen.

