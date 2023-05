Mehr Menschen fahren über den Main

Mondfelder Fähre: Transportmittel konnte Fahrten gegenüber 2021 steigern - Mehr Radfahrer - Preise werden zum 1. Juli angehoben

Mainfähre Postkartenansicht: Die Fähre pendelt auf dem Main zwischen Mondfeld und Stadtprozelten am Fuße der mächtigen Henneburg.

Am Donnerstag legte der Geschäftsführer Helmut Wießner damit zum zweiten Mal die Zahl der Fährfahrten den Mitgliedern der Zweckverbandsversammlung vor. Und er hatte eine gute Nachricht mitgebracht: Die Fähre fuhr im vergangenen Jahr knapp 79.900 Mal zwischen den beiden Bundesländern hin und her und damit knapp 2000 Mal mehr als im Jahr 2021.

Die stärksten Monate sind dabei erwartungsgemäß Mai, Juni, Juli und August - Monate, in denen viele Radfahrer auf dem Mainradweg unterwegs sind. Allein 14.090 von ihnen setzen im vergangenen Jahr über den Main bei Mondfeld. Was auch mit der Tatsache zu tun haben dürfte, dass der Maintalradweg auf baden-württembergischer Seite hinter Mondfeld in Fahrtrichtung Freudenberg endet und die Radler gezwungen wären, auf der Straße weiterzufahren.Einen Ausreißer in der Statistik habe es allerdings im August 2021 gegeben, als mehr als 15.100 Fahrten der Fähre gezählt wurden. In diesem Monat, so Helmut Wießner, habe es auf bayerischer Seite eine Straßensperrung gegeben. Viele Pendler seien deshalb auf die Fähre ausgewichen.

Im August 2022 fuhr die Fähre 10.055 Mal über den Main. Die Einnahmen aus den Fährtickets betrugen im vergangenen Jahr mehr als 100.160 Euro und lagen damit knapp über der Kalkulation des Zweckberbandes von rund 100.000 Euro. Damit konnte der Fährbetrieb allerdings nicht kostendeckend betrieben werden.

78 300 Euro Zuschüsse

Die Städte Wertheim und Stadtprozelten sowie die Landkreise Miltenberg und Main-Tauber bezuschussten die Fähre mit rund 78.300 Euro. Womit der Zuschuss, trotz der stark gestiegenen Kosten etwa für Diesel, nur knapp über dem veranschlagten Zuschuss von 77.600 Euro gelegen habe, erläuterte Wießner die Finanzen. Im Jahr 2024 soll der Zuschuss der Gebietskörperschaften zum Fährbetrieb dann auf insgesamt 85.000 Euro steigen.

Zugleich kündigte er an, dass die Fährpreise zum 1. Juli angehoben werden müssten. Dies sei seit fünf Jahren nicht mehr geschehen und werde jetzt auch mit der Tariferhöhung im öffentlichen Dienst notwendig. Radfahrer zahlen derzeit für die Hin- und Rückfahrt lediglich zwei Euro, Autofahrer (eine Person im Wagen) sind mit vier Euro für die Hin- und Rückfahrt dabei. Der Zweckverband hatte zuvor der Übernahme von Teilen des Tarifvertrags im öffentlichen Dienst für die Beschäftigten des Fährbetriebs zugestimmt.

Genutzt wird die Fähre vor allem von Personenwagen, auch wenn ihre Zahl um mehr als 2000 auf rund 34.880 von 2021 auf 2022 zurückgegangen ist. 12.795 Fußgänger (10.838 waren es 2021) fuhren im vergangenen Jahr über den Main zwischen Mondfeld und Stadtprozelten, 3313 Motorradfahrer (3055 in 2021) waren es im vergangenen Jahr. Erhöht hat sich auch die Zahl der Rettungsfahrzeuge, die die Flussquerung für einen schnellen Transport von verletzten Personen ins Wertheimer Krankenhaus nutzen: Sie stieg binnen eines Jahres von 156 auf 167. Die Überfahrt ist für Rettungsfahrzeuge kostenlos, sie melden sich vorher und können so ohne Wartezeiten übersetzen, erläuterte Helmut Wießner das Verfahren.

