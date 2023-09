Stadt Freudenberg schafft neue halbe Stelle für öffentliche Ordnung

Ein Auto fährt während eines Gewitters mit Starkregen über eine Landstraße. Auch Freudenberg soll Vorkehrungen für extreme Wetterereignisse treffen - aber die Kosten für das Konzept findet der Gemeinderat zu hoch.

Die Stadt hat eine halbe Stelle ausgeschrieben. Der oder die Neue soll den Bürgern auf die Finger schauen, »den Kontrolldruck erhöhen«, wie es in der Ratsvorlage heißt - unter anderem beim Parken. Außerdem soll er oder sie ein Auge haben auf Müll und Abfallbeseitigung, Vandalismus, Sperrzeiten, Jugendschutz und das Meldewesen. Hintergrund des letztgenannten Punktes: Offenbar nimmt Obdachlosigkeit stark zu - eine neue Situation für Freudenberg. Noch läuft das Auswahlverfahren für die Stellenbesetzung. Der künftige Vollzugsbedienstete wird zunächst durch die Stadt geschult und ist dann auch für die Teilorte zuständig.

Für Unmut bei den Gemeinderäten sorgte eine Kostensteigerung für die geplante Kanalsanierung am südlichen Stadteingang. »Vollkommen unverhältnismäßig teuer« nannte Ebenheids Ortsvorsteher Siegfried Berg die knapp 70.000 Euro, die es kosten soll, gut zehn Meter Abwasserleitung auszugraben und zu erneuern. Insgesamt sind den Freudenbergern die Kosten für das Vorhaben davongelaufen. Verschiedene Kanäle am Stadteingang Richtung Miltenberg sollen in offener Bauweise, teilweise auch im Inliner-Verfahren saniert werden. Bei dieser Methode wird ein Kunststoffschlauch in den Kanal eingezogen und schafft neue Dichtigkeit.

Bereits im Oktober 2020 waren bei einer Kamerafahrt durch die Kanäle Schäden aufgefallen, die ein sofortiges Handeln notwendig machten. Doch Planung, Zuschussanträge und andere Vorbereitungen kosteten Zeit. Im Frühjahr 2022 hatte das Land Baden-Württemberg der Stadt einen Zuschuss von 80 Prozent zu den im Antrag kalkulierten Kosten zugesagt; der Anteil entspricht 58.000 Euro.

Mittlerweile haben Inflation und Energiekosten-Explosion den Preis für die Freudenberger in die Höhe getrieben, ohne dass der Zuschuss mitgewachsen wäre. Er sei froh, dass er überhaupt Baufirmen gefunden habe, sagte Bürgermeister Roger Henning. Die jetzt angegebenen Preise lägen dabei weitestgehend im Rahmen einer gutachterlichen Kostenschätzung. Hohe Preise und Mehrkosten seinen dennoch ärgerlich. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten jetzt für zusammen 115.000 Euro, so dass der Zuschuss des Landes nicht einmal mehr 50 Prozent dieser Summe ausmacht.

Verärgert zeigten sich einige Mitglieder des Gemeinderats auch über die Kosten für das Starkregen-Risikomanagement. Gut 63.000 Euro - »nur für Papier« - soll das vom Land geforderte Gutachten kosten, für das der Rat am Montag den Auftrag erteilt hat. Es umfasst den ersten von drei notwendigen Schritten: Es werden Grundlagen ermittelt und in einer digitalen Überflutungssimulation dargestellt.

»Alles vom Schreibtisch aus«, beklagte Boxtals Ortsvorsteher Rolf Döhner. Die Expertise der ortskundigen Einheimischen werde dabei nicht gehört. Zwingende Rechtsfolgen hat das Gutachten auch nicht, ist aber die Basis für künftige Schutzvorkehrungen und damit die Voraussetzung für mögliche Zuschüsse von Bund und Land.

Gemeinderat in Kürze Freudenberg. Mit folgenden Themen hat sich der Freudenberger Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend ebenfalls befasst: Spendenbericht: Die Stadt Freudenberg hat im zurückliegenden Halbjahr 5600 Euro an Spenden eingenommen. Es handelte sich zumeist um Zuwendungen im Zusammenhang mit der Einweihung der Feuerwehr und des Bauhofes. Sekretariat: Eva Berberich ist die neue rechte Hand im Sekretariat des Bürgermeisters. Sie tritt die Stelle zum 1. Oktober an. Feuerwehrauto: Die Freiwillige Feuerwehr Freudenberg bekommt ein neues Löschgruppenfahrzeug. Das Land hat für das LF 20 einen Zuschuss in Höhe von 96.000 Euro zugesagt. Das Fahrzeug dient der Bewältigung kleinerer Aufgaben oder kann bie größeren Einsätzen einen Löschzug taktisch unterstützen. Es verfügt normiert unter anderem über ein Sprungrettungsgerät, vier leichte Chemikalienschutzanzüge sowie zwei Schachtabdeckungen. Das LF 20 hat Allradantrieb und einen Wassertank mit 2000 Litern Fassungsvermögen. Notstrom-Versorgung: Ebenfalls neu bei der Feuerwehr ist ein großes Notstromaggregat. Hier hat das Land 13.200 Euro beigesteuert. Spielplatz: In Boxtal ist der Spielplatz am Kindergarten so gut wie fertig und kann demnächst eingeweiht werden. Spenden und Eigenleistung haben großen Anteil am Gelingen. Inklusionsspielplatz: Der neue Spielplatz im Schleusenareal nimmt Formen an. Bürgermeister Henning lobte: »Ich ziehe meinen Hut vor der Leistung des Bauhofes.« Die Mitarbeiter hätten Großartiges geleistet. Die Einweihung des Platzes ist für das Wochenende vom 28. und 29. Oktober terminiert. Zoo-Pädagogik: Die Einrichtung einer Außengruppe für die drei Freudenberger Kindertagesstätten im Zoo der Firma Rauch kommt voran. Ein Bauwagen als Unterstand für das gemeinsame Projekt von Kirchengemeinde, Otto-Rauch-Stift und Stadt soll bis Ende September geliefert werden. Ge/bal