Mehr Kompetenzen für den Oberbürgermeister

Hauptsatzung: Änderungen betreffen auch die Eigenbetriebe

Wertheim 29.06.2023 - 09:19 Uhr < 1 Min.

Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez machte in seinen Erläuterungen deutlich, dass die Änderungen sich an den vom Kreistag im Dezember beschlossenen Änderungen bei der Vergabe von Aufträgen und der Personalentwicklung orientierten. In der neuen Hauptsatzung sind die Wertgrenzen bei der Vergabe von Arbeiten und Lieferungen, aber auch bei der Bewilligung von über- und außerplanmäßigen Ausgaben durch den Oberbürgermeister nach oben gesetzt. So darf der Oberbürgermeister, sollte der Gemeinderat schließlich zustimmen, dann außerplanmäßig 25.000 statt bislang lediglich 10.000 Euro ausgeben, ohne vorher den jeweiligen Ausschuss oder den Gemeinderat entscheiden zu lassen. Bei der Vergabe von Arbeiten und Lieferungen erhöht sich diese Grenze von 50.000 auf dann 100.000 Euro.

Herrera Torrez machte deutlich, dass die allgemeinen Kostensteigerungen und die Inflation in den vergangenen Jahren dazu geführt haben, dass sich die Gesamtsummen bei der Vergabe von Aufträgen und Leistungen »deutlich erhöht« haben. Wolle eine Kommune handlungsfähig bleiben und zügig Aufträge vergeben, sei die Anpassung der Wertgrenzen in der Hauptsatzung notwendig, geht aus der Sitzungsvorlage hervor. Um bei der Personalgewinnung dem Fachkräftemangel und dem Wettbewerb mit der Privatwirtschaft besser begegnen zu können, brauche es niedrigere Einstiegshürden bei der Stellenbesetzung und ein schnelleres Handeln, um auch in Konkurrenz zu anderen Kommunen Nachwuchskräfte zu gewinnen.

gufi