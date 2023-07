Mehr Geld: Mensaessen am Gymnasium sicher

Schulspeisung: Inflation und gestiegene Lohnkosten machen dem Förderverein Cafeteria in Wertheim massiv zu schaffen

Wertheim 05.07.2023

Die Mensa des Dietrich-Bonhoeffer-Gymasiums verfügt lediglich über einen Konvektomaten für die Zubereitung der Speisen. Müssen - gerade im Winter - viele Essen zubereitet werden, langt der Platz im Gerät nicht für alle Speisen gleichzeitig. Ein zweiter, kleinerer Konvektomat kann wegen der veralteten Elektrik im Gebäude nicht betrieben werden, schildert Tina Hock, Vorsitzende des Cafeteria-Vereins, die Probleme. Foto: Gunter Fritsch Gutes Essen auf begrenztem Raum: In der kleinen Küche des Cafeteria-Vereins am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums gelingt es Köchin Marion Kaufmann ein schmackhaftes und nahrhaftes Essen zuzubereiten. Foto: Gunter Fritsch

Tina Hock, Vorsitzende des Cafeteria-Vereins, zeigt sich im Gespräch mit dieser Redaktion "glücklich" über die jetzt getroffene Vorentscheidung. "Wäre die Erhöhung des Zuschusses nicht gekommen, hätten wir zum Ende des Schuljahrs die Mensa am Gymnasium schließen müssen", schildert sie die dramatischen finanziellen Folgen, die Inflation und Erhöhung des Mindestlohns für den Verein ohne einen erhöhten städtischen Zuschuss bedeutet hätten.

Bislang erhielt der Förderverein 16.800 Euro im Jahr plus 1000 Euro jährlich für kleinere Reparaturen. Ersetzt wurden aus dem städtischen Haushalt auch die Kosten für die sogenannten Rückstellproben. Ausgehend von knapp 10.800 Essen pro Jahr soll ein jetzt gebildeter Gesamtzuschuss von 36.200 Euro pro Schuljahr alle Kosten des Vereins für die tägliche Zubereitung von Essen abdecken. Auch kleinere Reparaturen sollen über diese Bezuschussung abgedeckt werden. Größere Anschaffungen müssen weiterhin über einen eigenen Etat im städtischen Haushalt bezahlt werden, lautetet der Beschluss des Ausschusses, der in dieser Form noch vom Gemeinderat abgesegnet werden muss.

Bislang, so Tina Hock, sei es dem Förderverein gelungen, die erhöhten Ausgaben für die Rohware abzufangen. "Wir beziehen die Zutaten für die Speisen jetzt nicht mehr über einen Großlieferanten, sondern kaufen diese selbst ein", erläutert sie das Vorgehen. So sei man in der Lage, 20.000 Euro von bisher 55.000 Euro an Ausgaben für die Rohware einzusparen. Größter Ausgabeposten des Vereins sind die Lohnkosten, die Hock auf rund 70.000 Euro beziffert. Was auch mit der Mitarbeiterstruktur zu tun hat, die sich in den vergangenen Jahrzehnten stark gewandelt hat. "Als wir uns vor 23 Jahren gegründet haben, gab es 350 ehrenamtliche Helfer", schildert sie die Anfänge des Vereins. Heute sind noch 18 ehrenamtliche Helfer im Einsatz, wenn es darum geht, Essen zu verkaufen oder den Abwasch zu erledigen.

Eine Situation, die sich auch spürbar auf die Arbeitszeit der neun vom Verein beschäftigten Minijobber auswirkt. Weil es an ehrenamtlichen Helfern fehlt, dauert es bei der Ausgabe einer großen Zahl von Essen auch schon einmal bis in den frühen Abend, bis der Abwasch schließlich erledigt ist. Tina Hock wünscht sich deswegen vor allem eines: mehr ehrenamtliches Personal in der Mensa des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums.

Neben der angespannten personellen Situation muss sich die Vereinsvorsitzende auch immer wieder mit den technischen und räumlichen Unzulänglichkeiten der Küche am DBG befassen. Wenn im Sommer bis zu 60 Essen pro Tag ausgegeben werden, dann sei dies in der engen Küche noch ganz gut zu bewältigen, schildert sie die Umstände, dass sich das Personal förmlich auf den Füßen stehe. In den Wintermonaten werden an manchen Tagen auch schon einmal bis zu 140 Essen gekocht und ausgegeben. Das ist dann nicht nur wegen der räumlichen Enge ein Problem.

Auch fehlende technische Geräte machen die Organisation zu einer Herausforderung. So verfüge die Küche lediglich über einen Konvektomaten, um Essen zuzubereiten. Köchin Marion Kaufmann zeigt das moderne, drei Jahre alte Gerät. In ihm werden nicht nur die Bratkartoffeln zubereitet. Auch die als Gyrosfleisch eingelegten Putenbruststücke werden in dem Gerät gebraten - aus Platzgründen nacheinander. Mit einem zweiten Heißluftofen wäre die Mensaküche deutlich flexibler in der Zubereitung der Menüs. Einen zweiten Konvektomaten zu betreiben, gehe allerdings aus technischen Gründen nicht. Das Stromnetz sei für solche Belastungen nicht ausgelegt, schildert Hock den Grund.

Daran ändern würde sich erst etwas mit dem geplanten Neubau der Grundschule auf dem früheren Gelände des Wertheimer Krankenhauses Am Knackenberg. Wie vom Bauausschuss des Gemeinderats am Montag beschlossen, soll in der neuen Grundschule eine Zubereitungsküche entstehen. Dort würden dann alle Essen für die Grundschüler und die Gymnasiasten gekocht. Die Mensa im Gymnasium würde nach diesem Plan, der vom Gemeinderat am Montag noch beschlossen werden muss, erhalten bleiben und lediglich noch über eine dann modernisierte Ausgabeküche verfügen.

Hintergrund: Preise für Schulessen Wie teuer darf ein Schulessen sein, damit es von den Eltern oder den Schülern noch bestellt wird? Eine Frage, die Tina Hock vom Förderverein Cafeteria am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium (DBG) nicht eindeutig beantworten kann. Für Hock ist aber klar, dass das in der Mensa des Gymnasiums zubereitete Essen nicht nur gesund sein, sondern den Schülern und Lehrern auch schmecken muss. Dann seien sie auch bereit dafür einen etwas höheren Preis zu zahlen. Ihre These macht sie am Beispiel eines Schnitzelbrötchens fest, das in seiner Grundvariante 1,50 Euro kostet, allerdings gar nicht einmal das am häufigsten nachgefragte belegte Brötchen sei. Fischbrötchen etwa, die 3 bis 3,50 Euro kosteten, würden häufiger verlangt, berichtet sie von ihren Erfahrungen. Klagen von Eltern über die gestiegenen Essenspreise sind ihr noch keine zu Ohren gekommen. Ihrer Einschätzung nach ist es vielen Eltern wichtiger, dass ihre Kinder ein gutes Essen erhalten, um so den Nachmittagsunterricht gut zu meistern. Auch bräuchten die Kinder dann abends kein warmes Essen mehr. gufi