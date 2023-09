Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Mehr Geld für ehrenamtliche Räte

Aufwandsentschädigung: Ein Plus von 20 Prozent

Wertheim 26.09.2023 - 14:23 Uhr 1 Min.

Ursprünglich sollte die Entschädigungssatzung für die ehrenamtliche Tätigkeit als Gemeinde- oder Ortschaftsrat der Großen Kreisstadt, die noch aus dem Jahr 2016 stammt, bereits 2020 angepasst werden. Aufgrund der damals angespannten Haushaltslage und den unklaren Folgen der Corona-Pandemie wurde allerdings auf eine Anhebung verzichtet. Gleichzeitig hatte das Gremium aber die Verwaltung beauftragt, ein Jahr vor der Kommunalwahl erneut einen Vorschlag zur Anhebung der Entschädigungssätze vorzulegen.

Angesichts einer Fülle neuer Themen habe das Arbeitspensum der Stadt- und Ortschaftsräte in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen, was sich auch in der Dauer der Gremiensitzungen dokumentiere. Zudem sei auch das Ehrenamt durch die Inflation teurer geworden, heißt es als Begründung für die Anhebung der Entschädigungssätze. Um das Ehrenamt attraktiver zu machen und Gemeinde- und Ortschaftsräten eine entsprechende Wertschätzung für ihre Arbeit zukommen zu lassen, hatte die Verwaltung die Anhebung der Sätze dem Ältestenrat vorgeschlagen.

Die Anhebung bedeutet für den städtischen Haushalt jährliche Ausgaben von zusätzlich etwa 10.000 Euro. Beispielhaft bedeutet die Anhebung: Neben einem Grundbetrag von monatlich 60 Euro (bisher 50 Euro) für Stadt- und Ortschaftsräte bekommt ein Fraktionsvorsitzender im Wertheimer Gemeinderat jetzt zusätzlich 120 Euro (bisher 100) im Monat als Aufwandsentschädigung. Für die Sitzungen werden den Stadträten ab der neuen Amtsperiode im kommenden Jahr 54 Euro Sitzungsgeld (bisher 45 Euro), den Ortschaftsräten 36 statt bisher 30 Euro gezahlt. Je nach Dauer der Sitzungen gibt es noch einmal pauschale Entschädigungen.

SPD-Stadtrat Ingo Ortel sprach sich gegen eine Anhebung der Entschädigungssätze aus. Es komme ihm nicht darauf an, wieviel Geld er für die ehrenamtliche Arbeit erhalte. Wichtig ist dem Stadtrat vielmehr die Arbeit für die Bürger Wertheims, das sei ihm »Lohn genug«, sagte er.

