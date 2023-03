So will Constanze Bohl als neue Chefärztin der Chirurgie die Wertheimer Rotkreuzklinik voranbringen

Mehr Frauen an den OP-Tisch

31.03.2023 - 14:23 Uhr 5 Min.

Rotkreuzklinik auf dem Reinhardshof: Wegen der Corona-Pandemie gab es 2021 ein Rekord-Minus. Fotos: Matthias Schätte Die neue Chefärztin Constanze Bohl (links) will die Chirurgie voranbringen. Krankenhausdirektorin Cornelia Krause freut sich über die Verstärkung.

Offiziell hat sie die Leitung der beiden Abteilungen Anfang Februar angetreten, in der Klinik ist sie aber schon seit Jahresbeginn tätig. »Ich hatte den Luxus, noch einen Monat zusammen mit dem Kollegen Vögeli die Abteilung führen zu dürfen und mich ein bisschen einzuarbeiten.« Stephan Vögeli, zuvor Chefarzt und Ärztlicher Direktor der Klinik, ist weiter für zehn Stunden pro Woche am Krankenhaus tätig, erklärt Krankenhausdirektorin Cornelia Krause: »Die Nachfrage ist da, und wir haben ein geeignetes Konstrukt gefunden«, erklärt sie zu dem Chirurgen, von dem es in Medienberichten hieß, er wolle sich in den Ruhestand verabschieden. Mit Professor Wilhelm Friedl ist auch ein weiterer orthopädischer Fachmann weiter am Krankenhaus tätig. Im Moment gehe die Tendenz dahin, die Position eines Ärztlichen Direktors nicht neu zu besetzen, sondern die Aufgaben zu verteilen, erklärt Krause.

Gut aufgenommen

Ärztlich verantwortlich sowohl in der Allgemeinen als auch der Unfallchirurgie und Orthopädie ist jetzt Constanze Bohl. »Die Menschen sind aufgeschlossen, freundlich zugewandt. Sie merken schnell anhand der Sprache, dass man von woanders kommt. Ich spüre da eine Menge Interesse«, schildert sie ihre ersten Eindrücke. Auch beim Stammtisch der Wertheimer Ärzte sei sie gut aufgenommen worden, man pflege guten kollegialen Kontakt.

Bohl stammt aus Ostwestfalen bei Bielefeld, hat in Jena und Hannover studiert und lange in der Region rund um die niedersächsische Landeshauptstadt gearbeitet: Sieben Jahre als leitende Oberärztin in Gifhorn, davor fünf Jahre Oberärztin innerstädtisch in einem Krankenhaus in Hannover. Den Großteil der Ausbildung hat sie in einer Klinik der Maximalversorgung in Braunschweig absolviert. Zuletzt war sie an einer kleinen Klinik auf Sylt tätig. »Die Mentalität hier ist nicht gar so nordisch-trocken, sondern herzlicher und aufgeschlossener«, sagt die nun in Marktheidenfeld wohnende Ärztin über die Wertheimer.

Synergien nutzen

Doch warum vom Norden in den Süden? »Ich bin relativ ungebunden«, erklärt sie. Die Region kenne sie über Freunde, die in Würzburg leben - und die Radwandertouren in der Gegend. »Das war schon durchaus attraktiv.« Zudem habe sie das Konzept der Rotkreuzklinik überzeugt. Dass die beiden chirurgischen Abteilungen nun durch eine gemeinsame Chefin geleitet werden, findet sie folgerichtig. »Wir sind keine Riesenabteilung. Wir haben einen Stamm an Assistenzärzten, die wir uns praktisch teilen. Die versorgen die Notaufnahme, unsere gemeinsame Station, die auch gemeinsam auf einer Ebene ist. Die Assistenten versorgen sowohl bauchchirurgisch als auch unfallchirurgisch.« Es gebe viele Synergien, OP-Kapazitäten müssten geteilt werden, ebenso das Stammpersonal. Mit Toma Atanasov Kehayov für die Bauchchirurgie oder Mesfin Mandefro in der Orthopädie und Unfallchirurgie gebe es sehr erfahrene Kollegen.

»Ich sehe mich in der Verantwortung, die Bedingungen drumherum möglichst optimal zu gestalten, auch was Qualitätssicherung angeht«, erklärt Bohl.

Frauen als Chirurginnen, das ist auch im Jahr 2023 noch die große Ausnahme: 70 Prozent der Medizinstudierenden, 65 Prozent der Medizinabsolvierenden, aber lediglich 18 Prozent der in der Chirurgie Tätigen seien weiblich, hieß es 2017 im Ärzteblatt. Noch viel weniger sind als Ober- oder Chefärztinnen in leitenden Positionen. 2022 hat sich die Zahl auf 22 Prozent gesteigert. »Das ist nicht logisch, denn Frauen können auch gut operieren und haben ein paar andere Ansätze«, sagt Bohl. Auch deshalb sei ihre Wahl auf Wertheim gefallen: »Ich war auch mit anderen Häusern im Gespräch. Letztlich hat mich das Konzept des Arbeitgebers überzeugt. Ich bin eine Frau und finde es toll, dass auch Frauen Krankenhäuser führen können. Ich merke bei Bewerbungen, dass auch Kolleginnen den Mut finden, in die Chirurgie zu kommen - und in ein Haus, wo man ein paar andere Akzente setzt.«

Weiter Personal gewinnen

Wichtig sei es, weiteres Fachpersonal zu gewinnen, sowohl im ärztlichen als auch im pflegerischen Bereich. »Wichtig ist, dass sich da jemand federführend drum kümmert«, sagt Bohl und nennt ein Beispiel: Seit Mitte März hospitiere eine junge Kollegin, die man unterstützen wolle, bis zur Jahresmitte ihre deutsche Approbation zu erhalten. »Die Bewerbungen liegen nicht stapelweise auf dem Schreibtisch.«

Dazu wird auch an den Arbeitsbedingungen geschraubt, und Angebote entstehen, die früher undenkbar waren: Flexible Arbeitszeiten, Teilzeit auch bei Ärzten, Jobsharing, zählt Krause auf. Man müsse vermehrt auf die Bedürfnisse junger Kollegen eingehen, sagt Bohl. »Sonst wird man als kleines Krankenhaus außerhalb der Großstadt übersehen«, erklärt die neue Chefärztin. Und: »Da muss man schon etwas bieten, und wenn es die nette, kollegiale Arbeitsatmosphäre ist.« Nicht nur der Mangel mache vieles möglich, sondern auch die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, sagt Krause: »Bevor ich jemanden ganz aus dem Arbeitsmarkt verliere, biete ich das an.«

Zwei Drittel der derzeit behandelten Patienten kämen aus dem orthopädisch-unfallchirurgischen Bereich, 20 bis 30 Prozent viszeralchirurgische Fälle. Mit dem derzeitigen Personal könne man zwei OP-Säle betreiben, an einigen Tagen auch einen dritten für Ärzte von außerhalb wie Hals-Nasen-Ohren-Spezialisten und Zahnärzte, die tageweise in der Klinik operieren, teilweise ambulant.

Gelenke erhalten

Bohl selbst ist Spezialistin für Orthopädie, vor allem in der Primär- und Revisionsendoprothethik. Heißt: Einsetzen und auch Austausch von Prothesen, etwa künstlicher Hüft- und Kniegelenke. »Ich komme aus großen orthopädischen Kliniken und würde das hier gern weiter fortführen.« Neu mit einfließen lassen will sie außerhalb der prothetischen Versorgung gelenkerhaltende Operationen. Dazu gehören zum Beispiel die Umstellungsoperationen und Beinachskorrekturen. »Gerade für das mittlere Alterssegment ist das eine gute Alternative und gehört für mich zum Portfolio dazu.« Neue Anregungen will sie auch in der Traumatologie bei der Behandlung von Gelenkfrakturen einfließen lassen.

Ein großes Thema ist derzeit an vielen Kliniken die geplante Krankenhausreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach. Vereinzelt wurden deshalb sogar laufende Klinikneubauten gestoppt. Krankenhausdirektorin Krause sieht bei bestehenden Kliniken allerdings keinen Grund für Aktionismus: »Das sind alles noch ungelegte Eier und Wolkenkuckucksheim.« Auch, welches Versorgungslevel die Wertheimer Klinik künftig abdecken könnte, könne man noch nicht sagen. Zu vieles sei noch unsicher. »Aber wir alle stellen uns die Frage: Wo geht die Reise hin?«

Skeptisch bei Reform

Bohl spricht sich dagegen aus, Operationen wie endoprotethetische Versorgungen nur noch in Krankenhäusern der Maximalversorgung wie Unikliniken durchzuführen. »Die Kapazitäten sind zu gering, diese Häuser sind jetzt ja schon voll mit komplexen Fällen, zum Beispiel, weil Patienten Gerinnungsstörungen haben.«

Wie alle kleinen Krankenhäuser hat auch die Wertheimer Klinik unter der Corona-Pandemie wirtschaftlich schwer gelitten. 2021 gab es ein Rekord-Minus (siehe Hintergrund), die Zahlen für 2022 liegen noch nicht vor. Laut jüngsten Auswertungen sehe es bei vielen Häusern prognostisch bis ins nächste Jahr nicht gut aus, sagt Klinikdirektorin Krause. »Es bleibt eine starke Herausforderung, nach diesen drei Pandemiejahren und der nun ankommenden Strukturreform einen guten Fahrweg zu finden und das Schiff gut zu steuern.« Constanze Bohl will ihren Teil dazu beitragen.

MATTHIAS SCHÄTTE

Hintergrund: Rekordminus beim Krankenhaus Die Wertheimer Rotkreuzklinik hat in ihrem jüngst veröffentlichten Geschäftsbericht für 2021 ein Rekordminus zu verzeichnen: Der Fehlbetrag liegt bei 5,367 Millionen Euro. Der Umsatz wird auf etwa 45 Millionen Euro geschätzt. Der Geschäftsbericht weist außerdem einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag von 20 Millionen Euro auf. Die Liquidität werde durch die Gesellschafterin, also die Schwesternschaft München vom Bayerischen Roten Kreuz, sichergestellt. Zurückgegangen sind unter anderem die Erlöse aus stationären Behandlungen: Waren es 2020 noch 28,8 Millionen Euro, sind es ein Jahr später nur noch 25,1 Millionen Euro. Als Gründe für die schlechten Zahlen werden vor allem die weiteren Folgen der Corona-Pandemie genannt: Bestimmte Leistungen konnte die Klinik nicht erbringen. Außerdem werde die Zahl der Einweiser immer geringer, heißt es im Geschäftsbericht. Aus einem Sonderposten des Krankenhausgesetzes hat die Klinik allerdings auch 19 Millionen Euro erhalten. Wie in den vergangenen Jahren schließt die Analyse dennoch mit Optimismus: »Die angespannte Liquiditätssituation wird auf Dauer durch das angestrebte Wachstum in allen Fachabteilungen und die Umsetzung konsequenter Restrukturierungsmaßnahmen die perspektivisch zu positiven Jahresergebnissen führen werden, beseitigt werden«, heißt es da. Es würden »sukzessive Maßnahmen umgesetzt, um den Standort weiter zu entwickeln, attraktiv und innovativ in die Zukunft zu führen und sowohl zu Ein- und Zuweisern als auch zu den Menschen vor Ort in der Bevölkerung mehr Nähe aufzubauen«. Für 2022 war ein Minus von etwa 3,2 Millionen Euro eingeplant. Die Klinik gibt auf ihrer jüngst überarbeiteten Internetseite 170 Betten und 400 Mitarbeiter an. Laut Geschäftsbericht 2021 lag die Mitarbeiterzahl bei 300. Auch das Haupthaus in München hat 2021 ein dickes Minusgeschrieben: Fast 2,9 Millionen Euro.