Stadtradeln im Main-Tauber-Kreis: Mehr als 2000 Teilnehmer sparen 78 Tonnen CO2 ein

Vorjahresergebnis deutlich übertroffen

MAIN-TAUBER-KREIS 01.08.2023 - 14:20 Uhr 1 Min.

Das diesjährige Ergebnis der Stadtradeln-Aktion im Main-Tauber-Kreis: Die 2015 Teilnehmenden legen in 147 Teams insgesamt 480.471 Kilometer zurück. Foto: TLT/Peter Frischmuth

Innerhalb des Aktionszeitraums von Mittwoch, 14. Juni, bis Dienstag, 4. Juli, haben 2015 Radelnde in 147 Teams Kilometer gesammelt. Verglichen mit dem CO2-Ausstoß eines Autos seien demnach 78 Tonnen vermieden worden. Das Vorjahresergebnis mit 367.537 Kilometern wurde hierbei deutlich übertroffen.

»Im Main-Tauber-Kreis gehen Verkehrswende und Klimaschutz Hand in Hand. Die 78 vermiedenen Tonnen CO2 führen das Engagement der Bürgerinnen und Bürger aus dem Landkreis vor Augen und machen deutlich, wie bedeutsam selbst kleinste Anpassungen im Alltag für die Umwelt sein können«, sagt Landrat Christoph Schauder. Er sehe, dass das Bewusstsein der Bürger für den Klimaschutz steige. Mit dieser Leistung sei Deutschland 548 Mal von Norden nach Süden durchquert worden (876 Kilometer Luftlinie).

Zwei Stadtradel-Stars

In diesem Jahr gab es gleich zwei Bürger im Landkreis, die sich der Herausforderung des Stadtradeln-Stars stellten und drei Wochen auf ihr Auto verzichteten: Julian Uhl radelte im Team »Wittenstein Radler« und Günter Plonka im Team »Oldies But Gooddies«. »Eine Auflösung der finalen Kilometerzahlen erfolgt im Rahmen der Prämierungsveranstaltung«, so die Mitteilung.

Außer dem Landkreis nahmen die Kommunen Ahorn, Bad Mergentheim, Boxberg, Igersheim, Külsheim, Niederstetten, Weikersheim und Wertheim am interkommunalen Radfahrwettbewerb teil.

Insgesamt radelten die Bürger für die teilnehmenden Kommunen folgende Kilometerstände (absolut): Bad Mergentheim radelte 99.808 Kilometer (453 Radelnde), gefolgt von Igersheim mit 98.589 Kilometern (360 Radelnde) sowie Wertheim mit 59.634 Kilometern (236 Radelnde). Weikersheim sammelte 49.340 Kilometer (179 Radelnde), Niederstetten 45.446 Kilometer (206 Radelnde), Külsheim erzielte 31.346 Kilometer (170 Radelnde), Ahorn radelte 25.835 Kilometer (108 Radelnde) und Boxberg sammelte insgesamt 16.116 Kilometer (89 Radelnde). Die Prämierung der aktivsten Teams und Radelnden erfolgt im Oktober.

»Es ist schön zu sehen, dass die Teilnehmerzahl in diesem Jahr erneut gestiegen ist«, ergänzt Nadine Hofmann, Koordinatorin für den Main-Tauber-Kreis. »Alle teilnehmenden Teams können stolz auf die Gesamtleistung sein. Sei es der sportliche Ehrgeiz, die gemütliche Abendrunde oder der Weg zur Arbeit - jede Strecke zählt.«

bInformationen zum Stadtradeln und eine vollständige Liste mit den Ergebnissen aller teilnehmenden Teams aus dem Main-Tauber-Kreis unter https://www.stadtradeln.de/main-tauber-kreis.

