Mauersanierung im Saalgarten kommt

Kloster Bronnbach: Kosten von 522.000 Euro kalkuliert - Restaurierung der Grotten folgt danach

MAIN-TAUBER-KREIS 20.07.2023 - 15:57 Uhr 1 Min.

Mit der Sanierung der maroden Mauern im Saalgarten des Klosters Bronnbach soll noch in diesem Jahr begonnen werden. Foto: Gunter Fritsch

Bei allen historischen Bauwerken des Landkreises erfordern die Instandhaltung und die Verkehrssicherheit erhebliche finanzielle Aufwendungen, so auch bei der Klosteranlage Bronnbach. Aktuell befinden sich nach Einschätzung des Amtes für Immobilienmanagement die Mauern des Klosters, hier besonders die Mauerwerke des Saalgartens, in einem »äußerst kritischen, baulich maroden Zustand«. Bereits im Jahr 2012 gab es ein Gutachten zum Zustand der Mauern, woraufhin provisorische Sicherungsmaßnahmen realisiert worden seien, heißt es in der Vorlage der Verwaltung.

Zwischenzeitlich hat sich die Situation offenbar so weit verschlechtert, dass eine Sanierung der Mauern keinen Aufschub mehr duldet. Wurzelwerk durchdringe inzwischen in vielen Abschnitten die Fugen. Der Fugenmörtel sei oft nur noch mangelhaft. Die Mauern wiesen insgesamt starke Verformungen auf. Um ein Einstürzen der Mauern zu verhindern, müsse deshalb noch in diesem Jahr gehandelt werden, lautet die Empfehlung der Experten.

Arbeiten beginnen 2023

Die Sanierungsarbeiten sollen deshalb noch in diesem Jahr starten und mit einem ersten Mauerabschnitt beginnen, der sich zwischen der ersten und der zweiten Ebene des Saalgartens seitlich, der Grotte befindet. Anschließend werde die Mauer zwischen dem Saalgarten und dem darunter liegenden Weg saniert, ist der Plan des Amtes für Immobilienmanagement. Für beide Bauabschnitte sind zusammen Baukosten von rund 522.000 Euro eingeplant. Dank einer Spende der Christina-Lachmann-Stiftung können Kosten in Höhe von rund 429.600 Euro abgedeckt werden. Die noch notwendigen Gelder werden aus kreiseigenen Geldern für den Gebäudeunterhalt bezahlt, hieß es am Mittwoch zur Finanzierung.

Sobald die Arbeiten an den beiden Mauerabschnitten abgeschlossen sind, soll die Restaurierung der Grotten und die Sanierung der Mauer zum Nachbargrundstück erfolgen, lautet das weitere Vorgehen. Wie teuer diese Arbeiten werden, stehe noch nicht fest. Mit einer Förderung der Sanierungsarbeiten etwa über das Landesamt für Denkmalpflege rechnet die Kreisverwaltung nicht.

GUNTER FRITSCH