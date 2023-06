Markt in Wertheim: Jeden Samstag soll's Musik geben

Neue Konzepte

Wertheim 11.06.2023 - 10:11 Uhr 3 Min.

Der Markt am Samstag ist in Wertheim aktuell ein Eventmarkt mit wechselnden Ständen. Oft vertreten sind dabei auch der Malteser Hilfsdienst und weitere Vereine mit ihren Ständen. Ein Gemüsestand ist ein zentraler Bestandteil eines Grünen Markts. Giuseppe Gentile fühlt sich in Wertheim von den Kunden gut aufgenommen.

Zu den regelmäßigen Einkäuferinnen auf dem Grünen Markt gehört Altstadtbewohnerin Elisabeth Schäfer. Sie kaufe immer mittwochs, und wenn Stände da sind, auch samstags auf dem Markt ein, sagt sie im Gespräch mit unserem Medienhaus. "Ich kaufe gerne auf dem Markt ein, denn die Sachen sind frisch. Er belebt außerdem die Innenstadt", erklärt sie. Dies sei wichtig, sonst würden die Geschäfte immer weniger. Sie wünscht sich, dass der Markt noch mehr belebt wird.

Innenstadtmanager Christian Schlager sagt rückblickend, einen neuen Gemüsestand habe man lange gesucht. Er sei ein wichtiger Zugewinn. Dies zeigt sich auch am Erfolg des Stands von Beginn an.

Giuseppe Gentile ist Inhaber des Gemüsestandes. Der Italiener kommt aus Unterpleichfeld bei Würzburg. Sein reines Familienunternehmen bietet Obst- und Gemüse auf vielen Wochenmärkten rund 70 Kilometer um Würzburg an. "Wir wollten schon länger mittwochs zum Grünen Markt nach Wertheim, aber es war erst jetzt personell möglich", erklärt er. "Ich bin mit dem Wertheimer Markt sehr zufrieden, die Leute sind offen und nehmen unser Angebot an." Es habe keine Anlaufschwierigkeiten gegeben. "Die Laute waren von Anfang an da", freut er sich. Saisonal biete man regionales Obst- und Gemüse aus Franken an. Darüber hinaus setze er auf Waren aus Italien.

"Ein Grüner Markt hängt von Obst und Gemüse ab, das ist auch auf anderen Märkten so", erklärt Gentile. Christian Schlager betont, man hätte aus diesem Grund gerne auch für den Markt am Samstag einen Gemüsestand. Doch trotz intensiver Suche sei das derzeit nicht möglich: Die verfügbaren Händler dieser Art konzentrierten sich an den Samstagen auf größere Märkte. Für Tage unter der Woche bekomme man auch jemanden, der Samstag auf einem größeren Wochenmarkt ist. Gentile erklärt, sein Unternehmen habe an Samstagen aufgrund anderer Märkte keine Möglichkeit, nach Wertheim zu kommen. Auf den anderen Märkten sei man schon viele Jahre und habe viele Stammkunden. Und er verweist auf die Schwierigkeit, Personal zu finden. Bei ihm arbeiteten ausschließlich Familienmitglieder, sagt Gentile.

Während der Mittwoch dem traditionellen Grünen Markt gewidmet ist, setzt die Stadt samstags auf eine Art Eventmarkt mit Musik auf dem Markt und wechselnden Ständen. Ganzjährig findet man Giuseppe Sambataro samstags am Marktplatz, aktuell kommt regelmäßig saisonal ein Stand mit Spargel- und Erdbeeren dazu. Ansonsten Schlager auf wechselnde Marktstände. Diese nutzen auch Vereine, um Einnahmen für ihren guten Zweck zu erwirtschaften.

Oft an Samstag vertreten sind die Aktiven des Malteser Hilfsdienst Wertheim mit ihrem Flohmarkt und weiteren Angeboten, zum Beispiel aus Handarbeit. Vertreten war unter anderem auch schon der Verein Türkgücü Wertheim. Hinzu kommen laut Schlager ab und Stände zum Beispiel mit Pflanzen und Hüten. "Seit Ende Mai kommt zudem Gerhards Hofladen mit vielfältigen Angeboten an jedem vierten Samstag auf den Markt", so Schlager. So entsteht eine bunte wechselnde Marktvielfalt in wechselnden Größen. "Wer am Markt etwas anbieten möchte, auch unregelmäßig, kann sich gerne bei Silvia Hartl bei der Stadt Wertheim melden", lädt der Innenstadtmanager ein. Standgebühren werden auf keinem der beiden Märkte erhoben, auch nicht für kommerzielle Anbieter. Ein großer Wunsch bleibt ein Gemüsestand und weitere klassische grüne Marktstände für Samstag. "Wir rollen ihnen den Roten Teppich aus", sagt Schlager.

Gut angenommen wird auch die Musik auf dem Markt mit wöchentlich wechselnden Musikern an den Samstagen. Die Musik sorgt dafür, dass die Menschen länger auf dem Marktplatz verweilen und bei gutem Wetter die Außentische der Gastronomie nutzen. Auch die Musiker haben Spaß, zum Beispiel Kai Höfling: "Es ist cool, so Kultur und Leben in die Stadt zu bringen", sagt er bei seinem Auftritt. Wie gut das Angebot ankommt, zeigt sich auch an der oft reichlichen Hutgage.

Schlager überlegt, die Musiker noch etwas zentraler auf dem Marktplatz zu positionieren. Aktuell spielen sie am nördlichen Ende im Schnittpunkt von Brückengasse, Maingasse und Eichelgasse.

Hintergrund: Musiker auf dem Markt und besondere Märkte Neben dem klassischen Grünen Markt am Mittwoch setzt man in Wertheim aktuell auf einen Eventmarkt am Samstag. Zu diesem gehört auch die Sommermusik auf dem Marktplatz. Jeden Samstag spielen von 11 bis 14 Uhr andere Musiker für die Menschen. Laut Innenstadtmanager Christian Schlager sind aktuell folgende Musiker vorgesehen: 17. Juni "Simply Acoustic", 24. Juni "Ramoudl", 1. Juli Stefan v. Tanzkinder Würzburg /Tim Jäger oder Rebecca King, 8. Juli Markus Rill, 15. Juli Kai Höfling, 22. Juli "Ramoudl", 5. August Tim Jäger, 12. August "Simply Acoustic", 19. August Donny Vox und am 26. August Kai Höfling. Änderungen sind vorbehalten. Außerdem wird es eine ganze Reihe besonderer Märkte im laufenden Jahr geben, wie den Töpfermarkt vom vergangenen Wochenende. Der Plan: 30. Juni bis 2. Juli Gartenromantik am Schlösschen Hofgarten, 11. bis 16. Juli Französischer Markt am Mainvorplatz, 5. November Bauernmarkt, Verkaufsoffener Sonntag sowie in der Main-Tauber-Halle die Seniorenmesse. Stände werden auch bei der Michaelismesse (mit Jubiläum 200 Jahre) vom 30. September bis 8. Oktober 2023 vertreten sein. Weiter verweist Schlager auf besondere Einkaufsevents in der Innenstadt: Am 23. Juni findet von 18 bis 22 Uhr in vielen Geschäften erstmals die sogenannte "Ladys Night" statt. Außerdem ist am 3. Oktober wieder verkaufsoffener Feiertag. (bdg)