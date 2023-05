Mann würgt Frau bis zur Bewusstlosigkeit

HEILBRONN 12.05.2023 - 18:13 Uhr < 1 Min.

Die Frau konnte sich im Laufe der Attacke in einem günstigen Moment auf die Terrasse retten und um Hilfe rufen. Zeugen alarmierten die Polizei. Der Tatverdächtige wurde nach einer Fahndung noch in derselben Nacht in der Nähe seiner Wohnung festgenommen und in ein Gefängnis gebracht.