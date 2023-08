Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Gunter Götzelmann war 40 Jahre lang Vorsitzender des CVJM Wertheim

"Man muss ein großes Herz für Jugendliche haben"

Wertheim 11.08.2023 - 16:55 Uhr 2 Min.

Gunter Götzelmann war 40 Jahre lang Vorsitzender des CVJM Wertheim. Zu den Höhepunkten in den 40 Jahren Engagement als Vorsitzender des CVJM Wertheim gehörten für Gunter Götzelmann auch die Auftritte der Ten-Sing-Gruppe des CVJM.

Er zeigte sich dankbar, dass mit Carsten Wenzler eine in der Jugendarbeit sehr erfahrene Person die Aufgabe des Vorsitzenden übernimmt. »Er wird es bestimmt gut machen«, sagte Götzelmann im Gespräch mit diesem Medienhaus. Er berichtete, er sei in den 1970er-Jahren nach einer Freizeit in die Jungschar des CVJM gekommen und habe ab dem Alter von 15 Jahren auch im Jungscharteam mitgearbeitet.

1983 wurde er als 18-jähriger zum Vorsitzenden gewählt. Die Vorstandsarbeit sei Voraussetzung, damit man Jugendarbeit ermöglichen könne, erklärte er, warum er sich so lange als Vorsitzender engagiert hat. Außerdem sei auch die Vorstandsarbeit selbst ein Stück Jugendarbeit gewesen, denn man habe auch junge Leute in der Vorstandschaft gehabt.

Götzelmann gründete 1988 die Ten-Sing-Gruppe mit und war von Anfang an deren Leiter. Diese Aufgabe wird er auch weiterführen. »Mein Höhepunkt in der Zeit waren die Jugendarbeit und die Geschichten der einzelnen Jugendlichen.« Die Jugendlichen kämen meist mit 13 oder 14, oft schüchtern, in den CVJM. Wenn sie gingen, seien sie selbstbewusste 18- oder 19-Jährige. Viele Jugendliche würden sich auch als Gruppen- oder Workshopleiter engagieren. »Jugendliche können im CVJM ihre Talente und Fähigkeiten entdecken, und wir Ehrenamtliche versuchen sie dabei zu fördern.« Mit 15 oder 16 Übernähmen die Jugendliche dann oft auch Verantwortung in Teilbereichen.

Götzelmann freute sich über die vielen miterlebten Auftritte von Ten Sing, die einmal jährlich im Oktober oder November stattfinden. Dabei führe man ein selbstgeschriebenes Theater mit Rock- und Popliedern, Band und Tanz auf. Das Thema wähle die Gruppe gemeinsam aus. »Der nächste Auftritt wird am 28. Oktober in der Kembachtalhalle sein, es wird um das Thema Rassismus gehen«, warb er um viele Zuschauer.

In den 40 Jahren seien die grundlegenden Entwicklungsthemen der Jugendlichen gleichgeblieben. Jugendliche stellten sich heute wie damals die Frage nach dem Sinn des Lebens und der Existenz von Gott. Bei der heutigen Arbeit des CVJM spiegele sich die gesellschaftliche Entwicklung wider, dass Glaube nicht mehr so relevant erlebt werde. »Es bleiben aber die Fragen: Woher komme ich, wohin gehe ich?« Diese Fragen stellten sich Jugendliche vergleichsweise häufiger als der Rest der Gesellschaft.

In den letzten Jahren spüre man auch die größere Bedeutung von Smartphones und digitalen Medien bei den Jugendlichen, auch in der Gruppe. »Wir haben die Regel aufgestellt: keine Handys in der Ten-Sing-Stunde.«

Anderen Engagierten in der Jugendarbeit gab er mit, man könne Jugendarbeit nur so lange machen, wenn man ein großes Herz für Jugendliche habe. »Man muss definitiv offen sein für Jugendliche und ihre Vielfältigkeit akzeptieren.« Man müsse auf die Wünsche und Bedürfnisse eingehen. »Umgekehrt muss man aber auch einen klaren Standpunkt haben, an dem sich Jugendliche reiben können.«

