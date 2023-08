Maintalhalle braucht neuen Boden

Ortschaftsrat in Kürze

Wertheim-Mondfeld. Der Mondfelder Ortschaftsrat hat sich in seiner Sitzung noch mit folgenden Themen beschäftigt:

Bordsteine: Nachdem auch die Niederbordsteine für Rollatorfahrer schwierig sind, beantragten die Räte, weitere Randsteinabsenkungen vorzunehmen. So sollen die Randsteine im Bereich Nibelungenstraße zur Dr.-Monz- Straße sowie vom Brunneneck zur Nibelungenstraße komplett abgesenkt werden

Main-Radweg: Die großen Platanen entlang des Radwegs am Main sind zuletzt vor mehr als fünf Jahren zurückgeschnitten worden. Hier hat sich viel Totholz angesammelt. Für das nächste Jahr ist daher unbedingt ein Rückschnitt erforderlich. Dies wurden beantragt.

Einwohnerzahl: Mondfeld hatte zum 31. Juli 874 Einwohner. Dies ist ein weitere Rückgang: Ein Jahr zuvor waren es zum gleichen Zeitpunkt 886 Einwohner.

Jubiläumsfestzug: Am 30. September findet der Jubiläumsfestzug anlässlich 200 Jahre Michaelismesse statt. Eberhard Roth bar darum, dass sich neben der Faschingsgesellschaft weitere Vereine beteiligen. Beim Wertheimer Messelauf am 7. Oktober will die Ortschaft auf jeden Fall mit einem Team am Start sein.

Geschwindigkeitsmessung: Eine Woche stand der Blitzer in Mondfeld am Ortsausgang in Richtung Wertheim. Dabei wurde die Geschwindigkeit von 662 Fahrzeugen beanstandet. 25.361 Fahrzeuge wurden in beide Richtungen gemessen. 58 Fahrzeuge fuhren zwischen 80 und 100 Kilometer pro Stunde. Der schnellste Fahrer war mit Tempo 100 unterwegs. Allerdings in Richtung Wertheim, so dass er nicht erfasst werden konnte.

Wasserentnahmestelle: Der Antrag auf eine öffentliche Wasserentnahmestelle an der Rosenmühle für Mondfeld und Boxtal wurde von den Stadtwerken abgelehnt. Nach wie vor wird der Brunnen genutzt. Das Wasser wird zum Hochbehälter gepumpt und fließt mit in das Aalbachwasser. gher