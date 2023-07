Main-Tauber-Kreis verhängt Haushaltssperre

Finanzzwischenbericht:Zinsen und Baukosten als Gründe - Rückgang bei Grunderwerbssteuer um rund 2,5 Millionen Euro erwartet

MAIN-TAUBER-KREIS 20.07.2023 - 15:56 Uhr 3 Min.

ARCHIV - Ein Bescheid über Grunderwerbssteuer liegt am 28.10.2014 in Köln (Nordrhein-Westfalen) auf einem Tisch. Foto: Federico Gambarini/dpa (zu dpa "Bundesfinanzhof: Grunderwerbsteuer teils auch auf Baukosten fällig" vom 20.05.2015) +++ dpa-Bildfunk +++



Die Kämmerei geht bei steigenden Personalausgaben und höheren Kosten im Sozialbereich davon aus, dass das Defizit am Ende des Jahres um voraussichtlich rund 3,5 Millionen auf rund 8,3 Millionen Euro steigen dürfte. In diesen Fehlbetrag allerdings noch nicht eingerechnet sind Sondereffekte, die die Ausgaben für die Rückgabe des Klosters Gerlachsheim an das Land, den Verkauf des Kreiskrankenhauses Creglingen und den Verkauf der Beteiligung am Deutschordensmuseum Bad Mergentheim umfassen, die den Kreis zusammen noch einmal rund 1,54 Millionen Euro kosten. Somit erhöht sich der Fehlbetrag im Haushalt von 5,5 Millionen auf rund 9,9 Millionen Euro zum Ende des Jahres.

Es wird weniger gebaut

Als wichtigste Gründe für den erwarteten Einbruch bei der Grunderwerbssteuer nennt die Finanzverwaltung die spürbar gestiegenen Zinsen auf dem Kapitalmarkt und die steigenden Baupreise. Landesweit sei zu beobachten, dass damit die Bautätigkeit zurückgehe, was wiederum geringere Grunderwerbssteuern zu Folge hat. Kämmerer Torsten Hauck erläuterte dem Gremium allerdings auch, dass die Hochrechnung bei dem Einnahmen durch die Grunderwerbsteuer durchaus noch mit Unsicherheiten behaftet sei. Ende Juni lagen die Einnahmen des Kreises bei dieser Steuerart erst bei zwei Millionen Euro.

Auch bei den Zahlungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG-Zuweisungen des Landes) rechnet der Landkreis mit geringeren Einnahmen in Höhe von etwa 580.000 Euro. Trotz Nachzahlungen aus 2022 rechnet die Kämmerei damit, dass der geplant Haushaltsansatz von rund 29,5 Millionen Euro nicht erreicht werden dürfte. Hier wird schon jetzt mit Mindereinnahmen von rund 144.000 Euro kalkuliert.

Auch bei den Landesbeiträgen zu den Sachkosten der Schulen - eingeplant sind hier Erträge von 7,14 Millionen Euro - geht der Landkreis von einem Minus von 220.000 Euro aus, sodass am Ende des Jahres nur rund 6,92 Millionen Euro zu Buche stünden. Steigende Zuschüsse werden hingegen bei der Kleinkindbetreuung erwartet, so dass Ende 2023 statt 1,04 Millionen Euro rund 1,18 Millionen Euro erwartet werden. Bei den Ausgaben rechnet der Kreis gegenüber den geplanten rund 203 Millionen Euro mit einer Steigerung um rund 4,18 Millionen Euro. Kostentreiber sind dabei vor allem die Transferaufwendungen im Sozialbereich und die weiter gestiegen Ausgaben für Personal.

Um einer »erheblichen Verschlechterung« des für dieses Jahr geplanten Ergebnisses entgegenzuwirken und so einen Nachtragshaushalt zu verhindern, habe die Verwaltung »eine Haushaltssperre« über alle Sektoren erlassen, heißt es im Finanzzwischenbericht. So sollen Ausgaben in Höhe von rund 810.000 Euro eingespart werden. Wie Landrat Christoph Schauder betonte, beziehe sich diese Haushaltssperre allerdings nicht auf die geplanten Investitionen in diesem Jahr. »Da werden wir keinen Rotstift anlegen«, verwies er auf die laufenden Mammutprojekte, wie die Sanierung des Beruflichen Schulzentrums Wertheim mit allein 46,5 Millionen Euro und den Neubau der Straßenmeisterei in Külsheim mit rund 13 Millionen Euro. Die Haushaltssperre betrifft alle Ämterbudgets. Pro Budget, etwa beim allgemeinen Bauunterhalt oder bei den Schulen, sollen 0,8 Prozent der Ausgaben eingespart werden, lautet die Vorgabe.

Zahlreiche Unbekannte

Der Landrat sprach davon, dass die Haushaltsentwicklung 2023 zwar noch »eine Momentaufnahme mit zahlreichen Unbekannten« sei - sie basiert auf der Steuerschätzung aus dem Mai dieses Jahres. Zugleich sehe man allerdings auch »einen massiven Einbruch auf dem Wohnungsbausektor«, ohne eine Erholung erkennen zu können. Diese Fakten würden bei den Haushaltsberatungen 2024 im Herbst eine Rolle spielen. Im Vorfeld des Finanzzwischenberichts habe sich die Verwaltung auch Gedanken über einen Nachtragshaushalt gemacht. »Bei einem Anstieg der Verschuldung auf 10,5 bis 11 Millionen Euro wäre dieser wohl notwendig gewesen«, sagte Schauder. Mit der jetzt verfügten Haushaltssperre wolle man zumindest die Tariferhöhungen abfangen, ohne heute schon zu wissen, welche Kosten noch zusätzlich für die Erhöhung der Beamtenbezüge auf den Kreishaushalt zukommen.

Manfred Schaffert (CDU) gab vor allem zu Bedenken, dass der Kreis seinen Schuldendienst nicht mehr aus der laufenden Geschäftstätigkeit werde bezahlen können, wenn sich der Haushalt so weiter entwickele. »Ein Haushalt mit diesen Zahlen wäre zu Beginn des Jahres nicht genehmigungsfähig gewesen«, sprach er klare Worte. Der Fraktionsvorsitzende der Grünen, Rainer Moritz, erwartet steigende Einnahmen aus der Kreisumlage, weil die Kommunen im Landkreis voraussichtlich höhere Steuereinnahmen haben werden. Klaus Kornberger (Freie Wähler) erinnerte an die freiwilligen Leistungen, bei denen der Kreis »sehr wohlwollend« unterwegs sei.

GUNTER FRITSCH

Hintergrund: Teurer Tarifabschluss Der jüngst erfolgte Tarifabschluss im Öffentlichen Dienst kommt den Landkreis Main-Tauber teuer zu stehen. Der Kreistag genehmigte am Mittwoch in Bad Mergentheim überplanmäßige Ausgaben von rund 850.000 Euro nur für die Angestellten des Landkreises. Eine Erhöhung der Beamtenbezüge, die auch noch in diesem Jahr anstehen dürfte, ist in diese Ausgaben noch gar nicht einkalkuliert. Das Personalbudget des Landkreises umfasste im Haushalt 2023 zu Beginn des Jahres rund 45,9 Millionen Euro. Im April genehmigte Landrat Christoph Schauder per Eilentscheid bereits zusätzliche Personalausgaben für die Betreuung von Flüchtlingen in Höhe von 500.000 Euro, so dass das Personalbudget auf knapp 46,4 Millionen Euro gestiegen war. Dieses erhöht sich jetzt noch einmal um 850.000 Euro. Zur Kompensation der Erhöhung hat die Verwaltung eine Haushaltsperre über alle Ämterbudgets gelegt. gufi