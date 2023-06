Main-Tauber-Kreis und Würzburg: Landkreise wollen besser kooperieren

Grenzübergreifend: Viele Themen bei Treffen angesprochen

Röttingen/Main-Tauber-Kreis 11.06.2023 - 14:25 Uhr 2 Min.

Landrat Christoph Schauder (rechts) und Landrat Thomas Eberth wurden zum länderübergreifenden Treffen im Gewölbekeller der Stadt Röttingen von Bürgermeister Hermann Gabel und Weinprinzessin Anne I. begrüßt.

Beide Kreise seien mit den gleichen Herausforderungen konfrontiert, die an Ländergrenzen nicht haltmachten, heißt es: Die Folgen einer überalternden Gesellschaft, Fachkräftemangel, die Mobilität der Zukunft im ländlichen Raum und nicht zuletzt die Unterbringung einer steigenden Zahl von Flüchtlingen. Über die rund 100 Kilometer Grenze, die beide Kreise verbindet, soll künftig intensiver kooperiert werden.

Asylunterkünfte zu 95 Prozent belegt

Die Kommunen drängt derzeit die Unterbringung einer stetig steigenden Zahl von Geflüchteten: In Unterkünften seien im Landkreis Würzburg derzeit rund 1200 Personen untergebracht, viele weitere hätten zusätzlich in Privatwohnungen Platz gefunden, doch der Wohnungsmarkt sei leergefegt. Ähnliche Probleme gibt es auch in Baden-Württemberg: Mit rund 750 Geflüchteten sind die derzeitigen Unterkünfte im Main-Tauber-Kreis zu 95 Prozent belegt. Eine Containeranlage sei in Betrieb genommen worden, eine weitere geplant, hieß es von Sozialdezernentin Elisabeth Krug. "Wir sind aktuell einen halben Schritt vor der Lage. Das bedeutet aber nur, dass wir Menschen aktuell nicht in Turnhallen unterbringen müssen. Diesen Schritt versuchen wir mit allen Mitteln zu verhindern", wird Landrat Christoph Schauder zitiert.

Während die Solidarität mit Geflücteten vor Ort weiter groß sei, diskutiere man derzeit nicht deren Integration, sondern nur darüber, wie man noch mehr Menschen unterbekomme. "Das Vorgehen in Deutschland ist ohne Plan und ohne Weitsicht", kassen sich beide Landräte zitieren. Man brauche eine langfristige Einwanderungspolitik in Deutschland und eine Lösung für ganz Europa.

Fachkräftemangel bei Behörden

Personal- und Fachkräftemangel macht beiden Landratsämtern zu schaffen. Dem Landratsamt im Main-Tauber-Kreis bereite es in nahezu allen Berufsgruppen verstärkt Probleme, Personal zu für sich gewinnen und zu binden, berichtete Personal- und Finanzdezernent Torsten Hauck.

Auch der Personennahverkehr war Thema: Dezernentin Ursula Mühleck erläuterte die Herausforderungen, vor denen die Landkreise derzeit in Sachen Tauberbahn stehen: »In den zurückliegenden Monaten kam es zu massiven Verspätungen. Derzeit erarbeitet die Westfrankenbahn ein neues Fahrplankonzept, um die Situation zu verbessern.« Landrat Schauder berichtete zudem, dass es dem Main-Tauber-Kreis und dem Neckar-Odenwald-Kreis gemeinsam mit dem Verkehrsministerium Baden-Württemberg gelungen ist, den bisherigen Probebetrieb auf der Frankenbahn zum Fahrplanwechsel im Dezember in einen Regelbetrieb zu überführen. »Die Frankenbahn ist für den Main-Tauber-Kreis und den Landkreis Würzburg von elementarer Bedeutung. Die Strecke verbindet die zwei ICE-Knotenpunkte Stuttgart und Würzburg miteinander«, sagte Landrat Christoph Schauder.

Tourismus über Grenzen

Der Tourismus spielt laut Dezernentin Ursula Mühleck in beiden Landkreisen eine wichtige Rolle. Da dieser nicht an Landkreisgrenzen haltmache, habe sich der Main-Tauber-Kreis gemeinsam mit sechs Kooperationspartnern darauf verständigt, eine touristische Dachorganisation im nördlichen Baden-Württemberg zu gründen. »Innerhalb dieser Organisation soll beispielsweise der Radtourismus gemeinschaftlich neu gedacht werden«, erklärte Dezernentin Ursula Mühleck. Die hervorragende Zusammenarbeit mit den bayerischen Tourismusverbänden durch den neuen Zusammenschluss werde nicht geschmälert, erklärte Schauder: »Wir sind sehr froh über das enge Miteinander.«

Künftig sollen die landkreis-übergreifenden Treffen regelmäßig stattfinden, heißt es. scm

