Main-Tauber-Kreis hat die höchste Pflegequote im Land

Stützpunkt-Bericht

Main-Tauber-Kreis 08.05.2023

Eine Pflegerin (l) und eine Bewohnerin des Pflegeheims schauen zusammen aus einem Fenster im Wohnbereich des Pflegeheims. Im Vordergrund steht ein Rollator. (zu dpa "Verbraucherschützer für stärkere Entlastung bei Pflegeheimkosten") +++ dpa-Bildfunk +++



Aufgrund dieser demografischen Entwicklung sei auch die Pflegequote entsprechend hoch, ergänzte Schwarz. Sie drückt den Anteil der Pflegebedürftigen an der Gesamtbevölkerung aus und war mit 6,1 Prozent im Jahr 2021 (neuere Zahlen liegen noch nicht vor) die höchste im gesamten Land Baden-Württemberg. Nach der Pflegestatistik für das Land Baden-Württemberg, die vom Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) Baden-Württemberg zuletzt 2021 herausgegeben wurde und die Zahlen des Statistischen Landesamtes berücksichtigt, lag die Pflegequote im Landesdurchschnitt bei 4,9 Prozent.

Bei einer Bevölkerungszahl von rund 133.000 Menschen im Landkreis im Jahr 2021 waren knapp 8100 Menschen pflegebedürftig, jeweils in den unterschiedlichen Pflegestufen. Das waren in etwa so viele Menschen, wie in der Stadt Weikersheim leben, veranschaulichte die Leiterin des Pflegestützpunktes die Zahlen an einem Beispiel. 18 Prozent oder 1450 Personen waren in stationärer Pflege, 82 Prozent (6639) wurden 2021 zu Hause von Angehörigen versorgt.

Elmar Haas (Freie Wähler/Ahorn) erkundigte sich im Ausschuss nach der hohen Anzahl der Personen, die zuhause gepflegt werden. Stützpunktleiterin Nicole Schwarz erläuterte, dass derzeit noch die Situation vorherrsche, dass viele Familienangehörige die Pflege übernehmen, auch Töchter und Schwiegertöchter, weshalb die Zahl der Pflegegeldempfänger hoch sei. Dass dies in Zukunft noch so weitergehe, bezweifelte sie auch angesichts der Tatsache, dass Angehörige oftmals nicht mehr in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Pflegepersonen wohnten oder angesichts einer Berufstätigkeit nicht über die notwendige Zeit verfügten.

Schwarz blickte auf die weitere demografische Entwicklung im Kreis. Die Zahl der hochbetagten Menschen, das sind die Personen, die älter als 80 Jahre sind, werde allen Prognosen zufolge bis 2030 auf 8,1 Prozent der Gesamtbevölkerung im Landkreis steigen. Damit werde aber auch die Zahl der pflegebedürftigen Menschen ansteigen. Denn: Mit dem Alter steigt auch die Pflegebedürftigkeit. Im Alter zwischen 70 bis 74 Jahren sind laut Nicole Schwarz erst neun Prozent der Menschen auf Pflege angewiesen. Bei den über 90-Jährigen steigt ihr Anteil auf 82 Prozent.

In den 28 Pflegeheimen des Landkreises gibt es 1713 Pflegeplätze, von denen 1450 belegt sind, weist die Statistik für 2021 aus. 18 Pflegedienste im Landkreis betreuen 1742 Personen in den eigenen vier Wänden. 4039 pflegebedürftige Menschen erhalten ausschließlich Pflegegeld, sind aber keine Empfänger ambulanter Dienste.

gufi