Main-Tauber-Kreis braucht dringend Zuzug

Jugendhilfeausschuss: Anteil der Alleinerziehenden an Bevölkerung steigt an - Nur in wenigen Haushalten leben Kinder

Auch wenn die Bevölkerungszahlen im Kreis 2022 wieder den Stand vom Anfang der 2000er-Jahre erreicht haben, ist der Abwärtstrend, der Anfang des Jahrtausends eingesetzt hat, nicht mehr aufzuholen. »Im Zeitraum seit 2003 sind uns trotz Zuzug rund 4500 Kinder verloren gegangen, die nie geboren wurden und jetzt als Jugendliche unter 18 Jahren fehlen«, so Lippert. Dass der Main-Tauber-Kreis dringend auf Zuzug angewiesen ist, verdeutlichte der Jugendamtsmitarbeiter anhand einer Grafik, aus der ersichtlich ist, dass die Schere zwischen Geburten und Sterbefällen in den zurückliegenden 20 Jahren immer weiter auseinanderklafft. Inzwischen liegt die Zahl der Geburten bei knapp über acht je 1000 Einwohner, während es über 13 Todesfälle gibt.

Einer stetigen Veränderung sind auch die Familienstrukturen im Kreis unterworfen. Die Zahl der »klassischen« Haushalte mit Vater, Mutter und Kindern stagniert oder ist rückläufig, und der Anteil der Alleinerziehenden steigt an. Bei einer Gesamtzahl von rund 82.200 (2015: rund 70.800) Haushalten im Kreis sind konstant bleibend nur 16 Prozent oder rund 13.000 mit Kindern, und davon wiederum 22 Prozent oder knapp 2900 sind Alleinerziehende mit minderjährigen Kindern.

Was die Gründe für soziale Benachteiligungen angeht, kam das Jugendamt des Kreises zum gleichen Schluss wie die Experten der KVJS. »Neben dem niedrigen Bildungsabschluss, der in aller Regel ein Leben an der Armutsgrenze nach sich zieht, sind fehlende Netzwerke, Alleinerziehung, Migration und psychische Erkrankungen als weitere Gründe zu nennen«, so Lippert, der abschließend noch auf die Entwicklung der Zahlen in der Erziehungsberatung einging. So seien die Fallzahlen bei den Hilfen zur Erziehung mit 650 Fällen inzwischen wieder auf dem Weg zum Vor-Corona-Stand (2019: 687) - und das trotz der rückläufigen Zahlen der Jugendlichen im Kreis, wie er feststellte.

Auf die Frage von Manfred Schaffert (CDU) was sich in den letzten Jahren verändert oder gar verbessert habe, erklärte Lippert, dass sich die Familienzentren als niederschwellige Einrichtung durchaus positiv ausgewirkt hätten. Auch die Investition in die Verbandsjugendarbeit, die im Kreis seit Jahrzehnten konsequent betrieben werde, sei sicher eine wichtige Hilfe und Unterstützung.

