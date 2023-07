Jetzt die ME News-Flat abonnieren und unbegrenzt viele Artikel lesen.

Main-Tauber-Kreis braucht dringend mehr Ärzte

Medizin: Landrat Schauder hofft auf etwas mehr Pragmatismus bei der Kassenärztlichen Vereinigung - Kooperationsvereinbarung am 24. Juli

MAIN-TAUBER-KREIS 02.07.2023 - 11:15 Uhr 2 Min.

Um dieses Problem anzugehen haben sich neben den Verwaltungen der beiden Landkreise, die Bezirksärztekammer, die sechs Kliniken in der Region und die Kassenärztliche Vereinigung mit den niedergelassenen Ärzten an einen Tisch gesetzt und Möglichkeiten besprochen.

Weiterbildungsverbund

Um vor allem die Ausbildung zum Facharzt besser zu koordinieren und die Zusammenarbeit zwischen Kliniken und Praxen zu verbessern, wurde ein Weiterbildungsverbund zunächst für die Bereiche Psychiatrie und Psychotherapie ins Leben gerufen, wie Landrat Christoph Schauder am Mittwoch in der Sitzung des Ausschusses für Soziales, Bildung, Kultur und Verkehr bekanntgab. »Es mussten dicke Bretter gebohrt werden, bis die jetzt unterschriftsreife Vereinbarung zustande gekommen ist«, so der Landrat, der es Sozialdezernentin Elisabeth Krug überließ, die Details der Vereinbarung vorzustellen, die sie als »ersten Meilenstein zur Sicherung des fachärztlichen Nachwuchses« bezeichnete.

Viele älter als 60 Jahre

Wie groß die Herausforderung ist, verdeutlichen nur einige Zahlen: 40 Prozent der niedergelassenen Ärzte im Main-Tauber-Kreis sind älter als 60 Jahre, und im Neckar-Odenwald-Kreis liegt beispielsweise der Versorgungsgrad bei Psychiatern und Psychotherapeuten jetzt schon bei lediglich 93,4 Prozent, während im Main-Tauber-Kreis aktuell die Quote in diesem Bereich noch 122,6 Prozent beträgt.

Wenn allerdings nur ein Arzt aufhören sollte und keinen Nachfolger findet, ist der Kreis schon deutlich unterversorgt«, so die Sozialdezernentin. Die beiden Landkreise wollen den Medizinern, die Facharzt für Psychiatrie oder Psychotherapie werden wollen, eine koordinierte, lückenlose Weiterbildung ohne Umzug oder erneute Bewerbung ermöglichen. Immerhin dauert diese 60 Monate und muss an verschiedenen gesetzlich vorgeschriebenen Stationen absolviert werden.

Diese sind zwar allesamt in den beiden Landkreisen verfügbar, müssen aber vernetzt und koordiniert werden, damit das Ziel erreicht wird. Koordinatorin ist Leonie Teichmann von der Stabsstelle Kreisentwicklung im Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises, und als Ansprechpartnerin im Main-Tauber-Kreis fungiert die Leiterin des Gesundheitsamts, Yasemin Eryanar.

Flyer und Internet

Mit Flyern und einer eigens dafür konzipierten Internetseite soll für das neue Angebot geworben werden, erklärte Krug und kündigte an, dass am Montag, 24. Juli, die Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarung geplant ist. Als Effekt erhoffen sich die Kooperationspartner natürlich, dass der eine oder andere fertig ausgebildete Facharzt in der Region »kleben« bleibt und hier seine berufliche Zukunft aufbaut.

Hier erhofft sich Landrat Schauder auch, etwas mehr Pragmatismus bei der Kassenärztlichen Vereinigung, die nicht ausschließlich auf reine Zahlen schauen sollte, wenn es um die Beurteilung des Versorgungsgrades geht. Der Ausschuss reagierte ausnahmslos positiv auf den Weiterbildungsverbund und die daraus resultierende Verbesserung der medizinischen Versorgung. Allerdings war der Wunsch vorhanden, diese Initiative auf andere Fachbereiche auszuweiten, denn auch bei Kinderärzten oder Allgemeinmedizinern seien bereits Engpässe erkennbar, denen es schnell abzuhelfen gilt.

PETER RIFFENACH