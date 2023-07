Magnetfischer in Wertheim: Für die Umwelt auf Schatzsuche

"Global Magnet Fishing Day"

Wertheim 17.07.2023 - 12:21 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Dieser Neody-Magnet "zieht" bis zu 350 Kilo.

Der ganz große Fang des Tages ist ausgeblieben, aber ansonsten war es ein gutes Wochenende an Main und Tauber für die Magnetfischer aus Oberstenfeld im Bottwartal. Der große Fang, das wäre der Zigarettenautomat gewesen, der da recht offensichtlich auf dem Grunde des Mains liegt. Aber da waren alle Mühen der Magnetfischer-Crew vergeblich.

Immerhin den leeren Geldschacht des Automaten haben sie bergen können, auch ein altes Kinderfahrrad, allerlei Kleinkram, alles in allem einen ganzen Anhänger voll. Main und Tauber bei Wertheim seien dabei recht sauber, sagt Markus Kronenwett. Der 37-Jährige ist der Kopf der fünf Mann starken Magnetangler-Crew, die fast an jedem Wochenende des Jahres unterwegs ist. »Hobby«, sagt Kronenwett.

Bis zu eine Tonne Alteisen

Trotz dessen, dass die Erstbefischung eines kleineren Flusses in der Regel bis zu einer Tonne Alteisen auf 100 Flussmeter erbringt, ist es kein Geschäft, mit dem man Geld verdienen kann. Mit Glück reicht es fürs Benzin, »meist aber nicht«, sagt der Magnetfischer. Seit drei Jahren ist er mit seinem Sohn Leon dabei. Das Ganze läuft wohl unter Coronafolgen, denn man habe in der Zeit ja nichts Rechtes machen können.

Das war einmal die Geldkassette eines Zigarettenautomaten.

Im Internet war Kronenwett auf die Magnetfischerei aufmerksam geworden, die in Bayern verboten, in Baden-Württemberg aber legal ist - sich zumindest in einer rechtlichen Grauzone bewegt. Auch der Stadt Wertheim hat Kronenwett seinen Einsatz Monate im Voraus angekündigt. »Keine Reaktion«, das wertet der 37-Jährige als stillschweigende Duldung. »Die Ämter wissen gar nicht, wie sie mit uns umgehen sollen«, sagt er.

Bei Munition wird's brenzlich

Manchmal melde sich nach der Anmeldung aber auch der Kampfmittelräumdienst. Munition am Grund der Flüsse, das sei zwar selten, aber heikel. Kleinere Munitionsfunde seien eher harmlos, Granaten natürlich nicht. Allerspätestens wenn man den Messingführungsring einer Haubitzen- oder Panzergranate finde, dann sei der Räumdienst dran. »Die echte Ausnahme«, sagt Kronenwett.

In Wertheim hatte er ein bisschen damit gerechnet, die Stadt habe eine starke nationalsozialistische Geschichte, viele Ältere hätten auch jetzt in Gesprächen davon berichtet. Zum Ende des dritten Reiches sei vieles belastendes Material in Flüssen entsorgt worden. »Erfahrungswerte«, sagt der Magnetfischer. Viele seiner Kollegen hätten es genau darauf abgesehen. »Nazidevotionalien, auch historische Waffen oder Kanonenkugeln. Das, was wir hier rausholen, das werfen diese Schatzjäger meist zurück in den Fluss«, sagt er.

Jetzt wirds haarig. Der mächtige Magnet ist an der Uferbefestigung "angeklebt". Ihn zu lösen braucht dre Mann, vor allem aber eine Brechstange.

Die Szene spalte sich da in zwei Gruppen: Die Glücksritter und jene wie Kronenwett und seine Leute, die aus Umweltschutzgründen dabei sind. Sollte mal ein historischer Fund auftauchen, so werde der fotografiert und den Behörden zur Prüfung gemeldet. Bislang habe das archäologische Landesamt immer dankend abgelehnt.

Daheim in Oberstenfeld haben die Kronenwetts mittlerweile ein Magnetfischermuseum mit solchen Stücken eingerichtet. Da zeigen sie geborgene Säbel, Schmuck, auch die Reste einer riesigen Schmiedezange, die wohl aus dem 16. Jahrhundert stammen soll. In Wertheim, wie gesagt, nichts davon.

Das meiste ist Diebesgut

Das meiste, was man finde, neben den allgegenwärtigen Nägeln und Kronkorken, sei Diebesgut. Geknackte Automaten würden im Wasser entsorgt, geklaute Fahrräder und E-Bikes, hin und wieder ein gestohlener Motorroller. Meist liege alles schon so lange im Wasser, dass die Fundbüros kein Interesse mehr daran hätten. »Das Zeug ist dann einfach Schrott«, sagt er.

Was der Magnetfischer auch immer wieder findet, sind Batterien, oftmals kiloweise und fein säuberlich in Plastikbeutel verschnürt. »Das verstehe ich echt nicht. Wenn die Leute die Batterien schon gesammelt haben, sie sogar schon fein säuberlich verpackt sind, dann gehören sie doch in den Supermarkt zum Recycling. Das wäre doch auch viel einfacher, als sie irgendwo heimlich in den Fluss zu werfen«, sagt er.

Körperliche Schwerstarbeit

Den schweren Neodym-Magneten an der 20-Meter-Leine immer wieder in den Fluss auszuwerfen und zurückzuziehen, dass sei dabei nicht ohne. »Jedes Wochenende bringt zwei, drei Tage Muskelkater mit sich«. Man gewöhne sich daran. Zur Belohnung finde man tatsächlich manchmal auch kleiner Wertsachen - neulich mal billiger Schmuck in eine Socke eingewickelt. Der große Schatz, der, der das Leben verändert, den angelten die Magnetfischer eher nicht. Könnte auch daran liegen, dass Gold nicht magnetisch ist, stimmen sie zu.

Michael Geringhoff

Hintergrund: Magnetfischer in Baden-Württemberg Die Magnetfischer sind eine kleine Szene von etwa 20 Aktiven in Baden-Württemberg. Gefischt wird zumeist vom befestigten Ufer oder von Brücken aus. Die Fischer werfen einen starken Neodym-Magneten ins Wasser, ziehen ihn am Seil zurück und hoffen, das etwas anhaftet. Die besonders starken Zwei-Kilo-Magnete können unter Laborbedingungen bis zu 350 Kilo Eisen tragen. Leon Kronenwett ist mit 15 Jahren der jüngste der Magnetfischer. Seine Mitschüler fänden die Sache unter Umweltschutzgesichtspunkten ziemlich cool, sagt er, manche seien auch schon dabei gewesen. An seiner Schule habe es ebenfallls schon einen Projekttag dazu gegeben. Auch bei den lokalen Kinderferienspielen sind die Magnetangler aus Oberstenfeld dabei. Im Internet findet man ihr Museum unter: www.magnetanglermuseum.de. Ge