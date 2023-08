Magie ist Wissenschaft

Ferienspiele: Magical Science Kids

Freudenberg 03.08.2023 - 15:41 Uhr 4 Min.

Chair Challenge: Eben saßen die vier Mädchen noch auf vier Stühlen, jetzt sind die Stühle weg. Foto: Petra Folger-Schwab

Unsere Redaktion besuchte die Gruppe am zweiten von drei Workshoptagen. Zehn Kinder zwischen acht und zwölf Jahren sind dabei, drei Jungen und sieben Mädchen. Sie kommen aus Boxtal, Freudenberg, Bürgstadt und Miltenberg. Gruppenleiter sind der Vereinsvorsitzende und Gründer Birger-Daniel Grein und der promovierte Chemiker Marcus Breunig, dessen Tochter Clara auch mitmacht. Unterstützt werden sie von Luis Busse (17). Der Nassiger Gymnasiast ist seit vielen Jahren im Verein aktiv und inzwischen Betreuer.

Start der Werbekampagne

Bis zur großen, abendfüllenden Show im September ist noch Zeit, aber während der Ferien sind manche unterwegs. So werden jetzt die Experimente vorbereitet und geübt. Die erklärenden Texte dazu müssen gelernt werden, was jeder alleine schaffen kann. Außerdem wird die Werbekampagne gestartet. Dazu braucht man Fotos, die jetzt gemacht werden. Es wird Flyer und Plakate geben, der Kartenvorverkauf soll Mitte August starten. »Durch die magischen Showelemente wollen wir Begeisterung für naturwissenschaftliche Themen wecken, und zwar bei allen Generationen«, erläutert Grein. Magie ohne Tricks werde man zeigen und kurzweilig erklären, welche naturwissenschaftlichen Phänomene dahinter stecken. »Wir sind die erste Kinder-Wissenschaftsshow-Gruppe Deutschlands«, sagt Grein nicht ohne Stolz.

Teils interaktiv

Bei der teils interaktiven Show wird das Publikum oft mit einbezogen. Es wird verschiedene Stationen geben, an denen auch ausprobiert werden kann. Magischer Farbwechsel, verschwindende Dinge, Stuhl Challenge, ein wachsender Schokokuss, brennende Geldscheine, ein Eisberg in der Turnhalle, eine Nebelkanone und die Macht der Luft sind Themen der Show, die schon jetzt die Kinderaugen strahlen lassen. Alle sind mit Feuereifer dabei, wenn es ans Experimentieren geht, wollen machen, aber auch wissen, was dahinter steckt.

Was sind denn die beliebtesten magischen Elemente? »Die Stühle«, sind sich Anna, Emilia und Rosalie einig. Oder doch der wachsende Schokokuss? Den findet Clara am besten. Annika und Finn stimmen für den brennenden Schaum, Alexandru und Jakob für den Feuertornado. Und Luis? Durch ein Blatt Papier zu steigen, findet er cool. Die Experimente sind sicher, dafür sorgen die Leiter. Teils wurden sie von ihnen, teils von den Kindern gebaut. Alleine zuhause sollte man sie nicht ausprobieren. Darauf weisen sie immer wieder hin. Von der Möglichkeit zur Teilnahme am Workshop haben die Kinder teils durch Klassenkameraden, durch ihre Eltern oder Handzettel, die in der Schule verteilt wurden, erfahren.

Das Programm an den drei Tagen ist gut getaktet. Los ging es am Montag mit dem gegenseitigen Kennenlernen. Dann wurden die Experimente vorgestellt und die Kinder in drei Gruppen eingeteilt. Am zweiten Tag wurden die Showelemente aufgebaut und der Theater- und Showteil geprobt. Die Elemente und der Text müssen ja zusammengeführt werden. Am letzten Tag kommt Musik hinzu, und der Ablauf des Abends steht. Besonderer Dank gebührt Margarete Schmidt aus Rauenberg, die an den drei Tagen ehrenamtlich für die Verpflegung sorgt. Die Stadt Freudenberg unterstützt das Projekt. Sie stellt die Räume zur Verfügung.

PETRA FOLGER-SCHWAB

Hintergrund Hintergrund: Verein Junge Forscher Main-Tauber Freudenberg Wie der Vorsitzende und Gründer Birger-Daniel Grein mitteilt, hat der Verein etwa 70 Mitglieder. Der zweite Vorsitzende ist Marcus Breunig. Die Kinder sind zwischen sieben und vierzehn Jahren alt und kommen aus Freudenberg und seinen Ortsteilen sowie aus anderen Orten der Kreise Main-Tauber, Main-Spessart und Miltenberg. Lohr, Amorbach und Tauberbischofsheim werden als Wohnorte genannt. Die Schwerpunkte der jungen Forscher liegen zum einen im sogenannten MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik), zum anderen in der Medienproduktion. Namhafte Firmen und Privatleute unterstützen den Verein finanziell. In den Sommerferien bietet der Verein (für Mitglieder kostenfrei) eine Erfinder- und Forschernacht (23. bis 24. August) sowie aktuell einen dreitägigen Workshop zur Vorbereitung der großen Magie- und Experimentalshow am 23. September in der Turnhalle der Lindtal-Schule, Freudenberg, an. Karten gibt es ab 15. August im Freudenberger Tourismusbüro oder online sowie an der Abendkasse. pefs Weitere Informationen über die Website des Vereins: https://junge-forscher-mt.de

