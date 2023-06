Mädelsabend will junge Leute locken

Sonderaktion: Erste "Ladies Night" am 23. Juni in der Wertheimer Altstadt

Wertheim 18.06.2023 - 14:32 Uhr 2 Min.

Wertheim 18.06.2023 - 14:32 Uhr

Solche bordeauxfarbenen Stehtische werden bei der Ladies Night vor den teilnehmenden Geschäften, Lokalen und anderen Einrichtungen wie Hotels und Museen aufgebaut. Bernd Maack, Madeline Knop, Miriam Swiegot und Christian Schlager (von links) stehen mit dem Optimisten schonmal Probe.

Der Stadtmarketingverein Wertheim hat erst vor zwei Monaten die Initiative zu dieser Aktion gestartet. "Wir beobachten auch in Wertheim einen Strukturwandel", sagt der Vereinsvorsitzende Bernd Maack. Dem wolle man entgegentreten. Er betont, dass sich jeder im Verein engagieren könne, egal ob er ein Geschäft führt oder nicht. Auch Nichtmitglieder seien willkommen. In Wertheim hätten, wie auch anderswo, Läden schließen müssen, aber es seien auch neue eröffnet worden. Neue Mitglieder, neue Geschäfte mit engagierten Inhabern seien am Start. Auch bei der Vorstandsarbeit tue sich etwas. Eine Arbeitsgemeinschaft beschäftigt sich mit den Bedürfnissen von jüngeren Bürgern, stellt fest, was es gibt und was noch fehlt.

Junge Leute locken

Miriam Swiegot (Fuchsnest Kindermoden) und Madeline Knop (Volksbank) aus dem Vereinsvorstand stellten das Programm der Ladies Night vor. An den bestehenden, etablierten Veranstaltungen wie beispielsweise dem Ostermarkt wolle man festhalten, so die beiden jungen Frauen. Bei dem Gedanken an neue Formate sei man auf die Ladies Night gekommen. "Wir machen super gerne Mädelsabende", schwärmen sie. Essen und dann nach Hause gehe immer, aber anschließend abends offene Geschäfte zum Shoppen - das habe Eventcharakter. "Natürlich soll sich durch den Titel niemand ausgeschlossen fühlen", fügt Miriam Swiegot hinzu. Man könne ja vielleicht auch mal etwas speziell für Männer machen. "Die Innenstadt birgt so viel Potenzial, aber junge Leute gehen oft nicht hin." Dass jetzt so viele mitmachen, begeistert die junge Geschäftsfrau und macht Hoffnung.

Madeline Knop ergänzt: "Mit der Unterstützung unserer tollen Läden und der medialen Aufmerksamkeit wird das ein super Event für die Zielgruppe." Sämtliche Vorbereitungen seien von Ehrenamtlichen übernommen worden. Den Flyer habe man Nick Speier (HempTheke) zu verdanken. Attraktive Sonderaktionen wie einen Flashmob von "Tummyfitness", Hairstyling oder Gewinnspiele werden hoffentlich für eine große Zahl von Interessierten und gute Umsätze sorgen. "Es ist das erste Mal, und wir werden sehen, wer alles kommt", meint Miriam Swiegot. So eine Veranstaltung könne durchaus zweimal im Jahr stattfinden, es müsse halt in den Veranstaltungskalender passen. Über neue Vorschläge freue man sich.

Innenstadtmanager Christian Schlager zeigt sich "beglückt" über so viel Engagement. Der Vorstand sei sehr eigenständig und wolle sich mit der Ladies Night auf das weibliche Publikum fokussieren. Am Abend habe man, wie es in südlichen Ländern Tradition ist, mehr Zeit und Lust, sich treiben zu lassen. Es gebe Straßenmusik, und ein besonderer Höhepunkt sei das historische Feuerwehrauto, an dem das Hotel "Malerwinkel" die Besucher gegen eine Spende mit Eis versorgt. Die Einnahmen kommen der Feuerwehr zugute. Auf dem Marktplatz wird es eine Fotobox geben, dazu weitere Überraschungen. Alle teilnehmenden Geschäfte und andere, die mitmachen, sind zu erkennen an einem Stehtisch mit bordeauxfarbener Housse im Außenbereich. Der Wetterbericht nennt 25 Grad für den 23. Juni. Das passt. pefs

Petra Folger-Schwab