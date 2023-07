Machen Fahrradstraßen für Wertheims Innenstadt Sinn?

Boris Kellner will Radlern Freiräume einräumen

Wertheim 18.07.2023 - 15:57 Uhr 1 Min.

Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Sollte die Hämmelsgasse zu einer Fahrradstraße umgewandelt werden? Diesen Vorschlag machte Innenstadtbeirat Boris Kellner am Montag in der ersten Sitzung des neuen Gremiums. Foto: Gunter Fritsch

Innenstadtbeirat Uwe Diehm verdeutlichte in der Sitzung am Montag im Sitzungssaal des Rathauses an einem Beispiel, dass es nahezu unmöglich sei, mit dem Fahrrad mit Kindern etwa von der Altstadt zum Kaufland zu fahren. Oder dies nur, wenn man dazu die Fußwege nutze. Beirat Boris Kellner hatte in die Sitzung deshalb einen Vorschlag mitgebracht, den er bei seinen Besuchen in den Niederlanden oder Belgien gesehen hatte. Er regte an, einige innerstädtische Straßen in Radstraßen umzuwandeln.

Das hätte nach der Straßenverkehrsordnung weitreichende Folgen. So dürfen in einer Fahrradstraße grundsätzlich nur Fahrräder und E-Scooter fahren. Allerdings können Autos und Motorräder mit Zusatzschildern zugelassen werden. Für alle gilt die Höchstgeschwindigkeit von 30 Stundenkilometern. Und: Auf Radfahrer müssen alle anderen Verkehrsteilnehmer besondere Rücksicht nehmen, wie es der ADAC in einer Pressemitteilung erläutert.

Boris Kellner kann sich nun für Wertheim vorstellen, dem Autoverkehr nur noch auf den Landesstraßen die Vorfahrtsrechte einzuräumen. Alle anderen, untergeordneten Straßen würden dann »Zug um Zug« zu Fahrradstraßen umgewandelt, erläuterte er seine Vorstellungen. Dort hätten Fahrradfahrer dann Vorfahrt und dürften von Autos auch nicht überholt werden. Eine Regelung, die er sich zur Kontrolle auch mit einer Kameraüberwachung vorstellen kann.

Für Wertheim konkret schlug Kellner vor, etwa den Abschnitt der Bahnhofstraße vom Abzweig Luisenstraße über die Tauberbrücke als Fahrradstraße auszuweisen. Gleiches könnte für die Hämmelsgasse, die Untere und die Obere Leberklinge gelten. Dabei gehe es nicht darum, die Straßen komplett für den Radverkehr zu sperren. Die Parkplätze etwa an der Main-Tauber-Halle müssten weiterhin erhalten bleiben.

Wichtig ist für den Innenstadtbeirat zudem, dass in der Innenstadt mehr und sicherere Abstellmöglichkeiten für Radfahrer geschaffen werden. Innenstadtbeirat Eberhard Feucht nannte das Beispiel Würzburg, wo es gerade auch für die teuren E-Bikes Fahrradhäuser gebe. Neben einfachen Haltebügeln könnte sich der Innenstadtbeirat in der Tiefgarage am Mainvorplatz solche abschließbaren Fahrradboxen vorstellen.

Kritik kam aus dem Gremium auch an der Beschilderung der Radwege, die der Vorsitzende des Innenstadtbeirats Mirco Göbel noch immer als unzureichend bezeichnete, obwohl man mit der Stadtverwaltung die neuralgischen Punkte wie etwa den Brückenkopf auf der linken Tauberseite bereits in Augenschein genommen habe.

Außer der Verbesserung des Radverkehrs in der Innenstadt hat der Beirat noch einen barrierefreien Zugang zur Burg, den Einsatz eines kleinen Stadtbusses und die Überwachung von Falschparkern rund um die Uhr auf seiner Themenliste.

gufi