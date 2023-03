Mit Lutz Stro­bel hat Wer­bach jetzt den vier­ten Kan­di­da­ten, der sich am 23. April um die Nach­fol­ge des Lang­zeit­bür­ger­meis­ters Ott­mar Dürr be­wirbt. Dürr geht nach 24 Di­enst­jah­ren zum 1. Ju­li in den Ru­he­stand. Als An­wär­ter sind bis­lang - in der Rei­hen­fol­ge ih­rer Kan­di­da­tur - Ge­org Wyr­woll, Ste­fan Kempf und Tho­mas Kö­n­ig be­kannt.