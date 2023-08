Royale Hochzeit: Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg heiratet Helene von Pezold

Feierlichkeiten am 8. und 9. September

Kreuzwertheim 01.08.2023 - 10:07 Uhr 3 Min.

Geschwindigkeit: Lautstärke: Stimme: Kommentieren Nicht mehr merken Merken Sie müssen sich anmelden um diese Funktionalität nutzen zu können.

Am 9. September steht im Kreuzwertheimer Schloss wieder eine Hochzeitsfeier an. Louis Erbprinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg heiratet seine Verlobte Helene von Pezold. Zelte wie hier bei der letzten Hochzeit im Haus werden allerdings nicht zu sehen sein.

Beim Interview auf einer der Terrassen des Kreuzwertheimer Schlosses scheinen die Brautleute noch sehr relaxt und entspannt zu sein, obwohl die Vorbereitungen im Hintergrund auf Hochtouren laufen. Sie hätten sich vorgenommen, so viel wie möglich selbst zu organisieren, aber mit Jutta Risch aus der fürstlichen Verwaltung und ihrer in Hochzeitsangelegenheiten sehr erfahrenen Vorgängerin Gaby Gauger, haben sie sich doch tatkräftige und fachkundige Unterstützung gesichert. »Letztere hat zusammen mit meiner Mutter bei der Vorbereitung der Hochzeiten meiner beiden Schwestern Sophie und Amelie viel Organisationsarbeit übernommen und unterstützt uns, obwohl sie bereits im Ruhestand ist«, erklärt der Erbprinz, der Ende Juni seinen 29. Geburtstag feiern konnte.

Hochzeitserprobt

»In den letzten Jahren gab es in unseren beiden Familien einige Hochzeiten, so dass wir bereits Erfahrungen sammeln konnten. Entsprechend können wir uns daran orientieren, aber wir wollen dann doch einiges anders machen«, so das Brautpaar. Anders ist beispielsweise der Veranstaltungsort der Hochzeitsfeier, die nicht im Zelt stattfinden wird, sondern in den großen Räumen des Schlosses. »Um genügend Platz zu schaffen, müssen neun Säle ausgeräumt werden. Die Versorgung der Gäste sicher zu stellen, wird eine logistische Herausforderung für den Caterer, der wie bei der Hochzeit meiner Schwester Amelie aus Würzburg kommt«, berichtet der Bräutigam.

Am 9. September werden Helene von Pezold und Erbprinz Louis zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg vor den Traualtar treten. Die Vorbereitungen laufen aktuell auf Hochtouren und trotzdem ist das Brautpaar, hier zusammen mit ihrem Hund Pumba, der seit zwei Jahren zur Familie gehört, noch total entspannt.

Auch wenn die 28-jährige Braut, die ebenfalls Ende Juni Geburtstag hatte, nichts Genaues zu ihrem Brautkleid sagen möchte, verrät sie doch soviel: »Das Kleid wird derzeit bei einem Frankfurter Designer für mich umgeschneidert.« Wie es Brauch ist, werde sie neben dem neuen Kleid bei der Hochzeit auch jeweils ein geliehenes, ein altes und ein blaues Teil tragen. »Alt und geliehen sind das Diadem, das aus meiner Familie stammt, und der über 140 Jahre alte Schleier aus Brüsseler Spitze, den alle Löwensteiner Bräute seit 1860 getragen haben«, berichtet sie. Und blau seien die Ohrringe, die ihr künftiger Ehemann ihr geschenkt hat.

Bratwürste und Spaghettieis

Weil die Brautsoiree nicht im Zelt stattfindet, wird im Park nur ein kleineres Loungezelt aufgestellt, in das sich die Gäste des Empfangs und auch am Abend zurückziehen können. Für die Versorgung am Nachmittag werden verschiedene Stände im Park aufgestellt, an denen sich die Hungrigen ihr Essen selbst holen können. Besonders wichtig war dem Paar dabei ein Grillstand mit Coburger Bratwürsten und der Bräutigam legte Wert auf einen Eiswagen mit Spaghettieis«, berichtet das Paar lachend. Für den musikalischen Schwung während des Empfangs werde neben den Fränkischen Herolden, die einige Stücke spielen werden, eine Blaskapelle sorgen.

>>> Rückblick: So war die Hochzeit, als sich Amelie Prinzessin zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg und Benedikt Schmid von Schmidsfelden das Ja-Wort in der Wertheimer Stiftskirche gegeben haben.

So war die Traumhochzeit im Fürstenhaus in Kreuzwertheim

Am Abend ist ein Disc Jockey für die Tanzmusik zuständig und ein Saxofonist wird das Dinner untermalen, kündigt der Erbprinz an, der sich vorgenommen hat, seine eigene Hochzeit auch als Gast zu genießen. »Das bedeutet, wir müssen versuchen, die Gratulationscour am Nachmittag so kurz wie möglich zu halten«, meint er zuversichtlich, wohl wissend, dass jeder Teilnehmer dem Paar sicher gratulieren möchte.

Also alles geregelt und alles ganz entspannt - noch!

riff

Hintergrund: Zeitplan für die Hochzeit im Fürstenhaus Die Feierlichkeiten im Fürstenhaus beginnen am Freitag, 8. September, mit der standesamtlichen Trauung im Rathaus Kreuzwertheim, wo Bürgermeister Klaus Thoma das Paar trauen wird. Anschließend steht der "Willkommensabend" auf der Wertheimer Burg an, zu dem rund 180 Gäste erwartet werden. Die Einladungen zu den verschiedenen Veranstaltungen sind allesamt in floralem Design gehalten und als Kleidung wird den Gästen für den Polterabend entweder ein Dirndl oder Tracht vorgeschlagen. Die kirchliche Trauung am Samstag, 9. September, beginnt um 11 Uhr in der Wertheimer Stiftskirche, der "schönsten protestantischen Kirche, die ich kenne", wie der Erbprinz erklärt. Die Zeremonie wird von Dekanin Wibke Klomp gehalten. Für den Gottesdienst und den anschließenden Empfang wird den Herren Cut oder dunkler Anzug und den Damen ein festliches Kleid mit Hut empfohlen. Angeführt von den Fränkischen Herolden ziehen die erwarteten rund 300 Gäste anschließend durch die Wertheimer Innenstadt zum Main und werden dann mit Bussen ins Kreuzwertheimer Schloss zum Empfang gebracht. Das bei den bisherigen Hochzeiten als "Fähre über den Main" eingesetzte Schiff der Reederei Henneberger sei leider nicht mehr verfügbar, bedauern die Brautleute. Die "Brautsoiree", wie die eigentliche Hochzeitsfeier genannt wird, beginnt mit rund 250 Gästen gegen 19.30 Uhr in den Räumen des Schlosses, die eigens dafür leer geräumt werden. (riff)