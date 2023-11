"Lots of Bags" and Love: Der Mann, der Wertheim Village gemacht hat

John T. Quinn

John T. Quinn in Wertheim Village im Gespräch mit Gästen

- Lifestyle-Kolumne Dolce Vita 2023 -

Als wir den gebürtigen US-Amerikaner anlässlich »20 Jahre Wertheim Village« im Outlet-Center auf dem Almosenberg an der A 3 zwischen Frankfurt und Würzburg für ein Interview treffen, bleibt vor allem eine Szene in Erinnerung:



Quinn spaziert mit uns gut gelaunt durch die Einkaufsstadt. Ein Paar hat gerade seine großen Shoppingtaschen auf einer der Ruhebänke abgestellt. Quinn spricht die beiden freundlich lachend mit einem Augenzwinkern an: »Das ist, was wir am liebsten sehen: Lots of Bags.« (Viele Taschen). Alle lachen, freuen sich, ein nettes Gespräch. Das Paar kommt aus China und verbringt gerade in paar Tage in Europa. »You need to come back«, »you need more bags«, scherzt Quinn weiter. Wieder lachen alle. Und dann begleitet Quinn die Dame zum Village-Infopoint. Er erklärt ihr, dass sie hier die Mehrwertsteuer zurückbekommt und so Zeit am Flughafen spart.

Bilder für unsere Kamera, Mr Quinn? »Wir machen das alle«. Das sei Village-Service, sagt Quinn. Ja, das ist das Village-Konzept: Es soll ein Erlebnis sein, mit Einkauf. Ein Konzept des britisch-amerikanischen Investors Value Retail, der mittlerweile zwölf Villages betreibt. In dem Staaten selbst nur eine, zehn sind in Europa lokalisiert, eine in Shanghai. Am erfolgreichste der zwölf Villages sei London, erklärt Quinn. Über Zahlen will er freilich nicht sprechen.



Quinn hat die beiden Villages in Deutschland aufgebaut – Wertheim und Ingolstadt. Ein Modell dieser Art gab es in Deutschland noch nicht: In einer artifiziellen Dorf-Architektur wird Ware, die nicht im regulären Handel unterwegs ist, in einer wertigen Umgebung zu niedrigeren Preisen verkauft.

»Restposten« las man mal vor 20 Jahren in ersten Presse-Berichten – doch diesen Begriff scheint das Value-Retail-Marketing aus dem Wortschatz schlichtweg ausradiert und mit dem Wohlfühlbegriff »Luxus-Outlet« ersetzt zu haben.



Ein erfolgreiches Großprojekt trotz Corona-Pausen, Ukraine-Krieg, Inflation. Und das dort, wo vorher grüne Wiese war. Der Investor hatte sich ausgerechnet Wertheim ausgesucht. Und Quinn als Deutschland-Direktor. Klar, der örtliche Einzelhandel hatte Bedenken und hat sie vermutlich immer noch. Das Projekt schlug in der Vorplanung Wellen bis in höchste politische Ebenen. Ein Beschluss im baden-württembergischen Kabinett ebnete den Weg; zum Spatenstich trat der damalige Wirtschaftsminister Walter Döring an. Und immer mit dabei: John T. Quinn. Sicher auf jedem Parkett. Mit lots of Bags und lots of Love - and even more Bags...

Manuela Klebing