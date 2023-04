Lob und Kritik für die Wertheimer Innenstadt

Digitale Bürgerbeteiligung gestartet

Wertheim 03.04.2023 - 14:38 Uhr < 1 Min.

Luftbild - Luftbildaufnahme von Wertheim, Altstadt

Was gefällt in der Wertheimer Innenstadt und was stört? Welche Einkaufsangebote werden vermisst? Und wie bewerten die Besucher das gastronomische Angebot? Zu diesen und vielen weiteren Fragen hat die Stadt Wertheim zusammen mit der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) eine digitale Bürgerbeteiligung gestartet. Bürgerinnen und Bürger, Besucher, Verbraucher und Kunden haben bis 7. Mai Zeit, ihre Kritik, Wünsche und Anregungen zu äußern, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

Die Ergebnisse sollen in die Fortschreibung des Innenstadt- und Gastronomiekonzepts einfließen. Im Fragebogen werden Fragen zum Konsumverhalten, Einkaufs-, Besuchs- und Anfahrtsgewohnheiten inklusive persönlicher Bewertungen gestellt. An einer Pinnwand können die Teilnehmer Stärken und Schwächen der Wertheimer Innenstadt aufzeigen und Vorschläge für Verbesserungen machen.

Die Stadtverwaltung arbeitet dazu mit der Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA), Ludwigsburg, zusammen. Diese wird die Ergebnisse der Bürgerbeteiligung über die Sommermonate auswerten. Besondere Bedeutung haben die gastronomischen Angebote. Das Einzelhandelsgutachten wird deshalb erstmals mit Erstellung eines Gastronomiekonzepts verbunden, das konkrete Empfehlungen zur Weiterentwicklung macht.

Das Innenstadt- und das Gastronomiekonzept sind zwei der 16 Maßnahmen, die vom Bundesförderprogramm »Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren« gefördert werden. Die Ergebnisse sollen bis Ende des Jahres vorliegen und dem Gemeinderat zur Beratung und Entscheidung vorgelegt werden.

Teilnahme online unter https://gma.biz/beteiligung-wertheim

gufi