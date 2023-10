Lob und Kritik für den Haushalt

Gemeinderat

Kreuzwertheim 27.10.2023 - 18:17 Uhr 3 Min.

Bürgermeister Klaus Thoma betonte, das Grundprinzip in Kreuzwertheim laute: »Ein solider Gemeindehaushalt ist die Basis für eine solide Gemeinde«. Bleibe man diesem auch in schwierigen Zeiten treu, könne man zuversichtlich in die Zukunft blicken. Er verwies auf die aktuell vielen Krisen weltweit, die sich auch auf die Marktgemeinde auswirkten. Dennoch gelte es, nach vorne zu blicken und sinnvoll zu investieren. »Kreuzwertheim steht trotz der Krisen alles in allem gut da«, dies zeige der Haushalt 2023. »Wir haben eine geordnete Haushaltswirtschaft und unsere dauerhafte Leistungsfähigkeit ist gesichert.«

»Sicherer Ort«

Silvia Klee (SPD/Plus Fraktion) betonte: »Alle sind sehr freudig über diesen Haushalt.« »Kreuzwertheim ist für mich ein sicherer Ort, eine intakte Gemeinde in einer Welt des Wandels.« Die Beziehungen im Privaten, in Vereinen und beim Arbeiten bereicherten unser aller Zusammenleben. Der Gemeinderat verstehe sich als Team und leiste gute Arbeit für die Einwohner.

Man müsse den Bürgern beweisen, dass es eine politische Arbeit gibt, die Menschen mitnimmt und nicht ausgrenzt. »die sie ernst nimmt«. Kommunen seien der eigentliche Ort der Wahrheit, weil sie der Ort der Wirklichkeit seien, zitierte sie den SPD-Politiker Hermann Schmitt-Vockenhausen, langjähriger Bundestagsvizepräsident.

»Die Investitionsschwerpunkte für die nächsten Jahre liegen eindeutig beim Ausbau Kindergarten und Neubau Feuerwehr.« Bewusst seien den Räten aber auch »die offenen Flanken«. Sie zählte hier Straßen, beispielsweise Bahnhof- und Tannenstraße, Neugestaltung Hauptstraße, Umgestaltung barrierefreier Kirchplatz und Ankauf und Sanierung im Altort auf. »Meinem Herzenswunsch, der Umgestaltung des Friedhofs Kreuzwertheim, sind wir nur ein Stück nähergekommen.« Hier brauche man Pläne für die nächsten etwa 20 Jahre.

Kleinste Orte, größte Last

Günter Kohrmann (CSU-Faktion) verwies auf die vielen großen Projekte der vergangenen 25 Jahre. Dabei falle auf, dass in Wiebelbach und Unterwittbach nicht besonders viel investiert worden sei. Auf der anderen Seite würden diese zwei kleinsten Ortsteile unter anderem mit Gewerbegebieten, Freiflächen-PV und Bauschuttdeponie die Last tragen. »Sie sind mit keiner Silbe in den kommenden Jahren genannt«, mahnte er, auch diese bei Investitionen nicht zu vergessen.

Thoma stellte dazu fest, auch hier habe man investiert zum Beispiel in Friedhöfe und Spielplätze.

Immer mehr Aufgaben

Frank Theobald (Fraktion Freie Wähler) betonte, auch Kreuzwertheim habe Gewerbe im Ort. Auch in den von Kohrmann genannten Dörfern werden Investitionen anstehen. Kritisch sah er, dass Bund und Land den Kommunen immer mehr Aufgaben geben und ein Teil der Kosten für diese bei der Gemeinde bleibe. »Das halte ich verfassungsrechtlich für bedenklich.«

Man investiere vor allem in die Bereiche Sicherheit und Kinder. Laufende Sanierung würde wegen der Priorisierung hintenanstehen. Mit Blick auf die Zukunft sagte er, wie sich die Betriebe und damit auch deren Steuerzahlungen weiter entwickeln, bleibe offen. »Mit dem aktuellen Haushalt sind wir gut aufgestellt, ich hoffe, dass wir das Beste daraus machen.« bdg

Gemeinderat Kreuzwertheim in Kürze

KREUZWERTHEIM. Im Gemeinderat Kreuzwertheim gab es am Donnerstagabend noch folgende Themen:

?Gedenkminute: Die Gemeinderäte gedachten drei kürzlich Verstorbenen, die sich um die Marktgemeinde verdient gemacht haben. Im Alter von 72 Jahre war Eberhard Roth gestorben. Er war 1984 bis 1991 zweiter Kommandant der Feuerwehr Wiebelbach und 1984 bis 2014 Mitglied des Gemeinderats und zudem Gastwirt der Linde in Wiebelbach. Gedacht wurde auch zwei Wertheimern. Ludwig Lermann (gestorben mit 67 Jahren) hatte als Wertheimer Stadtbrandmeister eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Feuerwehren der Markgemeinde, und Helmut Arnold (gestorben mit 75 Jahren) war als Vorsitzender der Alfred-Prassek-Stiftung nicht nur für das Museum der Stiftung wichtig. Die Stiftung hat, so Bürgermeister Klaus Thoma, darüber hinaus viele Vereine und Organisationen in Kreuzwertheim finanziell unterstützt.

?Garagenanlage Unterwittbach: Einstimmig stimmte der Gemeinderat einem Bauantrag zum Bau einer Garagenanlage und Lagerhalle in Unterwittbach in der Unterwittbacher Straße zu. Es soll eine Garagenanlage mit fünf Einfahrten und einer Gebäudefläche von rund 188 Quadratmeter entstehen. Das Lagergebäude soll rund 282 Quadratmeter und eine Firsthöhe von 5,95 Meter haben. Auf dem Grundstück und in der näheren Umgebung sind bereits ähnliche Bauten vorhanden.

?Tourismusverbände: Auf Nachfrage von Rat Jan Klüpfel wurde berichtet, Kreuzwertheim ist Mitglied folgender Fremdenverkehrsvereine und -verbände: Tourismusverband Franken, Tourismusverband Spessart-Mainland, Burglandschaft, Tourismusverband Liebliches Taubertal. Die Mitgliedsbeiträge belaufen sich auf insgesamt 1700 Euro jährlich.

?Stromausfall: Thoma berichtete, Ursache für den Stromausfall am Mittwoch sei ein Baum gewesen, der das vorgelagerte Netz des Bayernwerks beschädigt habe.

?Anlage Gemeindevermögen: Die Vermögensrücklage der Gemeinde ist bis 2025 noch zu 0,45 Prozent Zinsen angelegt. Dies hatte der ehemalige Kämmerer Ruprecht Schiller veranlasst. Damit konnte man zum Anlagezeitpunkt Strafzinsen vermeiden. ?bdg