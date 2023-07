Live-Musik und DJs auf neun Bühnen

Freizeit: Wertheimer Altstadtfest vom 28. bis 30. Juli lockt mit buntem Programm - Beerpongturnier am Wenzelplatz

Wertheim 14.07.2023 - 20:04 Uhr 2 Min.

Am letzten Juliwochenende dreht sich in Wertheim alles um das Altstadtfest. Archivfoto: Stadt Wertheim

Vielfalt ist ein Qualitätsmerkmal des Altstadtfestes. Das gilt in musikalischer Hinsicht mit Live-Bands auf sieben und DJs auf zwei weiteren Bühnen. Das gilt auch für das Angebot an Speisen und Getränken. Fahrgeschäfte für Kinder in den Mainanlagen und rund 30 Markthändler in den Gassen der Altstadt bereichern das bunte, sommerliche Treiben.

Eröffnet wird das Fest am Freitag, 28. Juli, um 18 Uhr durch Oberbürgermeister Markus Herrera Torrez. Das Musikprogramm auf der Bühne am Marktplatz leiten die Local Heroes »Disturbed Neighborhood« ein, bevor in diesem Jahr wieder die Gruppe »Kontrollverlust« übernimmt. Der evangelische Kirchenbezirk öffnet Samstag und Sonntag wieder sein Afrika-Café in der Stiftskirche. Hier gibt es auch eine Spielecke für Kinder, und Mütter finden eine ruhige und kühle Stillecke in der Kirche.

Mit Spannung wird das 5. Beerpongturnier am Samstag erwartet; es findet wieder am Wenzelplatz statt. Eine Besonderheit ist dieses Jahr die »Tour der Hoffnung«, die am Samstag zwischen 14 und 15 Uhr auf dem Marktplatz Station macht. Im Feld dieser Benefiz-Radtour zugunsten krebskranker Kinder fahren auch Prominente aus der Welt des Sports, aus Film und Fernsehen mit. Angekündigt sind unter anderem Henry Maske, Felix Magath und Johann Lafer. Die Stadt Wertheim, der Rotary Club und der Lions Club Wertheim unterstützen die Aktion.

Am Sonntag steht wieder ein Familientag auf dem Programm. Am Mainparkplatz präsentieren sich verschiedene Rettungsorganisationen wie Feuerwehr und DLRG und bieten Aktivitäten zum Anfassen und Mitmachen. Auch »Bousch« erzählt wieder seine spannenden Geschichten. Kinderkarussell und Hüpfburg stehen in der Nähe bereit. Auf der Bühne im Rathausinnenhof tritt Zauberer Bennini auf. Zum Mittagessen am Sonntag werden Spezialitäten wie fränkisches Schäufele oder Schweinebraten angeboten. Für vegetarischen Gäste stehen leckere Gemüselasagne oder auch Pasta al Pomodoro auf der Speisekarte.

Wer ausgelassen feiern will, ohne den Führerschein zu riskieren, sollte die Shuttlebusse nutzen. Zehn Buslinien fahren abends am Freitag und Samstag zwischen der Innenstadt, den Ortschaften und Stadtteilen sowie den umliegenden Städten Freudenberg, Külsheim und Tauberbischofsheim. Auch die bayerische Nachbarschaft ist angebunden.

Groß geschrieben werden wieder Sauberkeit und Hygiene. Beim Rundgang über das Altstadtfest werden Mitarbeiter der Feuerwehr und des Ordnungsamtes besonders die Speisen- und Getränkestände kontrollieren und ein Augenmerk auf Sicherheit und freie Rettungswege legen. Zusätzlich zu den öffentlichen Toiletten am Grafschaftsmuseum und in der Tiefgarage Main werden mobile Toilettenwagen aufgestellt und frei zugängliche Urinale/Pissoire eingerichtet. Die Ordnungshüter der Stadt und der beauftragte Sicherheitsdienst werden »Wildpinkler« an Ort und Stelle zur Kasse bitten.

Informationen, ausführliches Musikprogramm und Fahrplan der Shuttlebusse im Internet: https://www.altstadtfest-wertheim.de

Original-Pressemitteilung Stadt Wertheim