Liederabend in Dertingen: Von Reinhard Mey bis Rammstein

Liederabend: In der Dertinger Mandelberghalle macht ein vielfältiges Programm Werbung für den Chorgesang

Wertheim 22.10.2023 - 15:10 Uhr 1 Min.

Gelungener Auftritt: Der Gemeinschaftschor mit Mitgliedern von Vocalis, den Mandelzwergen und dem Jugendchor mit Dirigentin Antonia Schenk.

Mit dabei waren die Chöre "Klangfarben" Böttigheim, "Sängerkranz Oberaltertheim", "RebelCanto" und der Jugendchor "Cantabile" des MGV Frohsinn Helmstadt, "Cantiamo" des Gesangvereins 1906 aus Marktheidenfeld und die die Sänger des MGV 1906 Erlabrunn. Und dass diese "erste Wahl" der eingeladenen Chöre auch sämtlich ohne Ausnahme zugesagt habe, darüber freute sich Julia Simny ganz besonders. Sie führte als Vertretung des Vorstands Steffen Simny auch durch das gesamte Programm.

Belebend und dynamisch

"Nette Begegnung", mit diesem aussagekräftigen Titel begrüßte dann auch "Vocalis" mit Dirigentin Hanna Stollberger alle Gäste des Abends. Der Nachwuchs des Vereins, die "Mandelzwerge", begeisterten mit ihrer Feststellung "Wir sind Kinder". Nach dem Auftritt des Jugendchores - beide Chöre wurden von Antonia Schenk geleitet - bewies das vom Gemeinschaftschor, also den Mitgliedern aller drei Chöre, vorgetragene "A Million Dreams" von Pink, wie wichtig, belebend und dynamisch Vielfalt auch in der Altersstruktur von Sängerinnen und Sängern sein kann. Verhalten trat "Klangfarben" (Dirigent Hans-Joachim Richl) mit bekannt leisen Tönen von "Enya" und "Only Time" auf, gefolgt von "Ukuthula", einem Gebet der Zulus aus Südafrika.

Einen Szenen- und Stimmungswechsel gab es mit "Ach die Weiber" von Franz Lehár und "Diplomatenjagd" von Reinhard Mey, für Kenner erübrigt sich hier jeder weitere Kommentar. Damit traten die Oberaltertheimer Sänger mit ihrem Dirigenten Cloude auf und die Gäste spendeten gut gelaunt und anhaltend Applaus. Schauspielerisches Talent zeigte RebelCanto mit dem aus den Siebzigern bekannten deutschen Ohrwurm "Im Wagen vor mir ?.." und "Barbara Ann" von den Beach Boys, ebenfalls ein Ohrwurm aus den Sechzigern, dirigiert von Rainer Kogelschatz.

Starke Frauen

"When The Earth Stands Still", "Drück die 1" und "Sweet Dreams", war von "Cantiamo" mit Dirigentin Hanna Stollberger zu hören. Auffallend der Anteil an "starken Frauen" in diesem Chor. Beim Männerchor Erlabrunn hakte es beim letzten Lied von Hubert von Goisern "Weit, weit weg" ein wenig: Dirigent Peter Wachsmann und seine Sänger waren sich über den Stimmeinsatz zunächst uneinig. Um so vollkommener funktionierte dann schließlich der Vortrag. "Das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt", meinte die Moderatorin dazu launig.

Große Hoffnung für eine gelungene Zukunft des Chorgesangs machte schließlich der Auftritt des evangelischen Jugendchores "Cantabile" unter der Leitung von Imelda Streitenberger-Gersitz. Zahlenmäßig und stimmlich beeindruckend, in der Liedauswahl unkonventionell, was auch die Auswahl des dritten Stückes "Engel" der Gruppe "Rammstein" bewies. "Wir distanzieren und ausdrücklich von den Vorwürfen gegen die Band", so die Dirigentin. Mit dem Shanty "What Shall We Do With The Drunken Sailor?" und "Abendstimmung" von A. Kummer des Gastgeberchores klang der offizielle Teil des Abends aus.

Elita Schrenker